國民黨金門縣長初選爭議　陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

▲國民黨金門縣長初選爭議，陳玉珍：時程由黨中央訂定、尊重楊鎮浯決定。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣潁川堂陳氏宗親會今（6）日舉辦春祭活動，金門縣長陳福海、立法委員陳玉珍、及多位宗親與地方人士到場參與。陳玉珍出席祭祖儀式時，針對近日外界關注的國民黨金門縣長黨內初選爭議受訪表示，相關初選時程均由黨中央訂定並依程序公告，並強調尊重前縣長楊鎮浯的決定。

潁川堂陳氏宗親會今天依循傳統舉行春祭典禮，宗親齊聚一堂慎終追遠，場面莊重。陳玉珍也到場參與祭祖儀式，與宗親互動寒暄。她在接受媒體訪問時，被問及楊鎮浯認為黨內初選「有操作痕跡」的說法。

對此，陳玉珍表示，這次初選的整體時程都是由國民黨中央所訂定，相關公文也由黨中央發出，並依程序在金門日報刊登公告。她指出，楊鎮浯本人也有收到通知，黨部同仁也曾向其說明相關流程，相關程序都是依照規定辦理。

陳玉珍並提到，楊鎮浯一路以來都受到國民黨栽培，目前也仍在黨籍市長所主導的北農工作，相信他會很有智慧做出最好的決定。至於外界關注楊鎮浯是否可能脫黨參選，她回應表示尊重對方的決定，但相信國民黨最終仍會團結一致。

談及外界解讀此次選戰是「一個人的武林」，陳玉珍則表示，選舉最大的競爭對手其實是自己，重點在於如何承擔責任、讓金門未來發展更好。她指出，未來將持續思考如何推動金門在民生與經濟上更快速發展。

對於未來政策方向，陳玉珍表示對於縣政改革已經有許多具體規劃，待選舉正式展開後，會逐步對外說明政見與施政藍圖。她也強調，未來將延續楊鎮浯縣長在青年、文化方面以及陳福海縣長禮運大同篇「顧老、顧幼」面向的政策，期盼為金門發展帶來新的動能。