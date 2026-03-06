　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

山本由伸飆2Ｋ沒被台灣敲安卻沒投滿3局　說隊友單局灌10分奧援很有力量

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組今日在東京巨蛋上演萬眾矚目的台日對決。效力於洛杉磯道奇隊、身價3.25億美元的日本隊王牌山本由伸，在日本隊首戰擔綱先發重任，在隊友打線暴風式得分的支援下，他投2.2局沒被敲出任何安打也沒失分，雖然他在第3局因控球不穩退場，最後沒能完成3局投球工作，但她在接受日媒訪問時表示，「比賽前半段隊友就幫我打下這麼多分數，真的讓我感到很有力量。」

山本由伸首局就展現大聯盟頂級王牌的壓制力，僅用10球就讓台灣隊三上三下，第2局在大谷翔平敲出滿貫全壘打、單局灌進10分的巨大奧援下，山本由伸雖然2局下一上來就投出保送，但隨即展現冷靜特質，以低角度指叉球讓吉力吉撈·鞏冠擊成三壘方向雙殺打，接著再用二壘滾地球抓下最後一個出局數，前2局山本由伸僅用31球且未被敲出安打，完美掌控比賽節奏。

進入第3局後，日本隊直接將領先優勢擴大到13分之多，但此時山本由伸控球卻遭遇亂流，加上隊友岡本和真的傳球失誤以及連續兩次四壞球保送面臨滿壘危機，在對決台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）時，山本還因為投球逾時違規計1壞球，而此時日本隊考量到山本用球數達53球且為確保其戰力，決定將球交給第二任投手藤平尚真。

▲山本由伸留下滿壘退場。（圖／記者林敬旻攝）

▲山本由伸留下滿壘退場。（圖／記者林敬旻攝）

最後藤平不負眾望讓林安可揮棒落空吞化解失分危機，也力保山本由伸無失分，總計山本由伸投2.2局，沒被敲安、0失分，送出2次三振及3次四壞球，最快球速飆到98.5英里（約158.5公里）。

對於自己今日的表現，山本由伸在受訪時坦言，隊友拿下這麼多分數讓他感到很安心，雖然他在場上曾因控球不如預期，出現用手套拍打身體以宣洩挫折感的動作，但其優異的飆速與指叉球依然成功壓制台灣隊打線，最後他在受訪時也說「雖然第2、3局用球數變得比較多，但很高興能順利掌控比賽局面。」

03/04 全台詐欺最新數據

