紅包錢被爸爸拿去辦再婚婚禮　男童氣炸告上法院贏了

▲男童多年累積的紅包存款被父親提領，用於支付婚禮費用，法院最終判決父親須歸還。（示意圖／CFP）



記者楊庭蒝／綜合報導

中國河南省鄭州市近日發生一起特殊的家庭糾紛，一名10歲男童因父親擅自動用他的存款，甚至拿去支付再婚婚禮費用，最終將父親告上法院，事件曝光後在中國社群媒體引發熱議。

綜合中國媒體報導，男童小輝（化名）的父親過去替他開設銀行帳戶，並將多年來的紅包錢以及其他零用錢存入帳戶，逐漸累積成一筆存款。兩年前，小輝的父母離婚後，他原本仍與父親同住，父親也持續替他把收到的紅包與儲蓄存進銀行。不過後來父親認識一名新對象並決定再婚，小輝便改為與母親同住。

然而在父親再婚後，小輝的生母意外發現，前夫竟已將兒子帳戶內的存款全部領出，並用來支付婚禮開銷。當時帳戶內累積金額已超過8萬元人民幣（約新台幣37萬元）。

得知存款被動用後，小輝向父親要求歸還，但父親表示，這些錢大多來自親友給的禮金，他打算等兒子成年後再返還。多次溝通未果後，小輝最終決定提起訴訟。

審理過程中，父親辯稱自己身為法定監護人，有權管理兒子的財產，並指整起訴訟其實是孩子母親在背後主導。不過法院認定，這些紅包與禮金依法屬於小輝的個人財產，即使父親是監護人，也不得擅自挪用。

法院最終判決，父親必須將小輝的全部存款連同利息一併歸還，總額為82,750元人民幣（約新台幣38萬元）。