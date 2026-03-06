WBC中華隊強碰日本！彰縣府塞爆...吳復連也到場集氣：勢必取勝

記者唐詠絮／彰化報導

2026年世界棒球經典賽今晚中華隊將在東京巨蛋迎戰強敵日本隊，儘管昨天首戰以0：3惜敗澳洲，還傷了「台灣隊長」陳傑憲，但彰化球迷熱情不減！今天下午3點多，縣府中庭前就已湧現長長的排隊人龍，人潮圍滿整個縣府廣場，就是為了要進場透過直播派對，隔海為中華隊吶喊加油。

▲WBC經典賽中華隊與日本開打，總教練吳復連到場應援。（圖／記者唐詠絮攝）

全球矚目的2026年世界棒球經典賽3月5日在東京巨蛋點燃戰火，中華隊從今天起一連三天依序強碰日本、捷克及韓國，場場都是晉級關鍵。為了讓彰化鄉親零時差感受比賽熱潮，彰化縣政府與和美、二林、埔心等鄉鎮公所聯手，連續四天在縣府中庭及各地舉辦直播派對，不僅架設大型電視牆，更準備總計超過2000份的在地美食，要讓球迷吃飽喝足，集氣把台灣隊送進複賽。

今天不僅有來自彰化縣的上千民眾，也有彰藝高中棒球隊為大學長沙子宸及中華隊加油，現場也出現一位熟悉的身影——職棒球星、曾擔任中華隊總教練的吳復連特別到場為中華隊加油。被問到面對日本強權的心情，吳復連表示「沒有，今天心情還是跟全國的觀眾一樣，一定要強力取勝啊！那大家要盡力，平常心就好了。因為昨天打線沒有發揮嘛，所以今天大家平常心，大家輕鬆下去打，盡最大的本份就好了。」

吳復連的兒子吳念庭也是本屆中華隊的一員，被問到是否要幫孩子加油，吳復連笑說「今天全國為中華隊加油，中華隊加油！」

回顧昨天對澳洲之戰，中華隊以0：3惜敗，令球迷心碎，更令人憂心的是「台灣隊長」陳傑憲在6局上遭觸身球擊中左手食指導致骨裂退場，讓晉級之路變得更加艱鉅。今晚遭遇的日本隊是上屆經典賽冠軍，本次由大谷翔平領軍，加上美國職棒世界大賽MVP山本由伸等好手，實力強勁。

▲WBC中華隊與日本開打，縣府準備爌肉飯。（圖／記者唐詠絮攝）

不過，有球迷表示，雖然中華隊首戰失利，但大家心情沉重之餘更要團結，「不能只有在贏球的時候才支持我們的選手，接下來3場比賽要永遠和Team Taiwan站在一起，無條件為他們加油！」