　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

牽手走進山林婚禮　雲林集團結婚溫馨登場...還送萬元好禮

▲雲林縣政府宣布第三屆集團婚禮報名開跑，邀請新人共創幸福回憶。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府宣布第三屆集團婚禮報名開跑，邀請新人共創幸福回憶。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為鼓勵青年朋友勇敢踏入婚姻、建立家庭，雲林縣政府將於5月20日舉辦第三屆集團婚禮，今年第三屆集團婚禮以「幸福Yunlin Yes I Do」為主題，地點選在風景秀麗的古坑華山觀止，將在山林景致中打造夢幻婚禮場景，讓新人在自然景觀環繞下許下終身承諾。

雲林張麗善表示，現代青年工作忙碌、生活壓力大，許多人因此延後甚至忽略了婚姻大事。縣府近年透過民政處與人事處舉辦多場未婚聯誼活動，搭起青年朋友相識交流的橋梁，也促成不少良緣，因此持續舉辦集團婚禮，獲得不少回響。

其中曾雅慈與魏俊淵是一段「聯誼牽紅線」的佳話。曾雅慈任職於亞洲大學擔任專案助理，魏俊淵則是斗南國小教師，兩人正是透過縣府舉辦的單身聯誼活動相識，從朋友到戀人，最終攜手走向婚姻。另一對新人則是縣府內部的「辦公室戀情」，民政處林書語與主計處黃大昌在公務生涯中相識多年，在彼此陪伴與支持下決定步入婚姻，也被視為縣府推動婚育政策的最佳見證。

▲雲林縣政府宣布第三屆集團婚禮報名開跑，邀請新人共創幸福回憶。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，集團結婚不僅是新人攜手人生的重要時刻，也象徵縣府推動婚育政策的成果。今年活動預計邀請30對新人參與，縣府並結合多家在地企業準備豐富賀禮，包括北港朝天宮與西螺福興宮提供的祝福加持，以及澄霖生技保健食品、元進莊滴雞精、日興堂囍餅、瑞春醬油、雲林縣肉品市場「雲饗豬」、丹露蜂蜜、玉山碾米與雲林縣農會益生菌等在地品牌，共同準備總價值超過萬元的精美伴手禮。

除了豐富禮品外，活動當天也安排多項抽獎，最大獎為韓國首爾來回機票，另有冰箱、烘衣機、氣炸烤箱等家電好禮，讓新人在浪漫婚禮之外，也能帶回實用祝福。縣府也串聯近40家在地婚禮產業提供專屬優惠，從婚紗、喜餅到婚宴服務，希望帶動雲林婚慶產業發展。

縣府民政處長蕭德恕表示，2026雲林縣集團結婚名額限30對，報名資格為年滿18歲以上、即將結婚或於活動日前一年內完成結婚登記的中華民國國民。報名者其中一方須設籍於雲林縣，或為在雲林縣就業的民眾、各公家機關員工，曾參與縣府未婚聯誼活動者將優先錄取，邀請有情人把握機會，一同在初夏山城留下人生重要回憶。

▲雲林縣政府宣布第三屆集團婚禮報名開跑，邀請新人共創幸福回憶。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府第三屆集團婚禮報名開跑，更結合多家在地企業準備豐富賀禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／差距再擴大！日本13:0領先台灣
快訊／日本11比0領先台灣
林襄登「日本報紙超大版面」　真實反應全被拍
快訊／台股2檔飆股「抓去關」
像漫畫一樣！大谷翔平確信步滿貫彈　睽違1090天再為日本隊開
快訊／大谷翔平「準完全打擊」！日本10比0台灣
台灣球迷震撼東京巨蛋！日網驚：聲量太誇張「台灣應援」登熱搜
快訊／日本擴大領先！5比0台灣
快訊／大谷翔平2局滿貫！日本4比0領先台灣
快訊／台日大戰首局0比0
獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安人員竟偷峮峮簽名球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

