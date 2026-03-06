2026兩會／宋濤赴人大台灣團：大陸對台「壓倒性優勢」持續擴大

▲大陸國台辦主任宋濤赴人大「台灣團」。（圖／翻攝國台辦微信公眾號，下同）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國台辦主任宋濤今（6）日上午到大陸全國人大「台灣省代表團」聽取意見，進行工作交流。他在會上表示，「十四五」時期（2021年至2025年），大陸對台「全面性壓倒性優勢持續擴大」，始終掌握兩岸關係的主導權主動權，並強調將推動兩岸經濟合作，深化兩岸交流合作，擴大人員往來，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

從1975年的四屆大陸全國人大開始，「台灣省代表團」開始出現；五屆全國人大決定，在「實現祖國完全統一」之前，台灣省暫時選舉十三名全國人大代表。據公開資料，他們都是擁有大陸居民身份的台胞，甚至有不少是在大陸出生的「台二代」。

宋濤今日在會上表示，「十四五」時期，大陸對台「全面性壓倒性優勢持續擴大」，對台工作空間不斷拓展，對台影響力塑造力顯著提升，始終掌握兩岸關係的主導權主動權。

宋濤表示，「十五五」規劃綱要草案對台工作部分，「科學統籌祖國統一和民族復興的關係，準確把握統一的歷史方位和步驟進程，站位高遠，邏輯嚴密，任務明確，措施得當，彰顯了對台方針政策的戰略連續性和策略靈活性，必將有力推動兩岸經濟合作，密切人員交流往來，不斷積累實現統一的各方面條件，更加有力推進祖國統一進程，更加有力服務黨和國家發展全局。」

宋濤指出，國台辦將堅決貫徹落實「十五五」規劃綱要有關任務要求，深入開展學習宣傳貫徹，錨定目標、勠力攻堅，凝心聚力推動對台工作高質量發展。

宋濤強調，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。秉持「兩岸一家親」理念，高質量推進兩岸融合發展示範區建設，推動兩岸經濟合作，壯大中華民族經濟，深化兩岸交流合作，擴大人員往來，落實台灣同胞享受同等待遇政策，引導台胞台企積極融入中國式現代化建設，共同傳承弘揚中華文化，增進兩岸同胞心靈契合。