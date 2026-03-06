金門高中停車場旁路口3車碰撞　2機車騎士與1乘客受傷送醫

▲金門高中停車場旁路口3車碰撞，3人受傷送醫。（圖／金門縣警察局金城分局提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金城鎮民權路70巷11弄、金門高中停車場旁路段，今（6）日下午約13時30分發生一起自小客車與兩輛機車碰撞事故，造成3人受傷送醫。警方到場處理並對駕駛人實施酒測，初步排除酒駕情形，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

金門縣警察局金城分局表示，事故發生時由王姓男子（40歲）駕駛自小客車，沿民權路70巷11弄往光前路方向行駛，途中與對向往金城國中方向行駛的兩輛普通重型機車發生碰撞。其中一輛機車由黃姓女子（55歲）駕駛，並載有趙姓女乘客（39歲），另一輛則由洪姓女子（36歲）騎乘。車輛碰撞後王男無受傷，其餘騎乘機車的3人皆有不同程度的受傷情形。

事故發生後，消防單位獲報趕抵現場，將受傷的2名機車騎士及乘客共3人送往衛生福利部金門醫院接受進一步檢查與治療，所幸皆意識清楚。同時，警方也在現場對3名駕駛人進行酒測，結果均未檢出酒精反應，初步排除酒後駕車情形。

金城分局指出，該路段未劃設車道線或分向線，依道路交通安全規則第93條第1項規定，車輛行駛速限不得超過每小時30公里，並應靠右側行駛。警方提醒駕駛人行經無號誌路口或巷道時，務必減速慢行並隨時留意車前狀況，以確保行車安全，避免類似事故再次發生。