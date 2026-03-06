明後天北東有雨　下周一水氣更多「低溫探15度」

▲東北季風增強，北東溼答答。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風連發，明天(7日)和周日大台北、北海岸、東部有雨，下周一、二水氣再增多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，且周一北海岸、宜花有局部大雨，北台灣低溫下探15度，下周三降雨趨緩，不過周四再有一波東北季風南下。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，受東北季風影響，明後兩天包括大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區可見陽光、多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下周再迎一波東北季風，黃恩鴻說明，周一、周二水氣多，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他各山區也有零星降雨，尤其周一基隆北海岸、宜蘭、花蓮降雨明顯且有局部較大雨勢。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三雨區逐漸減少，黃恩鴻表示，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他山區則有零星短暫雨，降雨越來越少。

不過下周四、周五東北季風再度增強，由於環境偏乾，各地天氣多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有零星短暫雨。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢部分，黃恩鴻說明，東北季風增強時，北台灣普遍低溫約15到16度，高溫約17到19度，東北季風減弱、溫度回升時，高溫約20到21度；中南部低溫則約16到18度，高溫24到26度，白天溫暖、早晚涼。

此外，在低溫和水氣配合下，下周二3000公尺以上高山有降雪機會。