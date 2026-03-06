　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／宋濤赴人大台灣團：大陸對台「壓倒性優勢」持續擴大

▲▼大陸國台辦主任宋濤赴人大「台灣團」。（圖／翻攝國台辦微信公眾號）

▲大陸國台辦主任宋濤赴人大「台灣團」。（圖／翻攝國台辦微信公眾號，下同）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國台辦主任宋濤今（6）日上午到大陸全國人大「台灣省代表團」聽取意見，進行工作交流。他在會上表示，「十四五」時期（2021年至2025年），大陸對台「全面性壓倒性優勢持續擴大」，始終掌握兩岸關係的主導權主動權，並強調將推動兩岸經濟合作，深化兩岸交流合作，擴大人員往來，落實台灣同胞享受同等待遇政策。

從1975年的四屆大陸全國人大開始，「台灣省代表團」開始出現；五屆全國人大決定，在「實現祖國完全統一」之前，台灣省暫時選舉十三名全國人大代表。據公開資料，他們都是擁有大陸居民身份的台胞，甚至有不少是在大陸出生的「台二代」。

宋濤今日在會上表示，「十四五」時期，大陸對台「全面性壓倒性優勢持續擴大」，對台工作空間不斷拓展，對台影響力塑造力顯著提升，始終掌握兩岸關係的主導權主動權。

宋濤表示，「十五五」規劃綱要草案對台工作部分，「科學統籌祖國統一和民族復興的關係，準確把握統一的歷史方位和步驟進程，站位高遠，邏輯嚴密，任務明確，措施得當，彰顯了對台方針政策的戰略連續性和策略靈活性，必將有力推動兩岸經濟合作，密切人員交流往來，不斷積累實現統一的各方面條件，更加有力推進祖國統一進程，更加有力服務黨和國家發展全局。」

宋濤指出，國台辦將堅決貫徹落實「十五五」規劃綱要有關任務要求，深入開展學習宣傳貫徹，錨定目標、勠力攻堅，凝心聚力推動對台工作高質量發展。

宋濤強調，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。秉持「兩岸一家親」理念，高質量推進兩岸融合發展示範區建設，推動兩岸經濟合作，壯大中華民族經濟，深化兩岸交流合作，擴大人員往來，落實台灣同胞享受同等待遇政策，引導台胞台企積極融入中國式現代化建設，共同傳承弘揚中華文化，增進兩岸同胞心靈契合。

▲▼大陸國台辦主任宋濤赴人大「台灣團」。（圖／翻攝國台辦微信公眾號）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望
大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄
帥氣男歌手鬆口認愛「袁惟仁正妹女兒」！
日本3局滿灌13分　日網同情：台灣怎麼了？
WBC台日大戰「影帝、國民偶像現身轉播席」！　網看傻
快訊／台日戰4萬2314人湧東京巨蛋　台灣球迷聲勢浩大快變主
快訊／台日大戰慘烈！曾豪駒被拍到眼眶泛紅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2026兩會／宋濤赴人大台灣團：大陸對台「壓倒性優勢」持續擴大

紅包錢被爸爸拿去辦再婚婚禮　男童氣炸告上法院贏了

為「習川會」鋪墊台海上半年暫和緩　陸涉台加強滲透 對外拚科技自主

2026兩會／福建省長：積極促進兩岸融合發展　拓展更大合作空間

陸軍費增7% ！習近平信任建軍「操之在己」　人事大清洗後防弊端

中小學「春秋假」成政策主旋律　陸人大代表：也要考慮家長放假時間

陸2026年經濟不只3威脅　劉孟俊：新舊動能切換「真空期」增速緩

2026兩會／旅客赴金馬有譜　上海台聯書記盼開放「台灣全境遊」

春節台商活動首次移師台中　海基會：回饋非常正面

官員貪污疊加重金屬污染　廣西書記直球對決：今天就亮亮家醜

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

2026台灣燈會 主燈「光沐」點亮嘉義 中華電信AI+海地星空互動 精采不中斷

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

2026兩會／宋濤赴人大台灣團：大陸對台「壓倒性優勢」持續擴大

紅包錢被爸爸拿去辦再婚婚禮　男童氣炸告上法院贏了

為「習川會」鋪墊台海上半年暫和緩　陸涉台加強滲透 對外拚科技自主

2026兩會／福建省長：積極促進兩岸融合發展　拓展更大合作空間

陸軍費增7% ！習近平信任建軍「操之在己」　人事大清洗後防弊端

中小學「春秋假」成政策主旋律　陸人大代表：也要考慮家長放假時間

陸2026年經濟不只3威脅　劉孟俊：新舊動能切換「真空期」增速緩

2026兩會／旅客赴金馬有譜　上海台聯書記盼開放「台灣全境遊」

春節台商活動首次移師台中　海基會：回饋非常正面

官員貪污疊加重金屬污染　廣西書記直球對決：今天就亮亮家醜

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

澳洲重砲連發豪奪二連勝　制霸C組主帥仍戰戰兢兢：日本隊是世界最強

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」　鹹濕對話成關鍵

2026 Dior新包推薦清單！最新話題款、Jisoo同款價格一次整理

杜拜凌晨警報響起！　吳辰君一家驚醒心痛嘆：孩子不該成為犧牲品

2026兩會／宋濤赴人大台灣團：大陸對台「壓倒性優勢」持續擴大

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

依依懷孕28週「只胖6公斤」　吐真實心聲：懷孕不是比誰瘦

直擊／鄭容和中文強到免翻譯！來台搶飯碗：抱歉，老師明年不用來了

【陳傑憲挨觸身球】左手骨裂提前退場！ 曾豪駒賽後曝最新狀況

大陸熱門新聞

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」 5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」

廣州成衣廠擠破頭招工再現 老闆搶人...千人湧入製衣村待價而沽

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

員工遭奧客辱罵！胖東來發6.8萬委屈獎金

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

2026兩會／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」

上海氣功研究所徵才 月入破萬還要博士學歷！網熱議：上班即修仙？

陸委會：陸二代若具雙重身分　恐難任公職

中美各自鋪墊「川習會」　陳至潔：互握把柄暫時休兵

太激烈！陸情侶同房後女友黃體破裂險喪命

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

紅包錢被拿去辦婚禮　男童告父親勝訴

更多熱門

相關新聞

2026兩會／福建省長：積極促進兩岸融合發展　拓展更大合作空間

2026兩會／福建省長：積極促進兩岸融合發展　拓展更大合作空間

大陸全國人大會議福建代表團今（6）日開放媒體採訪，省委書記周祖翼、省長趙龍皆出席。趙龍於會上談及「兩岸融合發展示範區」，並強調要積極促進兩岸的融合發展，加強閩港和閩澳的合作，拓展更大的合作發展空間。

2026兩會／旅客赴金馬有譜　上海台聯書記盼開放「台灣全境遊」

2026兩會／旅客赴金馬有譜　上海台聯書記盼開放「台灣全境遊」

官員貪污疊加重金屬污染 廣西書記直球對決：今天就亮亮家醜

官員貪污疊加重金屬污染 廣西書記直球對決：今天就亮亮家醜

習近平參加江蘇代表團審議 強調要增強經濟韌性上持續用力

習近平參加江蘇代表團審議 強調要增強經濟韌性上持續用力

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

關鍵字：

2026兩會大陸兩會人大台灣團兩岸關係宋濤

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

快訊／規模1.3兆0050換股！增刪5檔　華邦電入列、踢萬海

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面