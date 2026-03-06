　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園自小客逆撞對向車2人傷　原因曝光！用手機分心害的

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市藍姓男子昨（5）日中午駕駛自小客外出，行經桃園區大興西路三段時竟逆向衝入對車道撞上另一輛直行自小客車，桃園交通中隊到場處理，2名駕駛均受輕微擦挫傷，經實施酒測，2人酒測值均為零，肇事藍姓男子辯稱用手機分心才肇禍，警方當場開立3000元罰單，後續肇事責任則由警方調查釐清中。

▲桃園市藍姓男子昨（5）日中午駕駛自小客，行經大興西路三段時衝入對向車道監視畫面。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園市藍姓男子昨（5）日中午駕駛自小客，行經大興西路三段時衝入對向車道監視畫面。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局指出，22歲的藍姓男子昨天中午12時42分許，駕駛自小客車沿桃園區大興西路三段快車道往國道方向行駛，行經大興西路三段、國際路口處時，逆向衝入對車道撞上另一輛直行自小客車，因撞擊力道強勁，導致2車車頭嚴重受損，員警獲報立即趕抵現場處理。

▲桃園市藍姓男子昨（5）日中午駕駛自小客，行經大興西路三段時衝入對向車道，圖為事故現場。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園市藍姓男子昨（5）日中午駕駛自小客，行經大興西路三段時衝入對向車道，圖為肇事現場。（圖／桃園警分局提供）

桃園交通中隊員警到場時，2名駕駛所幸僅受輕微擦挫傷，但車頭嚴重受損，員警實施酒測，酒測值均為零，肇事藍姓男子聲稱開車時用手機分心才肇禍，員警依違反道路交通管理處罰條例規定，開罰新台幣3,000元罰鍰，至於後續肇事責任仍由警方調查釐清中；桃園警分局呼籲，駕駛人行駛道路時切勿使用行動電話，以免受罰。

▲桃園交通中隊員警處理事故後，找來吊車將事故車輛脫離現場。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園交通中隊員警處理事故後，找來吊車將事故車輛脫離現場。（圖／桃園警分局提供）

 【更多新聞】

過完元宵還在賭！桃園警攻堅破獲天九牌賭場　39賭客全被逮

通緝犯和友人竊車！半小時後遭警攔獲　起出喪屍菸彈海洛因

貨運司機趁送貨侵佔16萬貨款爽花　老闆抓包怒報警移送起訴

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／差距再擴大！日本13:0領先台灣
快訊／日本11比0領先台灣
林襄登「日本報紙超大版面」　真實反應全被拍
快訊／台股2檔飆股「抓去關」
像漫畫一樣！大谷翔平確信步滿貫彈　睽違1090天再為日本隊開
快訊／大谷翔平「準完全打擊」！日本10比0台灣
台灣球迷震撼東京巨蛋！日網驚：聲量太誇張「台灣應援」登熱搜
快訊／日本擴大領先！5比0台灣
快訊／大谷翔平2局滿貫！日本4比0領先台灣
快訊／台日大戰首局0比0
獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安人員竟偷峮峮簽名球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／賴清德大巨蛋觀戰台日交流賽　維安人員潛休息室偷峮峮簽名球

桃園自小客逆撞對向車2人傷　原因曝光！用手機分心害的

「舉重精露」家暴判拘50天　方莞靈致歉：真的不知道發生這些事

WBC中華隊強碰日本！彰縣府塞爆...吳復連也到場集氣：勢必取勝

金門高中停車場旁路口3車碰撞　2機車騎士與1乘客受傷送醫

30刀刺死女友！惡男家暴打人「剪爛32樣名牌精品」　先判6月

威士忌當水喝！狂飆128撞死騎士　「被騙29萬才酒駕」法官打臉

過完元宵還在賭！桃園警攻堅破獲天九牌賭場　39賭客全被逮

毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

花蓮大量傷患應變演習！消防、衛生聯手　導入iDMAT搶救不中斷

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

2026台灣燈會 主燈「光沐」點亮嘉義 中華電信AI+海地星空互動 精采不中斷

獨／賴清德大巨蛋觀戰台日交流賽　維安人員潛休息室偷峮峮簽名球

桃園自小客逆撞對向車2人傷　原因曝光！用手機分心害的

「舉重精露」家暴判拘50天　方莞靈致歉：真的不知道發生這些事

WBC中華隊強碰日本！彰縣府塞爆...吳復連也到場集氣：勢必取勝

金門高中停車場旁路口3車碰撞　2機車騎士與1乘客受傷送醫

30刀刺死女友！惡男家暴打人「剪爛32樣名牌精品」　先判6月

威士忌當水喝！狂飆128撞死騎士　「被騙29萬才酒駕」法官打臉

過完元宵還在賭！桃園警攻堅破獲天九牌賭場　39賭客全被逮

毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

花蓮大量傷患應變演習！消防、衛生聯手　導入iDMAT搶救不中斷

紅包錢被爸爸拿去辦再婚婚禮　男童氣炸告上法院贏了

國民黨金門縣長初選爭議　陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

潔哥牽女兒過馬路險遭撞！　「車無減速直衝」擦身而過嚇到飆髒話

9m88爆和章廣辰「10年好友變戀人」　親發聲打槍：以後就只當朋友

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

不斷更新／日本3局持續進攻！13比0領先台灣　

喜歡《美少女戰士》被諷不舒服！跨性別演員：盼日本跟上台灣腳步

AI安全成為「科技巨頭恩怨」和「政府面子」的犧牲品

像漫畫一樣！大谷翔平確信步滿貫彈　睽違1090天再為日本隊開轟

替代役民防訓練強化實作　基隆警授交通指揮提升防災韌性

【陳傑憲挨觸身球】左手骨裂提前退場！ 曾豪駒賽後曝最新狀況

社會熱門新聞

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

即／彰化塑膠工廠大火！黑煙蔽天臭翻...居民哀嚎

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

國民黨台中黨部死亡連署案　34人全有罪

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

館長不認罪！要求「傳喚賴清德」出庭

前議員林穎孟貪詐助理費　今二審宣判突喊卡

輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

18歲男睡未成年姊妹　2女全染梅毒

墾丁大街吃8顆120元生蠔上吐下瀉　衛生局調查

更多熱門

相關新聞

狂飆128撞死騎士「被詐騙才酒駕」法官打臉

狂飆128撞死騎士「被詐騙才酒駕」法官打臉

彰化28歲陳女酒後開車狂飆，行經137縣道限速40K路段竟飆到128公里，失控逆向撞飛一名失聯宋姓男騎士，送醫傷重不治，陳女自己也骨折送醫。陳女到案後辯稱，因為先前遭詐騙29萬元、官司敗訴心情不佳才會喝酒開車，經國民法官審理後認為，這不能作為減輕刑責的理由，考量陳女已盡力賠償家屬、被害人家屬也不願追究，依不能安全駕駛致人於死罪判處有期徒刑2年6月。

「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車淪廢鐵

「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車淪廢鐵

毒駕自摔！ㄎㄧㄤ問警車「是誰家的」

毒駕自摔！ㄎㄧㄤ問警車「是誰家的」

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

桃園燈會三大展場交通疏導　停車規劃指南

廂型車逆向撞夫妻！駕駛送醫亡　家屬悲：有先天性心臟病

廂型車逆向撞夫妻！駕駛送醫亡　家屬悲：有先天性心臟病

關鍵字：

用手機分心逆向肇事2傷桃園警分局

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

日本3局持續進攻！13比0領先台灣

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

快訊／規模1.3兆0050換股！增刪5檔　華邦電入列、踢萬海

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面