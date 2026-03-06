三芝三生步道櫻花綻放　新北推薦北海岸賞櫻一日遊

▲三芝三生步道櫻花盛開期間將會呈現粉紅花排盛景 ，預計3月中下旬迎來盛開期。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

春季北海岸櫻花陸續綻放，三芝區作為新北市「青春山海線」的重要遊憩據點，迎來一年一度賞櫻盛事。新北市政府景觀處推薦「三生步道賞櫻＋富基漁港嚐海味＋富貴角景點漫步」的一日遊路線；配合花季，三芝區公所也將於3月7日推出拔蘿蔔體驗、農特產市集、花見櫻花趣小旅行及興華驛站藝文展覽等活動，邀請民眾走訪三芝，感受農村與海岸交織的春日風情。

新北市景觀處長林俊德表示，知名的三芝「三生步道」沿線栽植超過500株昭和櫻與吉野櫻，目前昭和櫻花況約開3至5成，花期預計持續至3月底；吉野櫻則將於3月中旬接力綻放，同樣可賞至月底。民眾漫步櫻花步道後，可前往富基漁港選購產地直送的新鮮海產，並由店家代客料理，享受在地海味；午後再走訪富貴角燈塔步道、芝蘭公園海上觀景平台、淺水灣與雙灣自行車道，飽覽北海岸海天一色的景致。

三芝區長李天民表示，賞花之餘也歡迎民眾參與公所規劃的系列體驗活動。現場除提供拔蘿蔔農事體驗外，還有「希望市集」展售在地優質農特產品，並展出多項陶藝創作，結合手作藝術與農村生活，讓遊客在賞花同時，也能深入感受三芝的人文魅力。活動資訊可至「新北市三芝區公所」臉書粉專查詢。

景觀處提醒，賞櫻旺季期間車潮較多，建議民眾提早出發並注意交通安全，亦可多利用大眾運輸工具。前往三生步道的民眾，可於淡水捷運站轉乘往三芝方向公車；自行開車則可由台2線轉接舊台2線抵達步道入口。最新花況可至「花見櫻花季」官網或「賞花快報」臉書粉專查詢。