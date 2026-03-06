嘉義市警1個月揪181件無照駕駛　罰鍰最高飆破8萬

▲▼ 無照上路代價高！嘉市警新法首月重罰181件 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

開車上路不再只是「技術問題」，更是「法律與安全」的紅線！嘉義市政府警察局針對 115 年 1 月 31 日正式上路的「無照駕駛新修法」展開嚴厲執法。

統計新法推行首月，嘉義市已累計舉發 181 件無照駕駛違規，顯示仍有部分用路人對新法威力「無感」，心存僥倖。年齡不是藉口：壯年族群違規比例最高根據警方分析，這 181 件違規案件中，年齡分布範圍極廣，打破了「無照多為青少年」的刻板印象。其中 18 歲至 64 歲的青壯年族群竟高達 132 人，占總數七成以上；65 歲以上高齡者有 32 人；未滿 18 歲則有 17 人。

更令人憂心的是，這一個月內涉及交通事故的無照案件就佔了 85 件，將近五成。這顯示無照駕駛者因未接受過完整的駕駛訓練與法規教育，在面對複雜路況時，應變能力明顯不足，已成為潛在的「行動炸彈」，嚴重威脅市民生命安全。新法加重處罰：不僅罰錢还要「扣車吊牌」

嘉義市警方再次提醒，自 115 年起，無照駕駛的法律代價已大幅攀升。以往的輕罰已成過去，現行新法罰鍰標準如下：機車： 處 $18,000$ 元至 $36,000$ 元罰鍰。小型車： 處 $36,000$ 元至 $60,000$ 元罰鍰。大型車： 處 $4,0000$ 元至 $80,000$ 元罰鍰。

除了天價罰鍰，警方執法時會當場移置保管車輛（扣車），並吊扣該車牌照 3 個月。若於 10 年內再犯，罰鍰將直接由最高額起跳，且吊扣牌照時間更將延長至半年甚至一年，罰鍰金額採累進制，次數越多罰越重且「無上限」。

嘉義市政府警察局局長陳明志強調，取締並非目的，保障市民安全才是核心。無照駕駛者缺乏法規素養與防禦駕駛觀念，一旦發生事故，後續面臨的民刑事責任將更為沉重。警方將持續透過專案勤務加強取締，並同步推動交通安全宣導。警方再次呼籲，請市民務必透過正規管道考取駕駛執照，切勿拿自己與他人的生命開玩笑。