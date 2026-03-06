　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彎腰幫失智翁提褲穿鞋！暖舉感動全台　張麗善讚：最佳典範

▲張麗善於縣長室接見北港巨人高中學生吳姍霓，肯定其街頭暖心助人善行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善於縣長室接見北港巨人高中學生吳姍霓，肯定其街頭暖心助人善行。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

北港巨人高中高三學生吳姍霓在返家途中，見到一名長者因身體不適、行動不便導致儀容不整，吳同學隨即停下腳步，自然地蹲下身子為阿伯拉好長褲並穿上鞋子，全程陪伴直到確認長者平安。這段「守護尊嚴」的影片在社群平台引發熱烈迴響，網友盛讚其為「天使化身」。

雲林縣長張麗善讚揚這位溫暖的孩子，並肯定長期默默付出的教育團隊，於今（5）日特別邀請吳姍霓同學及其父親，以及陪伴她成長的北辰國小、建國國中、巨人高中三校校長與師長來到縣長室，進行一場溫馨的交流座談。
 
縣長張麗善表示，看著網路影片中姍霓助人的愛心舉動，感到非常感動；一發現這位長輩遇到困難需要幫助之際，她立即伸出援手，展現愛心、同理心與同情心，是一個很好的典範。對談中，姍霓同學表示，現正積極準備統測，未來想成為一名護理師，以自己的能力幫助更多需要幫助的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同為護理師出身的張縣長給予高度鼓勵。張麗善說，護理工作非常艱辛，但姍霓已具備最基本的愛心，只要堅持並保有初心，就算再辛苦，那也會是甜蜜的負擔，以學姊的身分給予鼓勵加油，好好讀書考執照，進入臨床工作服務人群，並期許她帶著這份同理心，未來在醫護領域繼續發光發熱。

此次座談特別邀請了姍霓同學求學階段的三位校長及老師出席。雲林縣從2020年開始推動品格教育，希望培養孩子懂得感恩、懂得尊重、懂得孝順，未來出社會懂得飲水思源、感恩惜福，在姍霓身上，我們確實看到品德教育的成果，品德的養成是一場教育接力賽，從家庭的愛、國小的紮根、國中的成長，到高中的茁壯，我們也一起共享姍霓故事榮耀。
 
教育處長邱孝文表示，姍霓的故事將會收錄於「雲林縣品德教育中心」及教育處網站，並計畫於全縣模範兒童表揚大會中再次肯定這份善行。這不只是對個人的表揚，更是希望透過姍霓的故事，鼓勵更多學生在日常生活中主動關懷他人，讓「感恩惜福、樂於助人」成為雲林孩子共同的特質。

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／差距再擴大！日本13:0領先台灣
快訊／日本11比0領先台灣
林襄登「日本報紙超大版面」　真實反應全被拍
快訊／台股2檔飆股「抓去關」
像漫畫一樣！大谷翔平確信步滿貫彈　睽違1090天再為日本隊開
快訊／大谷翔平「準完全打擊」！日本10比0台灣
台灣球迷震撼東京巨蛋！日網驚：聲量太誇張「台灣應援」登熱搜
快訊／日本擴大領先！5比0台灣
快訊／大谷翔平2局滿貫！日本4比0領先台灣
快訊／台日大戰首局0比0
獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安人員竟偷峮峮簽名球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台日大戰登場！浩天宮大庄媽「盯直播」加持　廟埕湧500人加油

彎腰幫失智翁提褲穿鞋！暖舉感動全台　張麗善讚：最佳典範

明後天北東有雨　下周一水氣更多「低溫探15度」

李政厚「突走到觀眾席」下秒2舉動帥爆　球迷：嚇死我了！萬人羨慕

WBC今晚台日對戰「一面倒讓5分」　球迷愛國心大噴發瘋狂搖擺

快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明

別再約高級餐廳！社群新興「家事浪漫」約會術：逛超市、寄包裹才是真愛試金石？

全台最大戶外螢幕直播台日大戰　盧秀燕喊話球迷：要飲日嗑日

一日球迷必看！中華隊戰日本「沒贏球機會？」體育大叔：那倒未必

春天氣候變化快濕氣炸裂　網友激推4大除濕妙招比除濕機快

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

2026台灣燈會 主燈「光沐」點亮嘉義 中華電信AI+海地星空互動 精采不中斷

台日大戰登場！浩天宮大庄媽「盯直播」加持　廟埕湧500人加油

彎腰幫失智翁提褲穿鞋！暖舉感動全台　張麗善讚：最佳典範

明後天北東有雨　下周一水氣更多「低溫探15度」

李政厚「突走到觀眾席」下秒2舉動帥爆　球迷：嚇死我了！萬人羨慕

WBC今晚台日對戰「一面倒讓5分」　球迷愛國心大噴發瘋狂搖擺

快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明

別再約高級餐廳！社群新興「家事浪漫」約會術：逛超市、寄包裹才是真愛試金石？

全台最大戶外螢幕直播台日大戰　盧秀燕喊話球迷：要飲日嗑日

一日球迷必看！中華隊戰日本「沒贏球機會？」體育大叔：那倒未必

春天氣候變化快濕氣炸裂　網友激推4大除濕妙招比除濕機快

紅包錢被爸爸拿去辦再婚婚禮　男童氣炸告上法院贏了

國民黨金門縣長初選爭議　陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

潔哥牽女兒過馬路險遭撞！　「車無減速直衝」擦身而過嚇到飆髒話

9m88爆和章廣辰「10年好友變戀人」　親發聲打槍：以後就只當朋友

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

不斷更新／日本3局持續進攻！13比0領先台灣　

喜歡《美少女戰士》被諷不舒服！跨性別演員：盼日本跟上台灣腳步

AI安全成為「科技巨頭恩怨」和「政府面子」的犧牲品

像漫畫一樣！大谷翔平確信步滿貫彈　睽違1090天再為日本隊開轟

替代役民防訓練強化實作　基隆警授交通指揮提升防災韌性

見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人

生活熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

Toyz宿敵鍾培生求婚！　最美女議員點頭了

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明

董座罹「最惡性侵襲淋巴癌」　醫狂Call續命

查到肺腫瘤　婦「回家想想」拖成癌末

台灣隊被完封找戰犯　牽拖「藍白砍預算害的」被炎上

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　身分起底

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

起家厝變公益家園　宏福炎傳園區動土

起家厝變公益家園　宏福炎傳園區動土

雲林縣長張麗善昨（5）日應邀參加「宏福實業集團」捐資興建，並委託天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院及天主教若瑟社會福利基金會共同經營的「宏福炎傳公益園區」動工典禮。典禮於宏福集團「起家厝」莿桐鄉廠區原辦公室舉行。

牽手走進山林婚禮　雲林集團結婚送萬元好禮

牽手走進山林婚禮　雲林集團結婚送萬元好禮

越籍男走私2KG大麻！雲林檢警「狸貓換太子」逮人

越籍男走私2KG大麻！雲林檢警「狸貓換太子」逮人

雲林色影師性侵29少女　存6817影片判21年

雲林色影師性侵29少女　存6817影片判21年

東京食品展登場　雲林農產拚外銷長紅

東京食品展登場　雲林農產拚外銷長紅

關鍵字：

雲林品德教育善行護理師助人吳姍霓

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

日本3局持續進攻！13比0領先台灣

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

快訊／規模1.3兆0050換股！增刪5檔　華邦電入列、踢萬海

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面