雲林五股開臺尊王過爐3／8登場　萬名信眾踏上百年香路

▲五股十三庄代表齊聚進行過股點交，象徵值年股承接奉祀重任。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐大典」，將於3月8日熱鬧起駕。今（6）日舉辦過爐記者會暨點交儀式，宣告「過爐百年香路」正式揭開序幕。橫跨雲嘉二縣六鄉鎮十三庄的五股開臺尊王信仰，已有逾百年歷史。其獨特的「過爐」儀式因每年在不同村落值年，信眾護送國姓公過爐的路線被譽為「百年香路」。

雖歷經百代歲月，至今仍完整保留「過股點交」、「神龕啟封」、「更換神袍」、「貼封條蓋私章」、「熔金」、「分旗腳」與「一股請四股」等傳統祭儀，相當難能可貴。因其深具庄頭聯誼意義與在地歷史特色，登錄為雲林縣無形文化資產。每年元宵過後第一個星期日舉辦過爐大典。

今年過爐大典將由「次房股」大埤鄉豐田村，移交給「參房股」斗南鎮靖興里。五股十三庄各村里長與中華五股開臺尊王協會執事人員，齊聚大埤鄉豐田村成功廟與舊紅壇等地，進行祭器、文物與金牌等信仰器物的移交與清點，同時於成功廟恭請國姓公出龕、清理神龕並更換神袍，象徵新一年值年股正式承擔奉祀責任。



五股開臺尊王信仰依循嚴謹的輪值制度。各股監交人員於紅壇依清冊逐一核對祭器與儀仗，確保文化資產完整傳承；另一端則於成功廟進行「神袍換新」，由文觀處長謝明璇與五股鄉親共同恭請國姓公正駕、副駕與甘爺、萬爺等神尊出龕，清潔神龕、換上新神袍以及結紅綵。



文化觀光處長謝明璇表示，自己身為國姓公爐下肆房股興安村弟子，能親自恭請聖駕出龕深感榮耀。神袍換新不僅象徵國姓公神恩綿延，更宣示值年股正式肩負起新一年的信仰使命，交接過程中最引人矚目的儀式，便是「熔金」。過去兩年因金價波動暫緩的「熔金」儀式，然而鑑於民眾高度期待，經中華五股開臺尊王協會決議，因而取出部分金牌以熔成金條。



五股開臺尊王過爐大典將於3月8日盛大舉行，上午7時起馬炮鳴響後，萬名信眾將跟隨國姓公踏上百年香路。值年股更準備了上千桌的平安筵席，邀請國人同胞共同參與這場雲林特有的文化盛宴，感受「五股十三庄」濃厚的在地情懷與信仰力量。

