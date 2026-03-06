大谷翔平睽違1090天國家隊再開轟　炸滿貫砲日本WBC隊史第2人

▲日本隊大谷翔平滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京組預賽6日相當受矚目的台日大戰，效力於洛杉磯道奇隊的日本巨星大谷翔平，在首戰便以震撼表現宣告回歸，擔任先發第1棒、指定打擊的他，在2局上豪邁炸裂滿貫砲，不僅幫助日本隊一口氣取得4分領先，更成為隊史上繼2013年坂本勇人以來，第2位在WBC賽場敲出滿貫砲的球員，直接讓整個東京巨蛋陷入瘋狂。

自大聯盟春訓返日後，大谷翔平在兩場官辦熱身賽共5打數都繳白卷，不過當時監督井端弘和受訪時多次強調自己完全不擔心大谷的狀況，還直言只要來到正式比賽，大谷自然而然會找回自己。

果然今天面對台灣隊，大鼓從開賽就展現強大進攻欲望，1局上首打席就敲出一記擊球速度高達188.4公里的右外野邊線二壘安打。2局上日本隊利用保送與觸身球製造出1出局滿壘的絕對得分契機，大谷在第2個打席面對台灣先發鄭浩均，在球數2好1壞的壓力下，精準鎖定一顆偏低的曲球，揮出擊球初速165公里、飛行距離達112.2公尺的滿貫砲。

這也是大谷翔平繼2023年3月12日對戰澳洲以來，睽違1090天再度於國家隊正式比賽開轟，同時也是他本屆首支全壘打，而這發滿貫砲具有極高歷史意義，歷屆日本代表隊雖然人才輩出，但能在WBC這種高強度賽是、高壓下敲出滿貫彈的選手寥寥無幾，上一次達成此壯舉的是2013年複賽對陣荷蘭隊時的坂本勇人。

大谷翔平在11年後追平前輩紀錄，成為隊史第2人，更令球迷津津樂道的是，大谷在回到壘包後，帶領全隊一起做出了由北山亘基構思的新慶祝動作「點茶姿勢」，這套融入茶道文化的動作與大谷代言茶飲的背景相呼應，成功點燃了全場數萬名球迷的鬥志。

▲日本隊大谷在回到壘包後，帶領全隊一起做出了由北山亘基構思的新慶祝動作「點茶姿勢」。（圖／記者林敬旻攝）