大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／福建省長：積極促進兩岸融合發展　拓展更大合作空間

▲▼2026兩會，大陸全國人大會議福建代表團。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸全國人大會議福建代表團。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國人大會議福建代表團今（6）日開放媒體採訪，省委書記周祖翼、省長趙龍皆出席。趙龍於會上談及「兩岸融合發展示範區」，並強調要積極促進兩岸的融合發展，加強閩港和閩澳的合作，拓展更大的合作發展空間。

周祖翼於回答記者提問環節時，對福建的經濟發展提出看法。他指出，福建經濟總體上以實體經濟為主，在建設現代化產業體系上有基礎、有條件也有優勢，必須堅決扛起經濟大省挑大梁的責任擔當。

周祖翼表示，福建將建設以製造業為骨幹的現代化產業體系，將深入實施創新驅動發展戰略，以科技創新引領產業創新，以產業創新推動科技創新，統籌推進傳統產業優化提升，新興產業培育壯大和未來產業超前布局。

周祖翼認為，融合發展是產業升級的必然趨勢，對暢通產業循環具有重要作用；十五五時期，福建將著力促進一二三產業融合發展，促進創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈融合發展、深度融合，提升產業體系整體效能。

▼福建省委書記周祖翼。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2026兩會，大陸全國人大會議福建代表團，福建省委書記周祖翼出席。（圖／記者陳冠宇攝）

同樣在問答環節，趙龍表示，福建經濟的特點是經濟外向度很高，將持續發揮這方面優勢，同時也發揮中央賦予的海絲核心區（即「21世紀海上絲綢之路核心區」）、自貿試驗區、兩岸融合發展示範區、計算創新基地等多區疊加的優勢，持續完善海外綜合服務體系、外商投資服務保障體系，從而推動內外貿一體化和貿易投資一體化。

趙龍提到，福建也是僑務大省，有2000多萬的海外僑胞，同時與台港澳的聯繫非常緊密；福建一方面將引僑資、匯僑智、聚僑力，積極開拓全球市場，特別是全球南方市場，同時也積極促進兩岸的融合發展，加強閩港和閩澳的合作，拓展更大的合作發展空間。

在發展未來產業方面，趙龍表示，福建將立足於自身特點和稟賦優勢，專注在像新型電池、生物製造、綠色氫能等有基礎、有優勢的產業領域發力，走具有福建特色的發展之路。他還說，福建的創新氛圍濃厚，應用場景豐富，特別是製造業的集聚，熱誠邀請廣大企業家、科學家和投資人都參與進來。

▼福建省長趙龍。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2026兩會，大陸全國人大會議福建代表團，福建省長趙龍出席。（圖／記者陳冠宇攝）

03/04 全台詐欺最新數據

407 1 9043 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

2026兩會大陸兩會人大福建周祖翼趙龍兩岸關係

