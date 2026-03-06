2歲童遭燙菸疤暴打喪命　惡繼父重判無期生母冷眼挨批卑劣判囚19年

▲2歲男童遭繼父凌虐施暴，傷重慘死。（示意圖／Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北1名吳姓男子去年（2025年）2月在家用菸頭將2歲繼子燙出10個菸疤，又拳打腳踢、掌摑繼子，抓住雙腳倒立猛烈搖晃、重摔，陳姓妻子坐視親兒遭虐不送醫，導致男童傷重慘死，2人到案收押。新北地院選任國民法官參審，今（6日）依傷害、重傷致死與遺棄致死等罪，判吳男無期徒刑、褫奪公權終身，陳女19年徒刑，可上訴。

判決指出，國中畢業的吳男曾在多家保全公司短暫任職，案發前在客運公司擔任站務員，有家暴、強制、侵占與妨害公務等多項前科，陳女大學畢業，在多所國小擔任代課老師，本件受害男童是她與別人所生，嫁給吳男後共同照顧。

但吳男認為年僅2歲2個月的繼子說謊，去年2月6日在新北市土城區住處，用點燃的菸頭燙繼子胸口9處、左臂1處體罰，同月17日晚間，吳男對繼子拳打腳踢出氣，至少打5下耳光、踹踢臀部2次，又抓起繼子雙腳倒立猛烈搖晃，然後重摔到床上。

▲新北地院審理後，重判吳男與陳女。（圖／記者黃哲民攝）

陳女聽見兒子哭喊尖叫，從浴室走來冷眼旁觀，雖見兒子額頭瘀傷、臉色發白，眼神無法聚焦、四肢反應遲緩，仍聽從吳男的阻止、沒報警送醫，夫妻倆逕自睡到隔天上午9點多，分別出門上班、應酬，只留2瓶奶給兒子獨自在家12小時，當晚8點多回家，見兒子臉色發青、身體抽搐不止，對聲音無任何反應，才叫救護車送醫。

男童住院搶救到隔月（3月）24日，不幸傷重身亡，解剖遺體發現男童左側硬腦膜下出血，合併雙側視網膜出血。檢警認為案情不單純，深入追查發現吳男常對繼子不當管教，陳女袖手旁觀，聲押2人獲准後，查出事發經過，起訴吳男涉犯重傷害致死罪嫌、陳女涉犯遺棄致死罪嫌。

新北院本周二（3日）選任素人國民法官審理本案，認為吳男對天真無辜、無冤無仇的繼子下毒手，顯見天性兇殘、毫無人性，見繼子呈現昏迷與植物人狀態，吳男阻止妻子報警送醫，僅自行以哈姆立克法、CPR對繼子施以毫無效用的急救，然後就跟妻子先後睡著，錯失救命時機，漠視小孩的生命與健康權。

合議庭指出，吳男素行不佳，又工作不穩定，與同事、主管不合，被鑑定出具有反社會人格、自戀型人格等傾向，在押期間更多次與舍友、看守所管理員衝突，甚至企圖脫逃，他的犯行造成繼子外祖父即他的岳父等親人受到永遠不可磨滅的心靈創痛，他當庭想跟岳父道歉，被對方拒絕。

合議庭將吳男2次犯行分論併罰，燙菸疤行為依成年人故意對兒童犯傷害罪，判刑7年6月，踹打虐死行為，依成年人故意對兒童犯重傷致死罪，判處無期徒刑，2罪合併應執行無期徒刑、褫奪公權終身。

更讓合議庭生氣的是，陳女未盡人母責任，沒有為了兒子安全而選擇離開吳男、也沒阻止吳男施暴，更不將兒子送醫，審理中鑑定時，陳女還表明維持跟吳男的親密關係，「比現實中的其他任何一切事情都重要」，可見她為了討好丈夫，竟可以犧牲親兒生命，犯罪動機卑劣。

此外，陳女在父母離異後，由母親扶養長大，但母親生病需要她照顧時，陳女卻以自己有前程要闖為由拒絕，令母親非常生氣，合議庭認為陳女性格自私，與吳男同樣不宜輕縱。

但考量陳女透過修復式司法，已獲得父親諒解接納，陳女認錯願結束跟吳男的婚姻關係，加上陳女無犯罪前科、在押期間無違規情形，合議庭認為判處較長刑期，足以令陳女警惕教化，依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判刑19年，均可上訴。