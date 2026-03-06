台電嘉義區處長交接　顏錦義重返嘉義強化供電韌性

▲▼ 台電嘉義區處新卸任處長交接 顏錦義重回嘉義 強化供電韌性與工安紀律 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣電力公司嘉義區營業處今（6）日舉行新、卸任處長交接典禮，由台電副總經理陳銘樹擔任監交人。原任處長許墩貴調任台中區營業處，遺缺由原台中區營業處長顏錦義接任。此次兩大區處首長對調，象徵台電經驗傳承與提升供電服務品質的決心，現場嘉賓雲集，場面隆重溫馨。

監交人陳銘樹副總經理致詞時，高度肯定許墩貴處長在嘉義服務 3 年 3 個月期間的卓越表現。許處長任內積極指揮多次風災搶修，並致力於提升偏遠地區電力韌性，包含推動阿里山電網升級與里佳防災型微電網建置。此外，面對嘉義產業轉型關鍵期，許處長帶領團隊完成台積電嘉義 CoWoS 廠及產業園區供電規劃，並為 2026 台灣燈會穩定供電奠定堅實基礎，績效卓著。

新任處長顏錦義具備豐富的基層與管理歷練，曾任台北市、雲林及台中等重要區處處長。顏處長在推動配電線路防災及虛擬電廠規劃方面具備深厚實務經驗，過去在移轉高壓用戶夜尖峰用電、協助公共工程等業務上表現明快，勇於承擔。

顏錦義感性表示，歷經 12 年終於「回嘉」服務。他強調，上任後首要任務是提升「供電韌性」，特別是針對嘉義沿海地區的鹽害及偏遠山區的電力設備進行強化，確保事故發生時能有效縮小停電範圍並迅速復電。

除了電力穩定，顏錦義處長亦對內部管理展現堅定態度。他承諾將嚴格落實**「工安、性騷擾、職場暴力、廉政」**等 4 個 0 容忍規範，要求同仁在守護地方電力的同時，更要維持嚴明的職場紀律，帶領嘉義區處團隊全力配合地方建設。

今日典禮現場貴賓包括嘉義縣副縣長劉培東、立委王美惠、蔡易餘、陳冠廷立委辦公室代表、嘉義縣市新聞記者公會理事長及電氣工程公會代表等。各界人士紛紛到場祝賀，共同見證台電在嘉義服務的新篇章。