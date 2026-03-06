　
大陸 大陸焦點 特派現場

紅包錢被爸爸拿去辦再婚婚禮　男童氣炸告上法院贏了

▲▼領紅包、包紅包、壓歲錢、過年紅包。（示意圖／CFP）

▲男童多年累積的紅包存款被父親提領，用於支付婚禮費用，法院最終判決父親須歸還。（示意圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國河南省鄭州市近日發生一起特殊的家庭糾紛，一名10歲男童因父親擅自動用他的存款，甚至拿去支付再婚婚禮費用，最終將父親告上法院，事件曝光後在中國社群媒體引發熱議。

綜合中國媒體報導，男童小輝（化名）的父親過去替他開設銀行帳戶，並將多年來的紅包錢以及其他零用錢存入帳戶，逐漸累積成一筆存款。兩年前，小輝的父母離婚後，他原本仍與父親同住，父親也持續替他把收到的紅包與儲蓄存進銀行。不過後來父親認識一名新對象並決定再婚，小輝便改為與母親同住。

然而在父親再婚後，小輝的生母意外發現，前夫竟已將兒子帳戶內的存款全部領出，並用來支付婚禮開銷。當時帳戶內累積金額已超過8萬元人民幣（約新台幣37萬元）。

得知存款被動用後，小輝向父親要求歸還，但父親表示，這些錢大多來自親友給的禮金，他打算等兒子成年後再返還。多次溝通未果後，小輝最終決定提起訴訟。

審理過程中，父親辯稱自己身為法定監護人，有權管理兒子的財產，並指整起訴訟其實是孩子母親在背後主導。不過法院認定，這些紅包與禮金依法屬於小輝的個人財產，即使父親是監護人，也不得擅自挪用。

法院最終判決，父親必須將小輝的全部存款連同利息一併歸還，總額為82,750元人民幣（約新台幣38萬元）。

03/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望
大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄
帥氣男歌手鬆口認愛「袁惟仁正妹女兒」！
日本3局滿灌13分　日網同情：台灣怎麼了？
WBC台日大戰「影帝、國民偶像現身轉播席」！　網看傻
快訊／台日戰4萬2314人湧東京巨蛋　台灣球迷聲勢浩大快變主
快訊／台日大戰慘烈！曾豪駒被拍到眼眶泛紅

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2026兩會／宋濤赴人大台灣團：大陸對台「壓倒性優勢」持續擴大

紅包錢被爸爸拿去辦再婚婚禮　男童氣炸告上法院贏了

為「習川會」鋪墊台海上半年暫和緩　陸涉台加強滲透 對外拚科技自主

2026兩會／福建省長：積極促進兩岸融合發展　拓展更大合作空間

陸軍費增7% ！習近平信任建軍「操之在己」　人事大清洗後防弊端

中小學「春秋假」成政策主旋律　陸人大代表：也要考慮家長放假時間

陸2026年經濟不只3威脅　劉孟俊：新舊動能切換「真空期」增速緩

2026兩會／旅客赴金馬有譜　上海台聯書記盼開放「台灣全境遊」

春節台商活動首次移師台中　海基會：回饋非常正面

官員貪污疊加重金屬污染　廣西書記直球對決：今天就亮亮家醜

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

2026兩會／宋濤赴人大台灣團：大陸對台「壓倒性優勢」持續擴大

紅包錢被爸爸拿去辦再婚婚禮　男童氣炸告上法院贏了

為「習川會」鋪墊台海上半年暫和緩　陸涉台加強滲透 對外拚科技自主

2026兩會／福建省長：積極促進兩岸融合發展　拓展更大合作空間

陸軍費增7% ！習近平信任建軍「操之在己」　人事大清洗後防弊端

中小學「春秋假」成政策主旋律　陸人大代表：也要考慮家長放假時間

陸2026年經濟不只3威脅　劉孟俊：新舊動能切換「真空期」增速緩

2026兩會／旅客赴金馬有譜　上海台聯書記盼開放「台灣全境遊」

春節台商活動首次移師台中　海基會：回饋非常正面

官員貪污疊加重金屬污染　廣西書記直球對決：今天就亮亮家醜

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

澳洲重砲連發豪奪二連勝　制霸C組主帥仍戰戰兢兢：日本隊是世界最強

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」　鹹濕對話成關鍵

2026 Dior新包推薦清單！最新話題款、Jisoo同款價格一次整理

杜拜凌晨警報響起！　吳辰君一家驚醒心痛嘆：孩子不該成為犧牲品

2026兩會／宋濤赴人大台灣團：大陸對台「壓倒性優勢」持續擴大

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

依依懷孕28週「只胖6公斤」　吐真實心聲：懷孕不是比誰瘦

直擊／鄭容和中文強到免翻譯！來台搶飯碗：抱歉，老師明年不用來了

【陳傑憲挨觸身球】左手骨裂提前退場！ 曾豪駒賽後曝最新狀況

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」 5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」

廣州成衣廠擠破頭招工再現 老闆搶人...千人湧入製衣村待價而沽

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

員工遭奧客辱罵！胖東來發6.8萬委屈獎金

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

2026兩會／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」

上海氣功研究所徵才 月入破萬還要博士學歷！網熱議：上班即修仙？

陸委會：陸二代若具雙重身分　恐難任公職

中美各自鋪墊「川習會」　陳至潔：互握把柄暫時休兵

太激烈！陸情侶同房後女友黃體破裂險喪命

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明

快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明

曾在東京奧運、巴黎奧運大放異彩，並多次刷新全國紀錄的「舉重精靈」方莞靈，驚傳捲入家暴醜聞。台南地院判決指出，方莞靈於2024年10月酒後與劉姓女友發生爭執，竟徒手掌摑、掐頸並踢踹對方，依傷害罪判處拘役50日。對此，方莞靈稍早發出聲明回應，坦言對事發過程「毫無記憶」，但強調若真有此事，願意道歉並負起責任。

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

同婚女偷吃送貨員「懷孕產子」！正宮怒告

國道變換車道未打方向燈遭罰　駕駛提告敗訴

國道變換車道未打方向燈遭罰　駕駛提告敗訴

乘客未繫安全帶挨罰　駕駛提訴訟吞敗

乘客未繫安全帶挨罰　駕駛提訴訟吞敗

紅燈滑手機挨罰3千　駕駛辯「靜止狀態」求翻盤吞敗

紅燈滑手機挨罰3千　駕駛辯「靜止狀態」求翻盤吞敗

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

張育成破無安打！敲出中華隊首安

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

快訊／規模1.3兆0050換股！增刪5檔　華邦電入列、踢萬海

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

