拚AI城市！台中市府與群聯電子簽MOU　強化智慧治理

▲台中市政府與群聯電子簽署AI合作備忘錄。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府持續推動智慧城市發展，市府數位發展局本月4日與科技大廠「群聯電子」簽署AI應用合作備忘錄，由市長盧秀燕與群聯電子創辦人潘健成共同見證。市府表示，未來將把人工智慧技術導入市政服務與治理流程，作為提升城市效率與公共服務品質的重要工具。

簽署儀式在台中市政府舉行，現場匯集產官學界代表到場見證。市長盧秀燕表示，智慧城市建設並非口號，而是持續推動中的市政工程。市府兩年前成立全國首個地方政府的數位治理專責單位，逐步將城市治理與公共服務數位化，包括燈會導覽、疫苗預約與交通管理等應用，都嘗試透過科技協助市民生活。

盧秀燕舉例，過去在大型活動如中台灣燈會中，已導入夜間語音導覽系統，讓民眾逛燈區時能透過手機聆聽即時解說；台中購物節APP也透過數位系統處理兌獎流程，減少人工與紙本作業；部分路口設置智慧電桿，可即時辨識車輛排放黑煙狀況，協助環保單位進行取締。疫情期間疫苗接種資訊，也透過整合平台提供市民查詢接種時間與地點，讓行政流程更為順暢。

她指出，台灣在半導體與科技產業具備完整能量，企業擁有技術與人才，而政府則掌握公共需求與治理場域，透過公私合作可以加速科技落地。群聯電子在全球記憶體控制晶片設計領域具備重要地位，也曾推出全球首款USB隨身碟控制晶片，近年並與 NVIDIA 建立合作關係，市府期待藉由企業的AI與儲存技術，強化城市治理能力。

群聯電子創辦人潘健成表示，人工智慧的價值在於解決實際問題。此次合作將結合群聯自主研發的AI與高速儲存技術，協助市府優化客服與行政流程，例如在1999市民服務專線中導入AI輔助系統，讓客服人員能即時取得回覆建議，縮短處理時間，也減輕人力負擔。

台中市政府數位發展局指出，首波合作將聚焦於市府研考會的1999客服系統，透過AI生成技術提供回覆建議與資料整理，協助真人客服快速理解問題並回應市民需求。系統同時採取「地端運算」模式，資料保存在本地端環境，以確保資料主權與市民隱私安全。

▲台中市推動智慧城市，盼透過AI技術提升公共服務效率與城市治理能力。（圖／記者游瓊華翻攝）