　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北行動治理前進蘆洲　侯友宜：捷運北環段帶動城市升級

▲新北行動治理前進蘆洲。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜行動治理前進蘆洲，推捷運北環段打造宜居新核心。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（6日）率市府團隊前往蘆洲區召開行動治理座談會，與地方里長面對面交流，掌握基層需求並盤點建設進度。侯友宜表示，蘆洲正迎來城市升級的重要階段，市府以「捷運串蘆洲・宜居新核心」為發展方向，透過重大建設與生活治理並進，全面提升生活品質與城市競爭力。

侯友宜指出，捷運路網是帶動蘆洲發展的重要引擎，其中「捷運環狀線北環段」目前正由捷運局全力趕工，預計2031年完工通車，未來將串聯蘆洲、五股、泰山與台北市士林、大直等地，形成大台北更完整的軌道交通網絡。此外，五股泰山線也持續推進，未來蘆洲將成為多線交會的重要交通節點。

▲新北行動治理前進蘆洲。（圖／新北市民政局提供）

區政簡報指出，蘆洲多項指標性建設正陸續推動，其中「湧蓮寺慈善公益大樓」預計今年完工，整合托老、托育、運動、藝文及停車等多元功能，並提供585輛汽機車停車位，未來將成為宗教結合公益服務的示範據點。城鄉局規劃的光華段社會住宅則預計提供約456戶住宅，並結合公共托育及長照空間，打造全齡友善社區。

在城市環境與人本交通方面，水利局持續推動鴨母港溝整治工程，提升抽排水效能與整體防洪韌性；工務局自108年至今已投入逾6億元優化蘆洲人行環境，完成26處公園改善，讓綠意融入居民日常生活。

▲新北行動治理前進蘆洲。（圖／新北市民政局提供）

座談會中，里長也提出多項建議，包括於忠孝路23號至保和街口增設實體人行道。工務局表示將於今年9月辦理發包，力拚年底完工。另針對新北專用垃圾袋辨識問題，環保局表示將持續研議標籤位置並蒐集地方意見，作為後續改善參考。現場交流氣氛熱絡，多位里長肯定市府團隊長期深耕地方、積極回應民意。

針對外界關注的蘆洲南北側開發案，侯友宜強調，市府將秉持公開透明、依法行政原則，任內一定會訂定明確方向，不容不實傳聞影響地方發展，全力推動蘆洲城市翻轉。

民政局長林耀長補充，自2019年推動行動治理以來，蘆洲區共提出86項提案，目前已完成79案，達成率達92%，展現市府透過行動治理回應基層需求、改善市民生活的具體成果。

▲新北行動治理前進蘆洲。（圖／新北市民政局提供）

【更多新聞】

►毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

►只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

►基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

►快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

►基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥　滿身白粥怒告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望
大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄
帥氣男歌手鬆口認愛「袁惟仁正妹女兒」！
日本3局滿灌13分　日網同情：台灣怎麼了？
WBC台日大戰「影帝、國民偶像現身轉播席」！　網看傻
快訊／台日戰4萬2314人湧東京巨蛋　台灣球迷聲勢浩大快變主
快訊／台日大戰慘烈！曾豪駒被拍到眼眶泛紅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

三芝三生步道櫻花綻放　新北推薦北海岸賞櫻一日遊

新北行動治理前進蘆洲　侯友宜：捷運北環段帶動城市升級

新北十三行博物館創首例　獲教育部本土語言貢獻獎

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

替代役民防訓練強化實作　基隆警授交通指揮提升防災韌性

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場　萬名信眾踏上百年香路

嘉義中埔穀倉市集3月回歸 　打造阿里山農業文創地標

強化社福量能！獅子會捐贈2輛服務車　助力雲林社區服務

女神節了！女性消費者掀起「寵愛自己」選物風潮

外籍旅客掉手機「卡公車座位縫」　基隆警聯業者9天後尋回

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

2026台灣燈會 主燈「光沐」點亮嘉義 中華電信AI+海地星空互動 精采不中斷

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

三芝三生步道櫻花綻放　新北推薦北海岸賞櫻一日遊

新北行動治理前進蘆洲　侯友宜：捷運北環段帶動城市升級

新北十三行博物館創首例　獲教育部本土語言貢獻獎

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

替代役民防訓練強化實作　基隆警授交通指揮提升防災韌性

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場　萬名信眾踏上百年香路

嘉義中埔穀倉市集3月回歸 　打造阿里山農業文創地標

強化社福量能！獅子會捐贈2輛服務車　助力雲林社區服務

女神節了！女性消費者掀起「寵愛自己」選物風潮

外籍旅客掉手機「卡公車座位縫」　基隆警聯業者9天後尋回

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

澳洲重砲連發豪奪二連勝　制霸C組主帥仍戰戰兢兢：日本隊是世界最強

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」　鹹濕對話成關鍵

2026 Dior新包推薦清單！最新話題款、Jisoo同款價格一次整理

杜拜凌晨警報響起！　吳辰君一家驚醒心痛嘆：孩子不該成為犧牲品

2026兩會／宋濤赴人大台灣團：大陸對台「壓倒性優勢」持續擴大

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

依依懷孕28週「只胖6公斤」　吐真實心聲：懷孕不是比誰瘦

直擊／鄭容和中文強到免翻譯！來台搶飯碗：抱歉，老師明年不用來了

【放手才是真成長】飼育員哥哥現身說法！　Panchi找到「4位守護者」

地方熱門新聞

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

萬里候車亭驚見大水薙鳥　動保處救援

勞動節連假台金航線3／9開放訂位

新竹水情轉綠燈　北桃園三合一工程延期

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

3歲童手指卡洞洞尺爆哭　基隆警剪開解危

台南表揚數位學習績優學校與教師21校、10教師成校園智慧教育典範

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪LaLaport南港坪效最優獎

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

金門警車知法犯法「逆向違停」

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

元智大學攜手特教生　用VR與遊戲重現大溪文化

南投市下午5時起封街直播經典賽台日對決

更多熱門

相關新聞

新北十三行博物館創首例　獲教育部本土語言貢獻獎

新北十三行博物館創首例　獲教育部本土語言貢獻獎

新北市立十三行博物館長期致力於推動考古專業知識台語文標準化，並打造母語沉浸式學習環境，推廣成果獲得國家級肯定。昨（5日）在教育部舉辦的「2026年推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮中，十三行博物館榮獲團體獎殊榮，成為全國首座獲得該獎項的博物館，展現博物館在保存史前文化之外，推動本土語言傳承的深厚能量。

萬里候車亭驚見大水薙鳥　動保處救援

萬里候車亭驚見大水薙鳥　動保處救援

漫步淡水、三芝粉色花海　走讀農再社區品味在地好物

漫步淡水、三芝粉色花海　走讀農再社區品味在地好物

中和行動治理座談　侯友宜：萬大中和線拚2027年完工

中和行動治理座談　侯友宜：萬大中和線拚2027年完工

被點名角逐彰化縣長　劉和然直球回應：我的戰場就在新北

被點名角逐彰化縣長　劉和然直球回應：我的戰場就在新北

關鍵字：

新北市蘆洲行動治理侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

大谷引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

快訊／規模1.3兆0050換股！增刪5檔　華邦電入列、踢萬海

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面