地方 地方焦點

新北十三行博物館創首例　獲教育部本土語言貢獻獎

▲新北十三行博物館創首例 獲教育部本土語言貢獻獎。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲新北市立十三行博物館獲教育部「2026年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」團體獎殊榮。左為文化部徐宜君常務次長，右為十三行博物館羅珮瑄館長。。（圖／新北市立十三行博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立十三行博物館長期致力於推動考古專業知識台語文標準化，並打造母語沉浸式學習環境，推廣成果獲得國家級肯定。昨（5日）在教育部舉辦的「2026年推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮中，十三行博物館榮獲團體獎殊榮，成為全國首座獲得該獎項的博物館，展現博物館在保存史前文化之外，推動本土語言傳承的深厚能量。

教育部自2008年起設立「推展本土語言傑出貢獻獎」，表揚於本土語言創作、展演、傳播與出版推廣等領域具有卓越貢獻的團體與個人，被視為本土語言推廣領域的重要榮譽。十三行博物館長年深耕台語教育推廣，並推動考古專業知識的「台語文標準化」，在眾多推薦名單中脫穎而出，獲得評審高度肯定。

▲新北十三行博物館創首例 獲教育部本土語言貢獻獎。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲十三行博物館首創將台語教學融入實地考古營隊的「仁里遺址考古體驗親子營」。

為讓台語向下扎根，十三行博物館近年全面推動母語「聽、說、讀、寫」應用。在體驗活動方面，館方首創將台語教學融入實地考古營隊的「仁里遺址考古體驗親子營」，由科技考古台語教師透過工作坊介紹考古工具，並帶領親子進入遺址探坑進行發掘與清洗標本，讓參與者在實作中深化對在地文化的理解與認同。

此外，在「新北考古生活節」設置「十三行拚輸贏」台語專區，結合考古與運動競技，讓民眾在遊戲互動中學習考古專業名詞；並推出全台語「夜宿博物館」活動，以喜劇形式詮釋史前交易文化，讓民眾在輕鬆氛圍中認識考古知識。在人才培育方面，館方亦規劃系列台語文導覽課程，強化導覽人員閱讀與撰寫台文導覽稿的專業能力，培養能以母語進行文化詮釋的導覽人才。

▲新北十三行博物館創首例 獲教育部本土語言貢獻獎。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲「新北考古生活節」結合考古與運動競技」首設「十三行拚輸贏」台語專區。

十三行博物館也推出首檔台文展覽「kì-tî的微光－考古共咱箍做伙」，開設全台語生態走讀路線，將Podcast節目轉型為深度訪談內容，並出版全新全台語繪本。透過實地踏查、展演體驗、人才培育與出版傳播等多元方式，成功打造沉浸式學習場域，讓考古科普與本土語言傳承相互結合。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，文化資產保存與本土語言傳承，是博物館責無旁貸的使命。館方近年積極推動「專業名詞台語標準化」，並與學者專家合作，將「人面陶罐」、「文化層」等考古專業詞彙進行精準轉譯。未來，十三行博物館將持續透過多元活動與台文出版品，讓台語成為能討論考古、理解科學的活語言，攜手各界夥伴讓這片土地的聲音世代傳承。

▲新北十三行博物館創首例 獲教育部本土語言貢獻獎。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲推出全台語「夜宿博物館」活動，結合喜劇詮釋史前交易文化。

▲新北十三行博物館創首例 獲教育部本土語言貢獻獎。（圖／新北市立十三行博物館提供）

▲開設全台語生態走讀路線，構築沉浸式學習場域。

【更多新聞】

►毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

►只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

►基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

►快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

►基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥　滿身白粥怒告

