彎腰幫失智翁提褲穿鞋！暖舉感動全台　張麗善讚：最佳典範

▲張麗善於縣長室接見北港巨人高中學生吳姍霓，肯定其街頭暖心助人善行。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

北港巨人高中高三學生吳姍霓在返家途中，見到一名長者因身體不適、行動不便導致儀容不整，吳同學隨即停下腳步，自然地蹲下身子為阿伯拉好長褲並穿上鞋子，全程陪伴直到確認長者平安。這段「守護尊嚴」的影片在社群平台引發熱烈迴響，網友盛讚其為「天使化身」。

雲林縣長張麗善讚揚這位溫暖的孩子，並肯定長期默默付出的教育團隊，於今（5）日特別邀請吳姍霓同學及其父親，以及陪伴她成長的北辰國小、建國國中、巨人高中三校校長與師長來到縣長室，進行一場溫馨的交流座談。



縣長張麗善表示，看著網路影片中姍霓助人的愛心舉動，感到非常感動；一發現這位長輩遇到困難需要幫助之際，她立即伸出援手，展現愛心、同理心與同情心，是一個很好的典範。對談中，姍霓同學表示，現正積極準備統測，未來想成為一名護理師，以自己的能力幫助更多需要幫助的人。

同為護理師出身的張縣長給予高度鼓勵。張麗善說，護理工作非常艱辛，但姍霓已具備最基本的愛心，只要堅持並保有初心，就算再辛苦，那也會是甜蜜的負擔，以學姊的身分給予鼓勵加油，好好讀書考執照，進入臨床工作服務人群，並期許她帶著這份同理心，未來在醫護領域繼續發光發熱。

此次座談特別邀請了姍霓同學求學階段的三位校長及老師出席。雲林縣從2020年開始推動品格教育，希望培養孩子懂得感恩、懂得尊重、懂得孝順，未來出社會懂得飲水思源、感恩惜福，在姍霓身上，我們確實看到品德教育的成果，品德的養成是一場教育接力賽，從家庭的愛、國小的紮根、國中的成長，到高中的茁壯，我們也一起共享姍霓故事榮耀。



教育處長邱孝文表示，姍霓的故事將會收錄於「雲林縣品德教育中心」及教育處網站，並計畫於全縣模範兒童表揚大會中再次肯定這份善行。這不只是對個人的表揚，更是希望透過姍霓的故事，鼓勵更多學生在日常生活中主動關懷他人，讓「感恩惜福、樂於助人」成為雲林孩子共同的特質。