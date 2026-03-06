強化社福量能！獅子會捐贈2輛服務車　助力雲林社區服務

▲獅子會捐贈兩輛服務車，協助社福團體進行物資募集、配送與社區關懷訪視。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

發揮服務精神，造福雲林鄉親，雲林縣社會福利工作人員協會今（6）日辦理國際獅子會300E-1區第一分區及所屬分會捐贈「獅愛分享號」及「多功能社區服務車」捐車儀式，副縣長陳璧君、社會處長林文志出席共襄盛舉，見證善的傳遞，促進社區共好與弱勢協助。

副縣長陳璧君表示，在主席陳世容及總監黃裕洲帶領下，國際獅子會300E-1區及所屬分會今日捐贈1輛廂型貨車「獅愛分享號」以及1輛「多功能社區服務車」予社團法人雲林縣社會福利工作人員協會及雲林縣宏宇關懷協會，為雲林兩大社服協會解決交通上的困境，方便進行物資募集、配送以及深入社區關懷訪視，造福雲林偏鄉，落實照顧本縣弱勢民眾。

國際獅子會300E-1區第一分區主席陳世容及總監黃裕洲表示，這次捐贈不僅是資源的提供，更象徵責任的承擔與愛心的延續，期盼這兩部服務車在未來能成為傳遞溫暖的重要橋樑，讓更多需要幫助的家庭與民眾獲得最即時的照顧。

社會處林文志處長表示，感謝國際獅子會300E-1區及所屬分會，結合在地民間團體，傳遞善的循環，讓本縣弱勢民眾可獲得安心、安全的關懷與服務，凝聚社會向心力，期盼未來持續攜手前行，打造幸福有愛的縣市。

