社會 社會焦點 保障人權

酒局翻臉變命案！新北男剪刀刺頭害友亡　國民法官判15年

▲▼ 八里剪刀刺腦游竣翔 。（圖／記者黃資真攝）

▲新北八里檳榔攤酒後口角釀命案，游姓男子持剪刀刺頭致死國民法官判15年 。（資料圖／記者黃資真攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區一處檳榔攤發生致命衝突，游姓男子與友人飲酒時，因翻包包疑雲引發糾紛，雖一度平息，卻又因言語摩擦再度爆發衝突。游男竟突然拿起店內剪刀朝陳姓男子頭頂連刺2刀，造成顱骨破裂、腦部重創。陳男送醫搶救10天仍不治。士林地院國民法官法庭審理後，今（6日）依殺人罪判處游男有期徒刑15年。

2025年3月9日晚間。游男與陳姓死者及友人在八里某檳榔攤飲酒，期間因潘姓友人懷疑有人翻動包包而爆發衝突，雖暫時平息並回座續飲，但之後又因言語摩擦再起爭執。晚間9時許，游男突然拿起店內不鏽鋼剪刀，朝坐在椅子上的陳男頭頂猛刺2刀，造成顱骨破裂與嚴重腦部損傷。

檳榔攤人員立即撥打119，將陳男送往淡水馬偕紀念醫院急救，但因創傷性硬腦膜下出血、顱骨破裂與腦部損傷，醫師評估即使手術成功也可能成為植物人，家屬最終忍痛放棄急救，陳男於3月19日離世。

無保請回惹怒家屬　抗告後改裁羈押禁見

游男案發後遭警方當場逮捕，隔日依殺人未遂罪嫌移送檢方，但士院最初裁定無保請回，引發死者家屬強烈不滿。

死者兒子表示，自己趕到醫院見父親奄奄一息，卻得知嫌犯已被放回家，「我爸命都快沒了，兇嫌卻能在街上騎車，這是哪門子的正義？」他並質疑，藝人王大陸涉及教唆傷害需500萬元交保，「為什麼拿剪刀刺人腦袋可以無保？」

他3月15日召開記者會痛訴，年初才告訴父親自己即將研究所畢業，如今畢業典禮卻無法與父親一同見證。

檢方隨後提起抗告，高等法院撤銷原裁定並發回更裁。士林地院3月28日重新開庭後，認定游男犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，裁定羈押禁見。案件偵結後，檢方依殺人罪起訴，由國民法官法庭審理。

法院認定殺人故意　主攻要害致命判15年

士院本週行國民法官審理後認，游男持具有高度殺傷力的不鏽鋼剪刀，朝被害人頭部頂端連續刺擊，而頭部屬人體重要部位，稍有不慎即可能造成死亡結果。依據傷勢鑑定，陳男頭部傷口穿透頭骨並造成顱內出血及腦部實質損傷，顯示攻擊力道強烈。

合議庭認為，游男明知以剪刀刺向頭部足以致人於死，仍持續攻擊，主觀上具有殺人故意，因此認定構成《刑法》第271條第1項殺人罪。

法院審酌刑法第57條量刑因素，認為游男因酒後口角即持剪刀攻擊他人頭部，犯罪手段危險、造成被害人死亡的重大結果，對社會秩序及被害人家庭造成難以恢復的傷害。綜合考量犯罪情節、動機、手段與結果後，國民法官與職業法官共同評議，一審判處游男有期徒刑15年。

03/04 全台詐欺最新數據

407 1 9043 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

