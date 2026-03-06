女性健康從家庭出發！　桃園「婦女月」34場活動開跑

▲桃園婦女月啟動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政6日出席於桃園市總圖微光廳，舉行的「桃園市115年度國際婦女節－婦女健康倡議記者會」，正式宣佈啟動全市13區、高達34場的婦女月系列活動並強調，女性不只是家庭的核心，更是社會健康的領頭羊，讓女性掌握健康主導權，整個桃園的健康家庭防護網才能真正穩固。

張善政表示，婦女往往為了照顧家人而忽略自身需求，市府的責任就是成為她們的後盾，透過正確的飲食、規律運動與自我照護觀念，讓健康理念一路自家庭擴散至社會的每個角落。

因此，婦女月系列活動目的在於打破過去單點式的慶祝，轉而深入13個行政區，透過多元講座與課程，掌握飲食、運動及自我健康管理等知能，將健康知識轉化為日常習慣。張市長表示，

今年活動特別邀請到毒物實驗室護理師譚敦慈開講「你的健康好生活」，將大眾關注的食安與生活保健帶入政策現場。婦幼發展局則以「桃力綻放．健步向前」為號召，跨界聯手台灣女人連線響應國際性的「為女著紅」運動，呼籲各界正視女性心血管健康。除實體活動外，更導入數位互動元素，推出線上「七天綻放挑戰」與「女性健康生活測驗」，透過輕量化的科技任務，陪伴女性在繁忙生活中找回自我覺察的節奏。