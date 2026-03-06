　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大谷翔平睽違1090天國家隊再開轟　炸滿貫砲日本WBC隊史第2人

▲日本隊大谷翔平滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷翔平滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京組預賽6日相當受矚目的台日大戰，效力於洛杉磯道奇隊的日本巨星大谷翔平，在首戰便以震撼表現宣告回歸，擔任先發第1棒、指定打擊的他，在2局上豪邁炸裂滿貫砲，不僅幫助日本隊一口氣取得4分領先，更成為隊史上繼2013年坂本勇人以來，第2位在WBC賽場敲出滿貫砲的球員，直接讓整個東京巨蛋陷入瘋狂。

自大聯盟春訓返日後，大谷翔平在兩場官辦熱身賽共5打數都繳白卷，不過當時監督井端弘和受訪時多次強調自己完全不擔心大谷的狀況，還直言只要來到正式比賽，大谷自然而然會找回自己。

果然今天面對台灣隊，大鼓從開賽就展現強大進攻欲望，1局上首打席就敲出一記擊球速度高達188.4公里的右外野邊線二壘安打。2局上日本隊利用保送與觸身球製造出1出局滿壘的絕對得分契機，大谷在第2個打席面對台灣先發鄭浩均，在球數2好1壞的壓力下，精準鎖定一顆偏低的曲球，揮出擊球初速165公里、飛行距離達112.2公尺的滿貫砲。

這也是大谷翔平繼2023年3月12日對戰澳洲以來，睽違1090天再度於國家隊正式比賽開轟，同時也是他本屆首支全壘打，而這發滿貫砲具有極高歷史意義，歷屆日本代表隊雖然人才輩出，但能在WBC這種高強度賽是、高壓下敲出滿貫彈的選手寥寥無幾，上一次達成此壯舉的是2013年複賽對陣荷蘭隊時的坂本勇人。

大谷翔平在11年後追平前輩紀錄，成為隊史第2人，更令球迷津津樂道的是，大谷在回到壘包後，帶領全隊一起做出了由北山亘基構思的新慶祝動作「點茶姿勢」，這套融入茶道文化的動作與大谷代言茶飲的背景相呼應，成功點燃了全場數萬名球迷的鬥志。

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊大谷在回到壘包後，帶領全隊一起做出了由北山亘基構思的新慶祝動作「點茶姿勢」。（圖／記者林敬旻攝）

03/04 全台詐欺最新數據

407 1 9043 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望
大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄
帥氣男歌手鬆口認愛「袁惟仁正妹女兒」！
日本3局滿灌13分　日網同情：台灣怎麼了？
WBC台日大戰「影帝、國民偶像現身轉播席」！　網看傻
快訊／台日戰4萬2314人湧東京巨蛋　台灣球迷聲勢浩大快變主
快訊／台日大戰慘烈！曾豪駒被拍到眼眶泛紅

中華隊遭日本砲轟0比13落後　蔣萬安面色凝重：選手一定不會放棄

大谷翔平睽違1090天國家隊再開轟　炸滿貫砲日本WBC隊史第2人

國民黨金門縣長初選爭議　陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

顧立雄批藍軍購條例難執行　王鴻薇轟自打嘴：第八條就是「+N」

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

藍新北市議員「這2區」是超級戰區！提38席拚過半　1區擬藍白合

「已收到第4份發價書了」！　顧立雄建議立院授權5項都先簽

立院同意動支718億新興計畫　政院：總預算不應零碎切割、籲理性審議

海基會將拒李貞秀索資　與行政院、陸委會立場一致

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

少數亮點！張峻瑋飆155三上三下

台日大戰今晚台灣時間晚間6時開打，鄭浩均掛帥先發，中華隊打線強碰道奇強投山本由伸。大谷翔平擔任第一棒。2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事6日晚間上演焦點「台日大戰」。大谷翔平擔任「第1棒、指定打擊」領軍打線，連敲2支長打，包括2局扛滿貫彈，日本2局持續猛攻，灌進10分，3局又添3分，目前13比0領先。

台日大戰開場前現場高唱國旗歌　球迷感動落淚

台灣當局狂掉10分　隊史經典賽最慘

陳柏毓挨轟自責「最痛苦的一轟」

台灣球迷震撼東京巨蛋！日網驚：聲量太誇張

2026WBC日韓 2026WBC2026WBC中華隊大谷翔平滿貫砲WBC台日大戰東京巨蛋

更多
