　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

拚AI城市！台中市府與群聯電子簽MOU　強化智慧治理

▲台中市政府與群聯電子簽署AI合作備忘錄。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市政府與群聯電子簽署AI合作備忘錄。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府持續推動智慧城市發展，市府數位發展局本月4日與科技大廠「群聯電子」簽署AI應用合作備忘錄，由市長盧秀燕與群聯電子創辦人潘健成共同見證。市府表示，未來將把人工智慧技術導入市政服務與治理流程，作為提升城市效率與公共服務品質的重要工具。

簽署儀式在台中市政府舉行，現場匯集產官學界代表到場見證。市長盧秀燕表示，智慧城市建設並非口號，而是持續推動中的市政工程。市府兩年前成立全國首個地方政府的數位治理專責單位，逐步將城市治理與公共服務數位化，包括燈會導覽、疫苗預約與交通管理等應用，都嘗試透過科技協助市民生活。

盧秀燕舉例，過去在大型活動如中台灣燈會中，已導入夜間語音導覽系統，讓民眾逛燈區時能透過手機聆聽即時解說；台中購物節APP也透過數位系統處理兌獎流程，減少人工與紙本作業；部分路口設置智慧電桿，可即時辨識車輛排放黑煙狀況，協助環保單位進行取締。疫情期間疫苗接種資訊，也透過整合平台提供市民查詢接種時間與地點，讓行政流程更為順暢。

她指出，台灣在半導體與科技產業具備完整能量，企業擁有技術與人才，而政府則掌握公共需求與治理場域，透過公私合作可以加速科技落地。群聯電子在全球記憶體控制晶片設計領域具備重要地位，也曾推出全球首款USB隨身碟控制晶片，近年並與 NVIDIA 建立合作關係，市府期待藉由企業的AI與儲存技術，強化城市治理能力。

群聯電子創辦人潘健成表示，人工智慧的價值在於解決實際問題。此次合作將結合群聯自主研發的AI與高速儲存技術，協助市府優化客服與行政流程，例如在1999市民服務專線中導入AI輔助系統，讓客服人員能即時取得回覆建議，縮短處理時間，也減輕人力負擔。

台中市政府數位發展局指出，首波合作將聚焦於市府研考會的1999客服系統，透過AI生成技術提供回覆建議與資料整理，協助真人客服快速理解問題並回應市民需求。系統同時採取「地端運算」模式，資料保存在本地端環境，以確保資料主權與市民隱私安全。

▲台中市政府與群聯電子簽署AI合作備忘錄。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市推動智慧城市，盼透過AI技術提升公共服務效率與城市治理能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／差距再擴大！日本13:0領先台灣
快訊／日本11比0領先台灣
林襄登「日本報紙超大版面」　真實反應全被拍
快訊／台股2檔飆股「抓去關」
像漫畫一樣！大谷翔平確信步滿貫彈　睽違1090天再為日本隊開
快訊／大谷翔平「準完全打擊」！日本10比0台灣
台灣球迷震撼東京巨蛋！日網驚：聲量太誇張「台灣應援」登熱搜
快訊／日本擴大領先！5比0台灣
快訊／大谷翔平2局滿貫！日本4比0領先台灣
快訊／台日大戰首局0比0
獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安人員竟偷峮峮簽名球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

替代役民防訓練強化實作　基隆警授交通指揮提升防災韌性

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場　萬名信眾踏上百年香路

嘉義中埔穀倉市集3月回歸 　打造阿里山農業文創地標

強化社福量能！獅子會捐贈2輛服務車　助力雲林社區服務

女神節了！女性消費者掀起「寵愛自己」選物風潮

外籍旅客掉手機「卡公車座位縫」　基隆警聯業者9天後尋回

起家厝變公益家園　雲林宏福炎傳園區動土

台電嘉義區處長交接　顏錦義重返嘉義強化供電韌性

嘉義市警1個月揪181件無照駕駛　罰鍰最高飆破8萬

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

2026台灣燈會 主燈「光沐」點亮嘉義 中華電信AI+海地星空互動 精采不中斷

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

替代役民防訓練強化實作　基隆警授交通指揮提升防災韌性

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場　萬名信眾踏上百年香路

嘉義中埔穀倉市集3月回歸 　打造阿里山農業文創地標

強化社福量能！獅子會捐贈2輛服務車　助力雲林社區服務

女神節了！女性消費者掀起「寵愛自己」選物風潮

外籍旅客掉手機「卡公車座位縫」　基隆警聯業者9天後尋回

起家厝變公益家園　雲林宏福炎傳園區動土

台電嘉義區處長交接　顏錦義重返嘉義強化供電韌性

嘉義市警1個月揪181件無照駕駛　罰鍰最高飆破8萬

國民黨金門縣長初選爭議　陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

潔哥牽女兒過馬路險遭撞！　「車無減速直衝」擦身而過嚇到飆髒話

9m88爆和章廣辰「10年好友變戀人」　親發聲打槍：以後就只當朋友

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

不斷更新／日本3局持續進攻！13比0領先台灣　

喜歡《美少女戰士》被諷不舒服！跨性別演員：盼日本跟上台灣腳步

AI安全成為「科技巨頭恩怨」和「政府面子」的犧牲品

像漫畫一樣！大谷翔平確信步滿貫彈　睽違1090天再為日本隊開轟

替代役民防訓練強化實作　基隆警授交通指揮提升防災韌性

陳柏毓挨轟自責「最痛苦的一轟」　隊友鼓勵讓他感動：很幸運

【鸚鵡練習生上線】唱《Trouble Maker》準到想幫牠出道XD

地方熱門新聞

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

萬里候車亭驚見大水薙鳥　動保處救援

勞動節連假台金航線3／9開放訂位

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

新竹水情轉綠燈　北桃園三合一工程延期

勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

3歲童手指卡洞洞尺爆哭　基隆警剪開解危

台南表揚數位學習績優學校與教師21校、10教師成校園智慧教育典範

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

金門警車知法犯法「逆向違停」

元智大學攜手特教生　用VR與遊戲重現大溪文化

南投市下午5時起封街直播經典賽台日對決

9旬翁散步摔傷無助　台中暖警護返家

更多熱門

相關新聞

最大戶外螢幕直播台日大戰　盧秀燕喊話：要飲日嗑日

最大戶外螢幕直播台日大戰　盧秀燕喊話：要飲日嗑日

世界棒球經典賽C組賽事晚間6點鐘將進行台日大戰，但中華隊傷兵損將，加上昨日遭澳洲隊完封，球迷不免心情低落。台中市長盧秀燕今天出席活動時表示，台中市政府的1300吋戶外螢幕是全東亞、全台灣最大的戶外螢幕，今天也將進行直播，呼籲球迷到府前廣場一起為中華隊加油，一起嗑(克)日、飲(贏)日。

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家：根本小型醫院

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家：根本小型醫院

藍營死亡連署2人沒緩刑　黨工犯兒少性剝削

藍營死亡連署2人沒緩刑　黨工犯兒少性剝削

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

台中罷免連署案34人遭判刑　國民黨轟：「小案重判」政治判決

台中罷免連署案34人遭判刑　國民黨轟：「小案重判」政治判決

關鍵字：

台中智慧城市AI合作數位治理群聯電子

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

日本3局持續進攻！13比0領先台灣

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

快訊／規模1.3兆0050換股！增刪5檔　華邦電入列、踢萬海

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面