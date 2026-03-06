起家厝變公益家園　雲林宏福炎傳園區動土

▲園區動土典禮於莿桐鄉宏福集團舊辦公室舉行，象徵企業回到起家厝投入公益。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善昨（5）日應邀參加「宏福實業集團」捐資興建，並委託天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院及天主教若瑟社會福利基金會共同經營的「宏福炎傳公益園區」動工典禮。典禮於宏福集團「起家厝」莿桐鄉廠區原辦公室舉行。

縣長張麗善表示，雲林縣約有5萬多名身心障礙朋友，長期以來住宿型照顧資源嚴重不足，對家庭造成極大壓力。她感謝宏福集團秉持「飲水思源」精神，回到起家厝莿桐投入公益建設，不僅展現企業社會責任，更實質補足雲林身障與長照資源缺口。縣府將持續以公私協力方式，簡化行政流程、加速審照，讓園區如期如質完成，為雲林打造安全、有尊嚴的照顧環境。



張麗善指出，孩子會長大、父母會年老，身障與長照是社會最重要的最後一道安全網。縣府除積極媒合民間資源，也同步規劃其他住宿型長照據點，期盼中央與地方共同落實資源均衡，讓雲林鄉親不再成為制度下的弱勢。

宏福集團表示，該公司早年於莿桐鄉饒平設廠，對這片土地懷有深厚情感。張聰淵總裁感念父親張炎傳先生，期盼以實際行動回饋故鄉。在雲林縣政府引薦下，得知雲林身障住宿資源極為迫切，遂親赴嘉義教區參訪教養院與家園，深受教會長年照顧弱勢的精神感動，決定將原來準備用來照顧老員工的舊辦公室及廠房，興建「宏福炎傳公益園區」，促成企業、醫療與社福跨界合作。

宏福炎傳公益園區共規劃三棟大樓，包括象徵孝道與大愛傳承、位居園區核心的「炎傳樓」；紀念奉獻雲林一生的松喬神父、作為長照住宿大樓的「松喬樓」；以及延續畢耀遠神父關懷弱勢精神、作為身障住宿大樓的「耀遠樓」。



該園區將於2028年第二季完工啟用，預計將提供99床長照住宿服務、96床身障住宿服務，並結合日間照顧、居家服務，落實身、心、靈兼具的全人照護，有效紓解家庭照顧壓力，也將創造在地就業機會。

浦英雄主教表示，此園區不僅是一項工程，更是一份「愛與陪伴的承諾」。在宏福集團的大愛支持下，結合若瑟醫院及若瑟社會福利基金會的專業照護，將為雲林弱勢族群打造溫暖而有尊嚴的安居之所。

縣府社會處林文志處長表示，宏福炎傳公益慈善基金會原本要將公司舊廠房改造為照顧員工環境的日間照顧中心，拜訪縣政府後，願為雲林縣興建新的身心障礙永久家園，打造這座結合身障照顧與醫療長照的多元福利服務園區「耀遠家園」及「若瑟松喬機構」。

▲園區規劃「炎傳樓」、「松喬樓」、「耀遠樓」三棟建築，傳承關懷精神。（圖／記者游瓊華翻攝）