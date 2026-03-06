　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

▲府城聖巡堂台南金虎爺會春節祝壽活動，各地宮廟與企業到場祝賀並敬獻供品。（記者林東良翻攝，下同）

▲府城聖巡堂台南金虎爺會春節祝壽活動，各地宮廟與企業到場祝賀並敬獻供品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區府城聖巡堂台南金虎爺會於春節期間舉行祝壽祭典，來自各地宮廟與企業紛紛前來祝壽並敬獻供品，經與市議員曾之婕討論後，決定將各界祝壽賀禮轉換為生活物資，捐贈給社團法人台灣護家協會與鴻佳啟能庇護中心等2處公益團體，讓祝壽活動不僅延續傳統信仰，也能化為實際善行，為社會注入更多溫暖。

▲府城聖巡堂台南金虎爺會春節祝壽活動，各地宮廟與企業到場祝賀並敬獻供品。（記者林東良翻攝，下同）

曾之婕表示，府城聖巡堂台南金虎爺會主祀包府千歲，每逢春節假期舉辦祝壽祭典，已成為東區地方重要活動之一。今年活動也吸引各地宮廟與團體前來祝賀，包括竹篙厝上帝廟、旗尾五福堂、旗山共敬堂、新竹五玄殿、全台西來庵、西羅殿南京真誠堂、六合境油行尾福德爺廟主委張天健、台南顯靈堂，以及金虎爺會各地分會與在地企業等，場面相當熱鬧。

曾之婕指出，金虎爺會長期投入公益活動，過去常將普渡或祭典物資透過區公所、里長或社區發展協會，分送給東區各里有需要的家庭。去年中秋節前夕，也曾參與多個單位聯合捐贈物資活動，持續落實回饋社會的理念。

她說，今年春節祝壽活動收到的供品數量相當可觀，金虎爺會希望能夠讓這些祝壽物資發揮更大的社會價值，因此透過她與良友會協助媒合，將物資捐贈給需要幫助的公益團體，讓祝壽活動更具意義，也為社會注入更多善的循環。

▲府城聖巡堂台南金虎爺會春節祝壽活動，各地宮廟與企業到場祝賀並敬獻供品。（記者林東良翻攝，下同）

此次受贈的社團法人台灣護家協會，長期致力於兒少情緒與人際成長教育、孝情教育、樂齡服務及家庭關懷陪伴等工作；鴻佳啟能庇護中心則提供心智障礙者庇護性就業服務，協助身心障礙者培養工作能力與生活自立。兩個單位平時資源相對有限，因此金虎爺會與曾之婕希望透過這次捐贈拋磚引玉，吸引更多社會善心力量投入公益行列。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／差距再擴大！日本13:0領先台灣
快訊／日本11比0領先台灣
林襄登「日本報紙超大版面」　真實反應全被拍
快訊／台股2檔飆股「抓去關」
像漫畫一樣！大谷翔平確信步滿貫彈　睽違1090天再為日本隊開
快訊／大谷翔平「準完全打擊」！日本10比0台灣
台灣球迷震撼東京巨蛋！日網驚：聲量太誇張「台灣應援」登熱搜
快訊／日本擴大領先！5比0台灣
快訊／大谷翔平2局滿貫！日本4比0領先台灣
快訊／台日大戰首局0比0
獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安人員竟偷峮峮簽名球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北十三行博物館創首例　獲教育部本土語言貢獻獎

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

替代役民防訓練強化實作　基隆警授交通指揮提升防災韌性

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場　萬名信眾踏上百年香路

嘉義中埔穀倉市集3月回歸 　打造阿里山農業文創地標

強化社福量能！獅子會捐贈2輛服務車　助力雲林社區服務

女神節了！女性消費者掀起「寵愛自己」選物風潮

外籍旅客掉手機「卡公車座位縫」　基隆警聯業者9天後尋回

起家厝變公益家園　雲林宏福炎傳園區動土

台電嘉義區處長交接　顏錦義重返嘉義強化供電韌性

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

2026台灣燈會 主燈「光沐」點亮嘉義 中華電信AI+海地星空互動 精采不中斷

新北十三行博物館創首例　獲教育部本土語言貢獻獎

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

替代役民防訓練強化實作　基隆警授交通指揮提升防災韌性

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場　萬名信眾踏上百年香路

嘉義中埔穀倉市集3月回歸 　打造阿里山農業文創地標

強化社福量能！獅子會捐贈2輛服務車　助力雲林社區服務

女神節了！女性消費者掀起「寵愛自己」選物風潮

外籍旅客掉手機「卡公車座位縫」　基隆警聯業者9天後尋回

起家厝變公益家園　雲林宏福炎傳園區動土

台電嘉義區處長交接　顏錦義重返嘉義強化供電韌性

新北十三行博物館創首例　獲教育部本土語言貢獻獎

紅包錢被爸爸拿去辦再婚婚禮　男童氣炸告上法院贏了

國民黨金門縣長初選爭議　陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

潔哥牽女兒過馬路險遭撞！　「車無減速直衝」擦身而過嚇到飆髒話

9m88爆和章廣辰「10年好友變戀人」　親發聲打槍：以後就只當朋友

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

不斷更新／日本3局持續進攻！13比0領先台灣　

喜歡《美少女戰士》被諷不舒服！跨性別演員：盼日本跟上台灣腳步

AI安全成為「科技巨頭恩怨」和「政府面子」的犧牲品

像漫畫一樣！大谷翔平確信步滿貫彈　睽違1090天再為日本隊開轟

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

地方熱門新聞

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

萬里候車亭驚見大水薙鳥　動保處救援

勞動節連假台金航線3／9開放訂位

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

新竹水情轉綠燈　北桃園三合一工程延期

勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

3歲童手指卡洞洞尺爆哭　基隆警剪開解危

台南表揚數位學習績優學校與教師21校、10教師成校園智慧教育典範

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

金門警車知法犯法「逆向違停」

元智大學攜手特教生　用VR與遊戲重現大溪文化

南投市下午5時起封街直播經典賽台日對決

9旬翁散步摔傷無助　台中暖警護返家

更多熱門

相關新聞

受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝

受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝

以「上元米糕桃」聞名的松柏嶺受天宮，今日元宵節延續「擔桃」傳統，邀請到300位信眾志工一起以扁擔扛米糕桃、徒步到受天宮祝壽；縣長許淑華也到場參與8888斤米糕桃的揭桃儀式及全體團拜與獻禮儀式，祈求天官大帝庇佑南投四時無災，縣民平安順遂。

東港警會同善心人士　贈弱勢家庭物資

東港警會同善心人士　贈弱勢家庭物資

即／聯手女密友收賄320萬　前消防局長李明峯起訴

即／聯手女密友收賄320萬　前消防局長李明峯起訴

桃園企業母子捐贈千組唾液快篩試劑　取締毒駕增利器

桃園企業母子捐贈千組唾液快篩試劑　取締毒駕增利器

靈巖山寺新年先捐贈弱勢物資、後捐贈三輛警用巡邏車

靈巖山寺新年先捐贈弱勢物資、後捐贈三輛警用巡邏車

關鍵字：

金虎爺會祝壽賀禮愛心物資曾之婕捐贈

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

日本3局持續進攻！13比0領先台灣

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

快訊／規模1.3兆0050換股！增刪5檔　華邦電入列、踢萬海

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面