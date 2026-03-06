　
大陸 大陸焦點 特派現場

為「習川會」鋪墊台海上半年暫和緩　陸涉台加強滲透 對外拚科技自主

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲中美雙方各自鋪墊「川習會」氛圍，台灣學者從大語言模型的分析：中方對台激烈發言程度正在下降。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導

大陸近期對台姿態呈現微妙變化。國立政治大學國際關係研究中心副主任陳至潔分析指出，在美中元首「習川會」預計舉行的背景下，北京正刻意降低對台軍事騷擾與激烈發言，營造短期的緩和氛圍。然而，陳至潔警示，這種緩和僅屬表層，解放軍正從美以聯手對伊朗實施精準空襲、一舉殲滅40名高層的軍事行動中獲得啟示，未來對台戰略將轉向更隱蔽的滲透與間諜行動。在「十五五」規劃中，中共將強化國安機制，在兩岸關係中加強「看不見」的文化統戰與社會分化。

政治大學國關研究中心今6日舉行「2026年中共全國兩會座談會」，由國立政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢擔任主持人，與談人依序是國立政治大學政治系、東亞所特聘教授兼國際關係研究中心合聘研究員 寇健文、國立政治大學國際關係研究中心副主任 陳至潔、國立政治大學國際關係研究中心副研究 曾偉峯、中華經濟研究院第一所研究員兼所長 劉孟俊，分別就大陸政治經濟、國際外交、軍事以及兩岸情勢做出精闢分析。

針對兩岸動態，陳至潔分析，今年上半年兩岸關係確實存在和緩態勢。這種緩和更多屬於短期與表層現象，深層的戰略競爭與結構性矛盾並未消失。北京為了營造有利於「習川會」的外交環境，近期降低對台准軍事的「灰色地帶」行動，軍機繞台次數明顯減少，甚至出現連日「靜默」。

陳至潔進一步指出，「我們從大語言模型的分析中確實看得出來，中方對台激烈發言的程度正在下降。」雖然全國人大發言人婁勤儉重申「台灣是中國核心利益中的核心」，並且痛批日本首相都是例行表述，並無出格發言。

他研判，台海上半年衝突風險下降，除與外交環境有關，亦可能與共軍高層大整肅後的內部調整影響節奏有關。相較於台海的平穩，中方對日本與菲律賓則維持強硬的高壓態勢。

▲兩會,習近平,鍾山,商務部,人大,政協,王毅,外交部。（圖／路透社）

▲伊朗與委內瑞拉的啟示：大陸會加強「國家安全保障機制」。（圖／路透社）

在表面緩和的背後，大陸正從美國與伊朗、委內瑞拉的衝突中汲取關鍵啟示。陳至潔特別提到，《解放軍報》2日一名軍政評論員發文「防範敵人從內部分化與滲透」，直接呼應了美以近期成功空襲伊朗高層，該行動能精準殲滅伊朗最高領導人哈米尼以及40名最高級別官員，主因在於以色列成功的間諜滲透。

陳至潔分析，「伊朗內部其實不團結，有諸多的原因使得內部的民眾願意與以色列、美國的間諜機構有所配合。」

儘管大陸與伊朗狀況不同，中共顯然把「國家安全」視為重中之重，並將在未來的「十五五」規劃中，陳至潔強調，中共一定會強調要加強『國家安全保障機制』，接下來一定實際落實，會強化反間諜、反滲透、反破壞。」相信解放軍也在高度關注美國與以色列的軍事行動。

對於解放軍的攻台戰法，陳至潔分析，北京正高度關注美以的軍事行動，為了確保對台打擊的有效性，預料解放軍將加強防範台灣的滲透、破壞、分化以及對台間諜行動。未來對台「硬的一面」可能不會輕易顯露，但統戰、文化等看不見的「軟手」行動一定會加強，將是中共未來落實對台工作與社會管控的重點。

大陸過去一年在哪方面內政外交下功夫？政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢則從中央財政預算編制角度切入，指出大陸今年中央本級支出4.54兆元人民幣，增速5.5%，相較於2024年的8.6%與2025年的6.9%明顯放緩。在財政收緊的大環境下，預算編列呈現「精準投射」，非重點項目不能「大撒幣」，增速高於5.5%即代表今年度的工作重點。

王信賢指出，「科學技術增速第一，科技發展最多，連續三年10%。簡單來說，美國對中國的卡脖子，這是中國急於突破的事情，如果今年的兩會政府工作報告頭號的第一個批文就是『科技自主』。」

王信賢提及，第二增速的是「外交支出」，增長9.3%，2024年為6.6%、2025年為8.4%，應對地緣政治風險升高，在外交的投入增加，僅次於科技技術。

王信賢進一步指出，第三是「糧油儲備」增幅8.1%，高於去年的6.1%。涉及糧食跟石油跟能源礦十分重要，今年兩會政府工作報告提及三農鄉村振興，特別強調「糧食安全」問題，整體地緣政治，包括中東的問題與能源，最後一定關乎糧食安全與存庫，所以8.1％非常高。

另外，國防支出增長7%，以及公共安全支出增長5.9%，高於整體支出平均增速，增幅分別較去年的7.2%與7.3%有所緩增。

03/04 全台詐欺最新數據

