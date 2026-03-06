羅智強控柯建銘造謠騷擾電話索賠百萬　免賠理由曝：言論免責+巧合

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

民進黨立委柯建銘去年（2025年）5月在立法院朝野黨團協商時，被未顯示號碼的來電干擾發言，他直指是在場的國民黨立委羅智強所為，羅否認後，柯於隔月（6月）受訪又嗆羅打騷擾電話、「是男人就認」等語，羅主張柯造謠、提告求償精神慰撫100萬元，台北地院今（6日）判羅敗訴，可上訴。

判決理由指出，柯建銘在立院黨團協商會場，指稱羅智強偷偷打電話給他擾亂發言等語，目的是維護自身完整發言權利，並無蓄意肢體動作或偏激文字，未逾越立委職權行使範疇，應受立法委員言論免責權保障。

至於柯建銘後來接受媒體採訪，喊話羅智強打騷擾電話、「是男人就認」等語，法官認為老柯被動回應媒體發問，陳述內容重申黨團協商會議中的發言意旨，應視為行使立委職權直接相關的附隨行為，同受立委言論免責權保障。

▲民進黨立委柯建銘。（圖／記者陳煥丞攝)

羅智強主張，通話明細顯示他沒打騷擾電話給柯建銘，檢方已查明柯當天接到的騷擾電話，是1名陳姓男子所為，並已起訴陳男。羅強調明明事發當下已澄清，柯受訪仍誤導輿論，害他名譽權受損。

法官指出，本案發生時，還沒查出罪魁禍首，但從本案黨團協商錄影畫面可見，各黨立委爭執柯建銘發言時間過長，柯的手機鈴聲響起時，羅智強剛用完手機放在桌上，事發前7天另1場黨團協商中，柯正在發言、手機來電鈴聲又響起，羅剛好在桌面下使用手機。

法官認為這2次巧合，柯建銘依親身見聞、過往經歷與當日現場情形，認定被羅智強故意打電話擾亂發言，顯有相當理由確信自己想法為真，無從認定柯故意捏造誣賴，而柯據此批評羅態度輕率、處事不坦蕩，是對立委議事等可受公評之事合理評論，應受言論自由保障。

本案發生於2024年5月15日，立院進行第11屆第3會期黨團協商，主題包括司法人事同意權、第3會期延長等議題，柯建銘發言時被手機來電鈴聲干擾，又被羅智強嘲諷「接了一通電話就變成民主配合黨」。

柯建銘當下表示「剛才羅強說有電話來打斷我發言，其實我知道每次我發言的時候，在關鍵時刻羅智強都偷偷打電話給我，我怎麼會不知道」、「我就當你在玩，你玩得高興就好了」、「當然是有啊！所以不要耍這種小手段嘛！」

隔月（6月）5日，柯建銘受訪被問到此事，再表示「我就知道是羅智強打的，難道要再去調通聯紀錄嗎？是男人就認」等語，羅當天提告求償，PO文喊話柯建銘「羅智強的通話紀錄交出來了，你的通話紀錄呢？」同時反擊綠營側翼、名嘴、罷團「紛紛跳上這台低級的造謠列車，還開得不亦樂乎」。