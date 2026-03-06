李政厚「突走到觀眾席」下秒2舉動帥爆　球迷：嚇死我了！萬人羨慕

網搜小組／劉維榛報導

韓國隊長李政厚帥到連陳傑憲都主動求合影，球迷們也暈爆直呼「遠看像宋承憲」、「真的蠻帥的」。有一名球迷在東京巨蛋觀賽時，更意外與李政厚近距離相遇，只見他走向觀眾席撿球，還抬頭直視微笑致意，瞬間讓原PO小鹿亂撞，引來近萬名網友羨慕喊話「趕快遞結婚證書」。

▲李政厚轉身走來撿球，還靦腆微笑示意。（圖／yossycam提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



一名網友在Threads表示，他坐在東京巨蛋應援時，恰好直擊韓國隊長李政厚與隊友正在熱身丟球練習，未料球飛來觀眾席區，李政厚一個帥氣轉身走過來撿球，更露出靦腆微笑、點頭打招呼，頓時引發現場騷動。

能近距離看到天菜偶像的瞬間，讓原PO心跳加速，剎那間彷彿戀愛了，並笑虧「有人遇過李政厚朝自己的方向走來嗎？ 這時候該怎麼做比較好？嚇死我了！」

影片曝光後，引來近萬名網友羨慕驚呼，「他還有看鏡頭欸！！太過分了吧」、「鏡頭後的你一定很慌的故作鎮定」、「他應該是當今地表最帥棒球員」、「趕快遞結婚證書」、「單兵只能心跳漏拍處理了」、「叫歐巴比愛心」、「還點頭致意，很有禮貌欸」、「這什麼演唱會對視影片，看了十幾遍」、「真心給歐巴，勝利給台灣」。

＊本文獲yossycam授權提供。