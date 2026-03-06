特大美式買2送2、抹茶歐蕾買1送1！超商推「奮戰不懈」主題優惠

▲萊爾富推出「辻利減糖抹茶歐蕾」買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

中華隊今（6）日於WBC經典賽迎戰日本隊，最後以0比13慘敗，不過超商持續推出應援優惠，7-ELEVEN推出特大杯美式咖啡「買2送2」、思樂冰特大杯全口味「買1送1」。萊爾富以「下局再戰一定贏！」為主題，多款零食飲料「買1送1」，包括「辻利減糖抹茶歐蕾」即日起至3月31日中杯買1送1。

★7-ELEVEN



7-ELEVEN為替中華隊應援，宣布自3月7日至3月8日推出「奮戰不懈」限時優惠，祭出咖啡、泡麵、飲料與零食多項「買2送2」優惠。其中CITY CAFE特大杯美式咖啡「買2送2」、思樂冰特大杯全口味「買1送1」，另有農心辛拉麵、依雲天然礦泉水等商品推出優惠，邀請球迷一邊看球一邊為中華隊加油。

優惠品項包含：

・CITY CAFE特大杯美式咖啡，買2送2。

・杜老爺甜筒，買2送1。

・農心辛拉麵／辛炒麵辛辣白菜，買2送2。

・麥香檸檬紅茶600ml，買2送1。

・寶礦力水得（低卡），買2送1。

・法國EVIAN依雲天然礦泉水，買2送2。

・森永in果凍，買2送1。

・Asahi生啤酒350ml，買2送1。

・台灣啤酒330ml，買2送1。

・KIRIN冰結STRONG巨峰葡萄，買2送1。

・思樂冰特大杯全口味，買1送1（限指定門市）。

（未滿18歲禁止飲酒，飲酒請勿開車）

▼7-11自3月7日至3月8日推出「奮戰不懈」限時優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富



萊爾富推出「下局再戰一定贏！」觀賽補給優惠，即日起日式茶碗蒸、海鮮茶碗蒸、玉米濃湯風味茶碗蒸、大蝦蝦茶碗蒸，任選「2件75元」。飲料部分，祭出日本京都品牌伊右衛門瓶裝茶系列，包括京都檸檬水、無糖綠茶、焙茶與茉莉花茶等5款，單件優惠39元。

此外，春季新品「辻利減糖抹茶歐蕾」，嚴選辻利抹茶粉，主打減糖配方與濃郁茶韻，自3月4日至3月31日祭出中杯「買1送1」。

延續「下局再戰一定贏！」主題，多款零食同步「買1送1」，包括：夾心吐司、指定卡迪那、蠟筆小新洋芋片、日清合味道XO醬海鮮味杯麵，讓球迷在緊湊賽程中隨時補給。

門市同時販售TEAM TAIWAN棒球造型一卡通，應援價490元。雙北目前設有賽事轉播的10間門市，自開賽以來便聚集許多球迷相約看球、即時討論戰況，門市內應援氣氛持續升溫，即便比分起伏，支持中華隊的熱情依舊不減。

▼萊爾富推出「下局再戰一定贏！」應援優惠。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。