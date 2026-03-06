洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」　鹹濕對話成關鍵

▲洗腎男偷吃護理師，嗆妻「誰叫妳不陪睡」。（圖／AI生成）



記者柯振中／綜合報導

嘉義一名男子阿雄（化名）因為長期洗腎，找來護理師小茹（化名）擔任看護，怎料2人相處後竟產生婚外情，阿雄更傳訊詢問「昨晚爽嗎」、「有到點嗎」等文字，詢問性行為後的感想，氣得阿雄的妻子告上法院。嘉義地院簡易庭審理後，判2人須連帶賠償25萬元，全案仍可上訴。

妻子察覺互動異常 揭發不倫關係

根據判決書內容，阿雄2018年10月間與妻子結婚，因為需要長期洗腎，找來小茹擔任看護。怎料後來妻子發現2人互動異常，經過調查以後才知阿雄已與小茹發生婚外情，甚至在家中找到了小茹的電腦、衣物等物品，且2025年8月間小茹還在家中洗澡，阿雄還嗆她「因為妳都不陪睡覺，只好讓小茹陪睡覺」，氣得將2人告上法院。

對此，小茹則辯稱，由於阿雄長期洗腎，因此她擔任看護的工作。2025年8月間接獲阿雄的來電，得知對方身體不適，於是前往阿雄的住處照顧，等阿雄狀況好轉、回房睡覺以後，她便在一樓的沙發休息。

▲洗腎男偷吃護理師，嗆妻「誰叫妳不陪睡」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



露骨訊息曝光 雙方說法矛盾

不過，阿雄妻子所提交的證據，還包括許多曖昧對話，包含「昨晚在我家有睡飽嗎」、「晚上8點到晚上11點爽嗎」、「有到點嗎」、「如何感覺」、「沒有穿嗎」等話語，小茹也分別回應「爽」及「有」。

對於這些對話，小茹則是辯稱，之所以會這樣回覆，是顧及雇傭情面，在不得已的情況下才做出回應，2人並無踰矩的行為，並非同居關係也不是情侶。至於擺放在阿雄住處的電腦、換洗衣物，則是工作時不小心留下的。

法院不採信辯詞 判賠25萬元

後續嘉義地院對2人進行隔離訊問，要求詳述2025年8月事發當天，為何小茹會留下過夜，以及其中的過程與細節，結果阿雄稱2人同睡一房，自己睡大床、小茹睡小床。小茹卻稱自己睡在沙發上，並沒有上樓、進房，說法明顯矛盾。

嘉義地院簡易庭法官衡量全案情況，不採信阿雄、小茹的說法，最終判2人須連帶賠償25萬元，全案仍可上訴。