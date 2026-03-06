北市議員陳建銘春節失蹤！近況曝光　胃食道逆流「感染延伸腦部」

▲陳建銘議員春節時間消失，近況曝光。（圖／翻攝臉書／經驗/無可取代 陳建銘）



記者柯振中／綜合報導

無黨籍台北市議員陳建銘春節期間突然未公開露面，引發外界關注。對此，陳建銘近日說明，因身體突然出現嚴重不適，導致整個人無法行動，只能由家人協助送醫治療，因此無法出席活動與外出拜年，並向外界致歉。

身體突天旋地轉 行走如同酒醉

陳建銘表示，春節期間身體突然出現天旋地轉的情況，整個人幾乎無法動彈，走路時就像喝醉酒一樣，無法自行騎車或開車，只能由家人協助開車送醫。他指出，也因此這段期間所有活動都無法參加，連外出拜年也無法進行，對於造成不便深感抱歉。

感謝醫護照顧 盼盡快恢復生活

陳建銘指出，住院期間接受醫師與護理人員的檢查與照顧，並感謝台北市立聯合醫院陽明院區醫護人員徹夜協助，以及台北醫學大學醫療團隊的耐心說明與照護，同時也感謝家人與朋友在這段時間的包容與陪伴。

疑胃食道逆流感染 影響延伸至腦部

陳建銘表示，這次身體不適疑似從胃食道逆流引發感染，進而影響至腦部，目前仍在治療與觀察中。他也表示，希望能盡快恢復正常生活，重新投入日常工作與活動。