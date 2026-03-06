桃園自小客逆撞對向車2人傷　原因曝光！用手機分心害的

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市藍姓男子昨（5）日中午駕駛自小客外出，行經桃園區大興西路三段時竟逆向衝入對車道撞上另一輛直行自小客車，桃園交通中隊到場處理，2名駕駛均受輕微擦挫傷，經實施酒測，2人酒測值均為零，肇事藍姓男子辯稱用手機分心才肇禍，警方當場開立3000元罰單，後續肇事責任則由警方調查釐清中。

▲桃園市藍姓男子昨（5）日中午駕駛自小客，行經大興西路三段時衝入對向車道監視畫面。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局指出，22歲的藍姓男子昨天中午12時42分許，駕駛自小客車沿桃園區大興西路三段快車道往國道方向行駛，行經大興西路三段、國際路口處時，逆向衝入對車道撞上另一輛直行自小客車，因撞擊力道強勁，導致2車車頭嚴重受損，員警獲報立即趕抵現場處理。

▲桃園市藍姓男子昨（5）日中午駕駛自小客，行經大興西路三段時衝入對向車道，圖為肇事現場。（圖／桃園警分局提供）

桃園交通中隊員警到場時，2名駕駛所幸僅受輕微擦挫傷，但車頭嚴重受損，員警實施酒測，酒測值均為零，肇事藍姓男子聲稱開車時用手機分心才肇禍，員警依違反道路交通管理處罰條例規定，開罰新台幣3,000元罰鍰，至於後續肇事責任仍由警方調查釐清中；桃園警分局呼籲，駕駛人行駛道路時切勿使用行動電話，以免受罰。

▲桃園交通中隊員警處理事故後，找來吊車將事故車輛脫離現場。（圖／桃園警分局提供）