新北行動治理前進蘆洲　侯友宜：捷運北環段帶動城市升級

▲侯友宜行動治理前進蘆洲，推捷運北環段打造宜居新核心。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（6日）率市府團隊前往蘆洲區召開行動治理座談會，與地方里長面對面交流，掌握基層需求並盤點建設進度。侯友宜表示，蘆洲正迎來城市升級的重要階段，市府以「捷運串蘆洲・宜居新核心」為發展方向，透過重大建設與生活治理並進，全面提升生活品質與城市競爭力。

侯友宜指出，捷運路網是帶動蘆洲發展的重要引擎，其中「捷運環狀線北環段」目前正由捷運局全力趕工，預計2031年完工通車，未來將串聯蘆洲、五股、泰山與台北市士林、大直等地，形成大台北更完整的軌道交通網絡。此外，五股泰山線也持續推進，未來蘆洲將成為多線交會的重要交通節點。

區政簡報指出，蘆洲多項指標性建設正陸續推動，其中「湧蓮寺慈善公益大樓」預計今年完工，整合托老、托育、運動、藝文及停車等多元功能，並提供585輛汽機車停車位，未來將成為宗教結合公益服務的示範據點。城鄉局規劃的光華段社會住宅則預計提供約456戶住宅，並結合公共托育及長照空間，打造全齡友善社區。

在城市環境與人本交通方面，水利局持續推動鴨母港溝整治工程，提升抽排水效能與整體防洪韌性；工務局自108年至今已投入逾6億元優化蘆洲人行環境，完成26處公園改善，讓綠意融入居民日常生活。

座談會中，里長也提出多項建議，包括於忠孝路23號至保和街口增設實體人行道。工務局表示將於今年9月辦理發包，力拚年底完工。另針對新北專用垃圾袋辨識問題，環保局表示將持續研議標籤位置並蒐集地方意見，作為後續改善參考。現場交流氣氛熱絡，多位里長肯定市府團隊長期深耕地方、積極回應民意。

針對外界關注的蘆洲南北側開發案，侯友宜強調，市府將秉持公開透明、依法行政原則，任內一定會訂定明確方向，不容不實傳聞影響地方發展，全力推動蘆洲城市翻轉。

民政局長林耀長補充，自2019年推動行動治理以來，蘆洲區共提出86項提案，目前已完成79案，達成率達92%，展現市府透過行動治理回應基層需求、改善市民生活的具體成果。