國際

伊朗無人機航艦「巴蓋里號」傳被擊沉！美軍公布命中畫面

▲美軍中央司令部公布擊中巴蓋里號的畫面。（圖／翻攝臉書／U.S. Central Command）

▲美軍中央司令部公布擊中巴蓋里號的畫面。（圖／翻攝臉書／U.S. Central Command）

記者柯振中／綜合報導

美軍近日證實，已對伊朗無人機航空母艦巴蓋里號（IRIS Shahid Bagheri）發動攻擊。此行動被視為美國「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的一部分，主要針對伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍（IRGCN）與伊朗伊斯蘭共和國海軍的多個海上單位。

影片顯示至少遭兩次打擊　船體出現火勢

根據美國中央司令部（U.S. Central Command）釋出的影片顯示，該艦至少遭到兩次打擊，隨後船體出現明顯火勢。影片畫面顯示，攻擊發生時巴蓋里號似乎處於停泊狀態，飛行甲板上並未出現任何飛行器或相關作業活動。

美軍中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）指出，美軍目前已擊沉至少30艘隸屬伊朗海軍部隊的艦艇。此次對巴蓋里號的打擊，可能進一步擴大伊朗海軍的損失，若火勢持續擴大，該艦最終可能遭到完全摧毀甚至沉沒。

▲▼美軍中央司令部公布擊中巴蓋里號的畫面。（圖／翻攝臉書／U.S. Central Command）

▲美軍中央司令部公布擊中巴蓋里號的畫面。（圖／翻攝臉書／U.S. Central Command）

「史詩怒火行動」持續擴大　多個軍事目標遭攻擊

自「史詩怒火行動」展開以來，美軍已針對多個伊朗戰略目標發動攻勢，包括指揮中心、彈道飛彈系統、防空與偵測設備等。伊朗海軍力量也受到波及，已有多艘艦艇在港口或停泊時遭攻擊受損或沉沒。

其中一項較特殊的案例發生在稍早前，美國海軍攻擊型核潛艦「夏洛特號」（USS Charlotte，SSN-776）在印度洋以Mk-48魚雷擊沉伊朗護衛艦「德納號」（IRIS Dena）。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）證實此事時表示，「在印度洋，一艘自認在國際水域安全航行的伊朗軍艦，被美國潛艦以魚雷擊沉，這就是所謂的『無聲死亡』。」

商船改裝成無人機航母　具滑躍式飛行甲板

據了解，伊朗的巴蓋里號是一艘由商船大幅改裝而成的無人機航母，約在一年前正式加入伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍服役。整體改裝工程歷時近兩年，目的是將其打造為可搭載無人機與直升機的海上作戰平台。

該艦設計的一大特色是採用「滑躍式甲板」（sky-jump）構型，並設置連續式飛行甲板，可供固定翼無人機起降與回收，同時在艦尾設有直升機操作區域。此外，艦上也可部署輕型飛彈快艇與無人水面載具，這些都是伊朗海軍常見的作戰工具。

最大航程逾2萬浬　待衛星影像釐清受損程度

伊朗革命衛隊海軍前司令坦斯瑞（Alireza Tangsiri）過去曾表示，該艦最大航程可達2萬2000浬，並能在遠洋海域執行長達一年的部署任務而無需補給。

目前巴蓋里號實際受損程度仍未完全確認，但外界普遍認為該艦很可能已喪失作戰能力，最嚴重情況甚至可能沉沒。隨著後續公開衛星影像，預計72小時至96小時之間，能清楚釐清該艦的受損情況。

 
03/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

