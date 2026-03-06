「舉重精露」家暴判拘50天　方莞靈致歉：真的不知道發生這些事

▲「舉重精靈」舉重國手方莞靈因家暴案件遭判拘役50日，方莞靈發聲明表示對事件深感自責，並強調尊重司法判決結果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有「舉重精靈」之稱的舉重國手方莞靈，曾代表台灣征戰東京奧運與巴黎奧運並多次打破全國紀錄，卻因涉嫌對同居劉姓女友施暴遭台南地檢署起訴，台南地院審理後，依傷害罪判處拘役50日，得易科罰金，方莞靈6日也對外發表公開聲明，說明事件經過並向社會大眾致歉。

方莞靈表示，她於2024年間與劉姓女子交往並同居。2024年10月19日晚上為替劉女慶生，兩人與另一名友人共3人前往酒吧飲酒聚會，直到20日凌晨才返回住處。她表示當晚自己因不勝酒力返家後倒頭就睡，隔天醒來時卻被劉女告知，指她在夜間對其掌摑、毆打，劉女並已自行就醫完成驗傷。

方莞靈指出，她對於劉女描述的暴力過程毫無記憶，當下十分錯愕，但仍向對方表示，如果真的發生傷害行為願意道歉並負起責任。她說：「我真的不記得有發生這些事，但如果真有此事，我願意道歉、負責。」



方莞靈進一步說明，案發後她曾多次詢問當日情況，希望釐清事實，但劉女對事件說法反覆，時而表示確有其事，時而又說沒有發生，期間也曾提出賠償要求。直到事發約5個月後，劉女透過律師寄發存證信函，要求賠償新台幣250萬元。由於金額龐大難以負擔，她即委請律師並透過友人與教練居中聯繫，希望能與對方協商可行的和解與補償方案。



方莞靈指出，之後警方通知她因家暴與傷害罪遭提告，案件移送台南地檢署偵辦。她表示，在偵查及開庭過程中，曾多次表達希望安排調解，但未能達成共識。考量案件若進入長期訴訟程序，恐影響訓練與比賽安排，因此最終選擇認罪，請求檢方以簡易判決處刑。



方莞靈表示，身為體育選手卻涉入暴力事件，確實是社會不良示範，對此深感自責與反省。她強調，自案發以來一直希望誠實面對問題，也願意對劉女提供合理補償，並尊重司法最終判決結果。方莞靈最後表示，感謝外界關心，也會深刻檢討自身行為，未來將更加謹慎面對生活與職業責任。