替代役民防訓練強化實作　基隆警授交通指揮提升防災韌性

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場　萬名信眾踏上百年香路

嘉義中埔穀倉市集3月回歸 　打造阿里山農業文創地標

強化社福量能！獅子會捐贈2輛服務車　助力雲林社區服務

女神節了！女性消費者掀起「寵愛自己」選物風潮

外籍旅客掉手機「卡公車座位縫」　基隆警聯業者9天後尋回

起家厝變公益家園　雲林宏福炎傳園區動土

台電嘉義區處長交接　顏錦義重返嘉義強化供電韌性

嘉義市警1個月揪181件無照駕駛　罰鍰最高飆破8萬

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

2026台灣燈會 主燈「光沐」點亮嘉義 中華電信AI+海地星空互動 精采不中斷

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

替代役民防訓練強化實作　基隆警授交通指揮提升防災韌性

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場　萬名信眾踏上百年香路

嘉義中埔穀倉市集3月回歸 　打造阿里山農業文創地標

強化社福量能！獅子會捐贈2輛服務車　助力雲林社區服務

女神節了！女性消費者掀起「寵愛自己」選物風潮

外籍旅客掉手機「卡公車座位縫」　基隆警聯業者9天後尋回

起家厝變公益家園　雲林宏福炎傳園區動土

台電嘉義區處長交接　顏錦義重返嘉義強化供電韌性

嘉義市警1個月揪181件無照駕駛　罰鍰最高飆破8萬

國民黨金門縣長初選爭議　陳玉珍：楊鎮浯有智慧做出最好決定

潔哥牽女兒過馬路險遭撞！　「車無減速直衝」擦身而過嚇到飆髒話

9m88爆和章廣辰「10年好友變戀人」　親發聲打槍：以後就只當朋友

金虎爺會祝壽賀禮化為愛心物資　曾之婕媒合捐贈2公益團體

不斷更新／日本3局持續進攻！13比0領先台灣　

喜歡《美少女戰士》被諷不舒服！跨性別演員：盼日本跟上台灣腳步

AI安全成為「科技巨頭恩怨」和「政府面子」的犧牲品

像漫畫一樣！大谷翔平確信步滿貫彈　睽違1090天再為日本隊開轟

替代役民防訓練強化實作　基隆警授交通指揮提升防災韌性

陳柏毓挨轟自責「最痛苦的一轟」　隊友鼓勵讓他感動：很幸運

見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人

地方熱門新聞

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

萬里候車亭驚見大水薙鳥　動保處救援

勞動節連假台金航線3／9開放訂位

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

新竹水情轉綠燈　北桃園三合一工程延期

勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

3歲童手指卡洞洞尺爆哭　基隆警剪開解危

台南表揚數位學習績優學校與教師21校、10教師成校園智慧教育典範

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

金門警車知法犯法「逆向違停」

元智大學攜手特教生　用VR與遊戲重現大溪文化

南投市下午5時起封街直播經典賽台日對決

9旬翁散步摔傷無助　台中暖警護返家

更多熱門

相關新聞

越籍男走私2KG大麻！雲林檢警「狸貓換太子」逮人

越籍男走私2KG大麻！雲林檢警「狸貓換太子」逮人

越南籍陳姓男子(25歲)從泰國購入2公斤多的大麻，分裝在浴帽、髮捲罐子再寄回台灣，但在入關時就被高雄關查緝人員查獲，為了揪出共犯，利用「狸貓換太子」方式順利逮到領貨的越南籍阮姓男子(42歲)，雲林地檢署日前偵結，依違反毒品危害防制條例起訴2人。

校長化身「婚禮歌手」紅包捐校務基金

校長化身「婚禮歌手」紅包捐校務基金

雲林色影師性侵29少女　存6817影片判21年

雲林色影師性侵29少女　存6817影片判21年

東京食品展登場　雲林農產拚外銷長紅

東京食品展登場　雲林農產拚外銷長紅

北港殯儀館新建動土　打造現代化生命園區

北港殯儀館新建動土　打造現代化生命園區

關鍵字：

雲林婚禮集團結婚華山觀止

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

日本3局持續進攻！13比0領先台灣

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

快訊／中華隊戰日本先發打線出爐

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

快訊／規模1.3兆0050換股！增刪5檔　華邦電入列、踢萬海

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室場邊觀看

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面