外籍旅客掉手機「卡公車座位縫」　基隆警聯業者9天後尋回

▲索馬利蘭旅客手機卡公車座位縫隙，基隆警聯手客運9天後物歸原主。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

索馬利蘭籍旅客伊斯瑪日前搭乘首都客運1579路線公車時不慎遺失手機，因內有重要資料，心急如焚，遂於2月24日前往基隆警第二分局正濱派出所報案求助。警方受理後調閱監視器並聯繫客運公司協助查找，最終於公車座位縫隙中尋回手機並通知失主領回，讓伊斯瑪對警方積極協助深表感謝。

來自索馬利蘭的旅客伊斯瑪於2月24日前往基隆警第二分局正濱派出所報案，表示其手機疑似遺失在首都客運1579路線公車上，因手機內存有重要資料，焦急不已，遂向警方請求協助尋找。

員警受理後立即展開協助，先行調閱周邊監視器影像，並依據伊斯瑪當天的行經路線進行比對，研判其可能搭乘的1579路線客運車輛，同時主動聯繫客運公司協助查找遺失手機。由於手機疑似卡在公車座位細縫處，客運公司初步清查時並未發現。

直到3月5日客運公司再次檢查車輛時，終於在座位縫隙中發現該支手機，隨即通知警方協助聯繫失主領回。伊斯瑪得知手機失而復得後相當開心，對警方及客運公司積極協助表達誠摯感謝，也肯定基隆警方為民服務的效率與熱心，讓他在異地旅途中感受到滿滿的溫暖。