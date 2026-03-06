桃園景福宮開漳聖王遶境踩街　3/8熱鬧登場

▲桃園景福宮2026開漳聖王文化祭暨遶境踩街活動。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮主辦「2026開漳聖王文化季暨遶境踩街活動」，於3月8日上午7時至晚間8時，在桃園區市中心周邊盛大舉行。當日中午12時於桃園藝文廣場、下午4時於景福宮廟埕安排精彩定點演出，誠摯邀請市民朋友一同參與，祈福迎祥。

景福宮主委簡征潭6日表示，該宮在每年農曆正月舉辦踩街遶境活動，已延續百年不間斷，早期社會以農業生產為主，民眾辛苦工作一整年直到除夕夜家戶團圓，過年期間才能夠休息，於是漸漸形成在正月舉行遶境的習俗，希望能藉此活動讓更多人了解在地開漳聖王信仰，並希冀於未來能夠登錄成為桃園另一無形文化資產。

▲桃園景福宮開漳聖王遶境踩街活動。（圖／文化局提供）

本次活動由景福宮邀集市府相關局處共同協力辦理，踩街陣容堅強，包含桃園在地鈞天社、溜冰龍、扮仙Cosplay，以及難得一見的十二花神蜈蚣閣等特色隊伍。此外，為鼓勵青年世代參與傳統民俗活動，亦邀請大勇國小北管、莊敬國小太鼓隊、宋江陣、北科附工儀隊、龍潭高中儀隊及壽山高中康輔社等團隊共同展演，展現桃園兼具傳統底蘊與青春活力的文化風貌。

活動期間除開放民眾報名隨香外，亦鼓勵踩街沿線居民與商家設置香案共襄盛舉，並規劃藝文廣場鑽轎底等體驗活動，打造融合傳統與創新的「文化廟會」新樣貌。整體活動精彩可期，勢必成為桃園年度重要文化盛事，為城市注入熱鬧與祝福。