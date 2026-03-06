　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李政厚「突走到觀眾席」下秒2舉動帥爆　球迷：嚇死我了！萬人羨慕

網搜小組／劉維榛報導

韓國隊長李政厚帥到連陳傑憲都主動求合影，球迷們也暈爆直呼「遠看像宋承憲」、「真的蠻帥的」。有一名球迷在東京巨蛋觀賽時，更意外與李政厚近距離相遇，只見他走向觀眾席撿球，還抬頭直視微笑致意，瞬間讓原PO小鹿亂撞，引來近萬名網友羨慕喊話「趕快遞結婚證書」。

▲▼ 。（圖／yossycam提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲李政厚轉身走來撿球，還靦腆微笑示意。（圖／yossycam提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在Threads表示，他坐在東京巨蛋應援時，恰好直擊韓國隊長李政厚與隊友正在熱身丟球練習，未料球飛來觀眾席區，李政厚一個帥氣轉身走過來撿球，更露出靦腆微笑、點頭打招呼，頓時引發現場騷動。

能近距離看到天菜偶像的瞬間，讓原PO心跳加速，剎那間彷彿戀愛了，並笑虧「有人遇過李政厚朝自己的方向走來嗎？ 這時候該怎麼做比較好？嚇死我了！」

影片曝光後，引來近萬名網友羨慕驚呼，「他還有看鏡頭欸！！太過分了吧」、「鏡頭後的你一定很慌的故作鎮定」、「他應該是當今地表最帥棒球員」、「趕快遞結婚證書」、「單兵只能心跳漏拍處理了」、「叫歐巴比愛心」、「還點頭致意，很有禮貌欸」、「這什麼演唱會對視影片，看了十幾遍」、「真心給歐巴，勝利給台灣」。

＊本文獲yossycam授權提供。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／差距再擴大！日本13:0領先台灣
快訊／日本11比0領先台灣
林襄登「日本報紙超大版面」　真實反應全被拍
快訊／台股2檔飆股「抓去關」
像漫畫一樣！大谷翔平確信步滿貫彈　睽違1090天再為日本隊開
快訊／大谷翔平「準完全打擊」！日本10比0台灣
台灣球迷震撼東京巨蛋！日網驚：聲量太誇張「台灣應援」登熱搜
快訊／日本擴大領先！5比0台灣
快訊／大谷翔平2局滿貫！日本4比0領先台灣
快訊／台日大戰首局0比0
獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安人員竟偷峮峮簽名球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台日大戰登場！浩天宮大庄媽「盯直播」加持　廟埕湧500人加油

彎腰幫失智翁提褲穿鞋！暖舉感動全台　張麗善讚：最佳典範

明後天北東有雨　下周一水氣更多「低溫探15度」

李政厚「突走到觀眾席」下秒2舉動帥爆　球迷：嚇死我了！萬人羨慕

WBC今晚台日對戰「一面倒讓5分」　球迷愛國心大噴發瘋狂搖擺

快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明

別再約高級餐廳！社群新興「家事浪漫」約會術：逛超市、寄包裹才是真愛試金石？

全台最大戶外螢幕直播台日大戰　盧秀燕喊話球迷：要飲日嗑日

一日球迷必看！中華隊戰日本「沒贏球機會？」體育大叔：那倒未必

春天氣候變化快濕氣炸裂　網友激推4大除濕妙招比除濕機快

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

2026台灣燈會 主燈「光沐」點亮嘉義 中華電信AI+海地星空互動 精采不中斷

台日大戰登場！浩天宮大庄媽「盯直播」加持　廟埕湧500人加油

彎腰幫失智翁提褲穿鞋！暖舉感動全台　張麗善讚：最佳典範

明後天北東有雨　下周一水氣更多「低溫探15度」

李政厚「突走到觀眾席」下秒2舉動帥爆　球迷：嚇死我了！萬人羨慕

WBC今晚台日對戰「一面倒讓5分」　球迷愛國心大噴發瘋狂搖擺

快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明

別再約高級餐廳！社群新興「家事浪漫」約會術：逛超市、寄包裹才是真愛試金石？

全台最大戶外螢幕直播台日大戰　盧秀燕喊話球迷：要飲日嗑日

一日球迷必看！中華隊戰日本「沒贏球機會？」體育大叔：那倒未必

春天氣候變化快濕氣炸裂　網友激推4大除濕妙招比除濕機快

國民黨金門縣長初選爭議　陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

潔哥牽女兒過馬路險遭撞！　「車無減速直衝」擦身而過嚇到飆髒話

9m88爆和章廣辰「10年好友變戀人」　親發聲打槍：以後就只當朋友

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

不斷更新／日本3局持續進攻！13比0領先台灣　

喜歡《美少女戰士》被諷不舒服！跨性別演員：盼日本跟上台灣腳步

AI安全成為「科技巨頭恩怨」和「政府面子」的犧牲品

像漫畫一樣！大谷翔平確信步滿貫彈　睽違1090天再為日本隊開轟

替代役民防訓練強化實作　基隆警授交通指揮提升防災韌性

陳柏毓挨轟自責「最痛苦的一轟」　隊友鼓勵讓他感動：很幸運

直播遭私生連環叩　aespa寧藝卓：別再打了！

生活熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

Toyz宿敵鍾培生求婚！　最美女議員點頭了

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明

董座罹「最惡性侵襲淋巴癌」　醫狂Call續命

查到肺腫瘤　婦「回家想想」拖成癌末

台灣隊被完封找戰犯　牽拖「藍白砍預算害的」被炎上

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　身分起底

快訊／3縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

陳傑憲傷退震動台灣　啦啦隊女神「驚到嘴合不攏」

陳傑憲傷退震動台灣　啦啦隊女神「驚到嘴合不攏」

2026年世界棒球經典賽（WBC）今晚迎戰日本隊，台日大戰收到特別關注。中華隊一舉一動都牽動球迷都相當重視，身兼啦啦隊精英「CT AMAZE」的小龍女成員菲菲、沛沛今日出席外送品牌「用美食為中華隊加油」活動，談到台灣隊長陳傑憲因觸身球導致骨裂，兩人也坦言相當驚訝與心疼，希望他能好好休息。

陳傑憲骨裂日本球員送暖關心

陳傑憲骨裂日本球員送暖關心

看大谷翔平狂轟！林維恩笑喊脖痠」

看大谷翔平狂轟！林維恩笑喊脖痠」

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

台日戰派鄭浩均先發　曾總曝想法

台日戰派鄭浩均先發　曾總曝想法

關鍵字：

WBC李政厚陳傑憲韓國隊台韓大戰觀眾席影音

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

日本3局持續進攻！13比0領先台灣

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

快訊／規模1.3兆0050換股！增刪5檔　華邦電入列、踢萬海

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面