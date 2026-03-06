女神節了！女性消費者掀起「寵愛自己」選物風潮

▲女神節帶動女性生活消費，保健飲品與生活用品成為熱門選項。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著3月「女神節」到來，不少女性開始安排屬於自己的小確幸。台中福華大飯店推出一系列以女性生活為主題的商品組合，從養生飲品、美顏保養到日常生活用品，盼在忙碌生活中替女性打造一段輕鬆的療癒時光。館方表示，相關活動即日起至3月底，實體門市與電商平台均提供選購管道，吸引不少消費者關注。

走進飯店一樓空間，可以看到櫃檯前擺放各式禮盒與生活選物，從保健飲品到咖啡器具整齊陳列。館方整理多款女性偏好的商品，組合成不同主題的福袋與禮盒，其中包含滴雞精、雪蛤燕窩飲、面膜、保溫杯及濾掛咖啡等，主打兼顧保養與日常生活。

部分福袋以一次整合多項商品的方式推出，吸引不少民眾駐足挑選，也有消費者表示，這類結合健康與生活用品的組合，作為節日犒賞自己或送禮都相當合適。除了保健與保養相關商品，館方也嘗試把「慢生活」概念帶入日常餐飲。飯店一樓的咖啡與烘焙門市同步推出下午茶形式的輕食選擇，民眾購買蛋糕或麵包後，可加購咖啡，在飯店大廳享受片刻悠閒。

館方指出，近年不少女性在工作與家庭之間忙碌奔波，節日檔期往往成為重新整理生活步調的契機，因此在規劃商品時，除了保養與養生，也加入咖啡、生活器具與旅行用品等元素，希望從飲食、休息到日常用品，都能讓人感受到生活質感的提升。活動期間，部分消費者也會趁機替自己添購保健食品或生活用品，將節日視為一種犒賞自己的儀式。

業者觀察，女性消費者近年在選購禮盒時，更傾向兼顧實用性與生活感，不再只著重單一產品，而是希望能從健康、保養到生活品味一次到位。這類整合型商品也逐漸成為飯店與餐飲品牌在節慶檔期推出的選項之一。

