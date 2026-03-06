　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨金門縣長初選爭議　陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

▲▼國民黨金門縣長初選爭議，陳玉珍：時程由黨中央訂定、尊重楊鎮浯決定。（圖／記者鄭逢時攝）

▲國民黨金門縣長初選爭議，陳玉珍：時程由黨中央訂定、尊重楊鎮浯決定。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣潁川堂陳氏宗親會今（6）日舉辦春祭活動，金門縣長陳福海、立法委員陳玉珍、及多位宗親與地方人士到場參與。陳玉珍出席祭祖儀式時，針對近日外界關注的國民黨金門縣長黨內初選爭議受訪表示，相關初選時程均由黨中央訂定並依程序公告，並強調尊重前縣長楊鎮浯的決定。

潁川堂陳氏宗親會今天依循傳統舉行春祭典禮，宗親齊聚一堂慎終追遠，場面莊重。陳玉珍也到場參與祭祖儀式，與宗親互動寒暄。她在接受媒體訪問時，被問及楊鎮浯認為黨內初選「有操作痕跡」的說法。

▲▼國民黨金門縣長初選爭議，陳玉珍：時程由黨中央訂定、尊重楊鎮浯決定。（圖／記者鄭逢時攝）

對此，陳玉珍表示，這次初選的整體時程都是由國民黨中央所訂定，相關公文也由黨中央發出，並依程序在金門日報刊登公告。她指出，楊鎮浯本人也有收到通知，黨部同仁也曾向其說明相關流程，相關程序都是依照規定辦理。

陳玉珍並提到，楊鎮浯一路以來都受到國民黨栽培，目前也仍在黨籍市長所主導的北農工作，相信他會很有智慧做出最好的決定。至於外界關注楊鎮浯是否可能脫黨參選，她回應表示尊重對方的決定，但相信國民黨最終仍會團結一致。

談及外界解讀此次選戰是「一個人的武林」，陳玉珍則表示，選舉最大的競爭對手其實是自己，重點在於如何承擔責任、讓金門未來發展更好。她指出，未來將持續思考如何推動金門在民生與經濟上更快速發展。

對於未來政策方向，陳玉珍表示對於縣政改革已經有許多具體規劃，待選舉正式展開後，會逐步對外說明政見與施政藍圖。她也強調，未來將延續楊鎮浯縣長在青年、文化方面以及陳福海縣長禮運大同篇「顧老、顧幼」面向的政策，期盼為金門發展帶來新的動能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望
大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄
帥氣男歌手鬆口認愛「袁惟仁正妹女兒」！
日本3局滿灌13分　日網同情：台灣怎麼了？
WBC台日大戰「影帝、國民偶像現身轉播席」！　網看傻
快訊／台日戰4萬2314人湧東京巨蛋　台灣球迷聲勢浩大快變主
快訊／台日大戰慘烈！曾豪駒被拍到眼眶泛紅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中華隊遭日本砲轟0比13落後　蔣萬安面色凝重：選手一定不會放棄

大谷翔平睽違1090天國家隊再開轟　炸滿貫砲日本WBC隊史第2人

國民黨金門縣長初選爭議　陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

顧立雄批藍軍購條例難執行　王鴻薇轟自打嘴：第八條就是「+N」

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

藍新北市議員「這2區」是超級戰區！提38席拚過半　1區擬藍白合

「已收到第4份發價書了」！　顧立雄建議立院授權5項都先簽

立院同意動支718億新興計畫　政院：總預算不應零碎切割、籲理性審議

海基會將拒李貞秀索資　與行政院、陸委會立場一致

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

2026台灣燈會 主燈「光沐」點亮嘉義 中華電信AI+海地星空互動 精采不中斷

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

中華隊遭日本砲轟0比13落後　蔣萬安面色凝重：選手一定不會放棄

大谷翔平睽違1090天國家隊再開轟　炸滿貫砲日本WBC隊史第2人

國民黨金門縣長初選爭議　陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

顧立雄批藍軍購條例難執行　王鴻薇轟自打嘴：第八條就是「+N」

快訊／晚安小雞刑滿出獄仍困柬埔寨急求援　外交部回應了

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

藍新北市議員「這2區」是超級戰區！提38席拚過半　1區擬藍白合

「已收到第4份發價書了」！　顧立雄建議立院授權5項都先簽

立院同意動支718億新興計畫　政院：總預算不應零碎切割、籲理性審議

海基會將拒李貞秀索資　與行政院、陸委會立場一致

中華隊0勝2敗還沒淘汰！連贏捷克、韓國仍有晉級希望

澳洲重砲連發豪奪二連勝　制霸C組主帥仍戰戰兢兢：日本隊是世界最強

快訊／大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」　鹹濕對話成關鍵

2026 Dior新包推薦清單！最新話題款、Jisoo同款價格一次整理

杜拜凌晨警報響起！　吳辰君一家驚醒心痛嘆：孩子不該成為犧牲品

2026兩會／宋濤赴人大台灣團：大陸對台「壓倒性優勢」持續擴大

大谷翔平準完全打擊、日本3局滿灌13分　日網同情：台灣隊怎麼了？

依依懷孕28週「只胖6公斤」　吐真實心聲：懷孕不是比誰瘦

直擊／鄭容和中文強到免翻譯！來台搶飯碗：抱歉，老師明年不用來了

當咖啡廳帥氣工讀生一直失誤 崔立于「冰美式變白開水」

政治熱門新聞

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」付委審查

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

沈伯洋「切割青鳥」：價值觀不一致

兒子東大博班畢業　陳佩琪擬幫柯文哲申請解除境管324赴日觀禮

中東戰火斷台天然氣　郭正亮：龔明鑫講了大實話

太子集團9幹部全交保　陳揮文痛批：柯文哲收押1年這些垃圾收押多久？

台日大戰今晚開打！　7立委飛日本挺台灣、雙北直播派對邀全民應援

醫界向賴清德報告年終創新高　長庚發出52億、彰基員工領10.5個月

選真的！白營素人陳彥廷辭15年家樂福工作　全心投入三蘆議員選舉

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

前藍委開轟藍軍購版本　勸黨三思：軍購不是Uber Eats

美伊戰火恐影響台海？　蔡正元曝中國盤算：蓄積實力一舉武統台灣

韓國瑜宴請盧秀燕及藍委　憂心與新加坡差距拉大

更多熱門

相關新聞

金門高中停車場旁路口3車碰撞

金門高中停車場旁路口3車碰撞

金門縣金城鎮民權路70巷11弄、金門高中停車場旁路段，今（6）日下午約13時30分發生一起自小客車與兩輛機車碰撞事故，造成3人受傷送醫。警方到場處理並對駕駛人實施酒測，初步排除酒駕情形，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

藍新北市議員「這2區」是超級戰區！提38席拚過半　1區擬藍白合

藍新北市議員「這2區」是超級戰區！提38席拚過半　1區擬藍白合

藍營死亡連署2人沒緩刑　黨工犯兒少性剝削

藍營死亡連署2人沒緩刑　黨工犯兒少性剝削

民調問「徐欣瑩脫黨參選？」　徐辦怒批抹黑：將採法律行動

民調問「徐欣瑩脫黨參選？」　徐辦怒批抹黑：將採法律行動

關鍵字：

金門新聞金門國民黨縣長初選

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

張育成破無安打！敲出中華隊首安

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

快訊／規模1.3兆0050換股！增刪5檔　華邦電入列、踢萬海

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面