金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

▲府城聖巡堂台南金虎爺會春節祝壽活動，各地宮廟與企業到場祝賀並敬獻供品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區府城聖巡堂台南金虎爺會於春節期間舉行祝壽祭典，來自各地宮廟與企業紛紛前來祝壽並敬獻供品，經與市議員曾之婕討論後，決定將各界祝壽賀禮轉換為生活物資，捐贈給社團法人台灣護家協會與鴻佳啟能庇護中心等2處公益團體，讓祝壽活動不僅延續傳統信仰，也能化為實際善行，為社會注入更多溫暖。

曾之婕表示，府城聖巡堂台南金虎爺會主祀包府千歲，每逢春節假期舉辦祝壽祭典，已成為東區地方重要活動之一。今年活動也吸引各地宮廟與團體前來祝賀，包括竹篙厝上帝廟、旗尾五福堂、旗山共敬堂、新竹五玄殿、全台西來庵、西羅殿南京真誠堂、六合境油行尾福德爺廟主委張天健、台南顯靈堂，以及金虎爺會各地分會與在地企業等，場面相當熱鬧。

曾之婕指出，金虎爺會長期投入公益活動，過去常將普渡或祭典物資透過區公所、里長或社區發展協會，分送給東區各里有需要的家庭。去年中秋節前夕，也曾參與多個單位聯合捐贈物資活動，持續落實回饋社會的理念。

她說，今年春節祝壽活動收到的供品數量相當可觀，金虎爺會希望能夠讓這些祝壽物資發揮更大的社會價值，因此透過她與良友會協助媒合，將物資捐贈給需要幫助的公益團體，讓祝壽活動更具意義，也為社會注入更多善的循環。

此次受贈的社團法人台灣護家協會，長期致力於兒少情緒與人際成長教育、孝情教育、樂齡服務及家庭關懷陪伴等工作；鴻佳啟能庇護中心則提供心智障礙者庇護性就業服務，協助身心障礙者培養工作能力與生活自立。兩個單位平時資源相對有限，因此金虎爺會與曾之婕希望透過這次捐贈拋磚引玉，吸引更多社會善心力量投入公益行列。

