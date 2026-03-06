牽手走進山林婚禮　雲林集團結婚溫馨登場...還送萬元好禮

▲雲林縣政府宣布第三屆集團婚禮報名開跑，邀請新人共創幸福回憶。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為鼓勵青年朋友勇敢踏入婚姻、建立家庭，雲林縣政府將於5月20日舉辦第三屆集團婚禮，今年第三屆集團婚禮以「幸福Yunlin Yes I Do」為主題，地點選在風景秀麗的古坑華山觀止，將在山林景致中打造夢幻婚禮場景，讓新人在自然景觀環繞下許下終身承諾。

雲林張麗善表示，現代青年工作忙碌、生活壓力大，許多人因此延後甚至忽略了婚姻大事。縣府近年透過民政處與人事處舉辦多場未婚聯誼活動，搭起青年朋友相識交流的橋梁，也促成不少良緣，因此持續舉辦集團婚禮，獲得不少回響。

其中曾雅慈與魏俊淵是一段「聯誼牽紅線」的佳話。曾雅慈任職於亞洲大學擔任專案助理，魏俊淵則是斗南國小教師，兩人正是透過縣府舉辦的單身聯誼活動相識，從朋友到戀人，最終攜手走向婚姻。另一對新人則是縣府內部的「辦公室戀情」，民政處林書語與主計處黃大昌在公務生涯中相識多年，在彼此陪伴與支持下決定步入婚姻，也被視為縣府推動婚育政策的最佳見證。

張麗善指出，集團結婚不僅是新人攜手人生的重要時刻，也象徵縣府推動婚育政策的成果。今年活動預計邀請30對新人參與，縣府並結合多家在地企業準備豐富賀禮，包括北港朝天宮與西螺福興宮提供的祝福加持，以及澄霖生技保健食品、元進莊滴雞精、日興堂囍餅、瑞春醬油、雲林縣肉品市場「雲饗豬」、丹露蜂蜜、玉山碾米與雲林縣農會益生菌等在地品牌，共同準備總價值超過萬元的精美伴手禮。

除了豐富禮品外，活動當天也安排多項抽獎，最大獎為韓國首爾來回機票，另有冰箱、烘衣機、氣炸烤箱等家電好禮，讓新人在浪漫婚禮之外，也能帶回實用祝福。縣府也串聯近40家在地婚禮產業提供專屬優惠，從婚紗、喜餅到婚宴服務，希望帶動雲林婚慶產業發展。

縣府民政處長蕭德恕表示，2026雲林縣集團結婚名額限30對，報名資格為年滿18歲以上、即將結婚或於活動日前一年內完成結婚登記的中華民國國民。報名者其中一方須設籍於雲林縣，或為在雲林縣就業的民眾、各公家機關員工，曾參與縣府未婚聯誼活動者將優先錄取，邀請有情人把握機會，一同在初夏山城留下人生重要回憶。

▲雲林縣政府第三屆集團婚禮報名開跑，更結合多家在地企業準備豐富賀禮。（圖／記者游瓊華翻攝）