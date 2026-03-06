▲桃園燈會社群抽獎幸運得主，現身領取舒華簽名燈籠。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園燈會在虎頭山創新園區熱鬧登場，不僅主燈與燈區設計廣受好評，桃園市政府觀光旅遊局於「樂遊桃園」社群推出的抽獎活動也引發熱烈迴響。日前社群抽獎活動大獎得主洪小姐特地現身燈會現場，與家人一同領取由韓國人氣女團i-dle成員同時也是桃園觀光大使的舒華，其所親筆簽名的「美麗」燈籠，為今年燈會增添溫馨話題。

市府觀旅局6日表示，洪小姐平時居住在桃園龍潭，得知中獎後，特地帶著國二的女兒與就讀小學三年級的兒子來到虎頭山創新園區領獎，同時也欣賞2026桃園燈會各式精彩燈區。洪小姐表示，一家人難得一起來到燈會現場，除了完成領獎的小心願，也感受到燈會熱鬧又溫暖的節慶氛圍。

兩位小朋友對今年燈會印象深刻，其中最喜歡的是結合科技感與年節意象的主燈「飛馬耀桃園」，燈光變化搭配動態設計讓人目不轉睛；而第二喜歡的則是會噴出清涼水霧、充滿沉浸式氛圍的「森霧劇場」，在燈光與霧氣交織下彷彿走進夢幻森林。洪小姐也分享，全家一路逛下來覺得燈區動線相當順暢，各個燈區設計都充滿巧思，讓人能輕鬆欣賞不同主題的燈飾作品。

特別的是，洪小姐的女兒正就讀國二，是舒華的忠實粉絲。她笑著說，中獎消息其實還不敢跟同學分享，但能親眼看到媽媽抽中全世界獨一無二、由偶像親筆簽名的燈籠，真的非常開心，回家後一定要立刻把燈籠掛在房間裡珍藏。

洪小姐也透露，中獎名單公布後，甚至有網友主動聯繫希望向她購買這盞珍貴燈籠，但因為女兒是舒華的大粉絲，她決定把這份幸運留在家中。她表示，希望這盞燈籠象徵的好運能為家人帶來平安順心，也希望舒華在韓國努力打拼、追逐夢想的故事，能鼓勵孩子們未來勇敢朝自己的人生目標前進。

市府觀旅局期望透過「樂遊桃園」社群活動，希望讓更多民眾以輕鬆有趣的方式參與桃園燈會，也歡迎民眾把握燈會期間前往虎頭山創新園區走春賞燈，感受融合科技、文化與節慶氛圍的精彩燈會。