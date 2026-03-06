　
地方 地方焦點

強化高齡人本交通安全　基隆警前進樂齡大學宣導「慢看停」

▲強化高齡人本交通安全 基隆警向樂齡學員宣導「慢看停」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲強化高齡人本交通安全，基隆市交通警察大隊組長楊弘亮受邀至海洋樂齡大學，針對高齡者宣導路口車輛慢看停、行人安全行等正確交通安全觀念。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為落實「人本交通－停讓文化」及建構「高齡友善城市」，基隆市警察局交通警察大隊積極投入高齡者交通安全宣導工作。交通警察大隊組長楊弘亮於今（6日）受邀前往海洋樂齡大學，針對高齡學員舉辦專題宣導活動，深入講解「路口車輛慢看停、行人安全行」等正確交通安全觀念，期望透過教育宣導降低高齡者事故發生率。

根據基隆市政府民政處統計，目前基隆市65歲以上高齡者占全市總人口數逾22%，正式邁入「超高齡社會」門檻。隨著年齡增長，高齡駕駛人因視覺、聽覺、反應能力等身體機能自然退化，或疾病造成特定功能障礙，導致駕駛風險顯著增加。一旦發生交通事故，高齡者所受身體傷害往往較為嚴重。

▲強化高齡人本交通安全 基隆警向樂齡學員宣導「慢看停」。（圖／記者郭世賢翻攝）

為關懷基隆市高齡者駕車安全，基隆市警察局主動強化與監理單位的跨機關合作機制。透過員警執行各項勤務，或利用鄰里、社區治安座談會等時機，加強向高齡者宣導外出時可善用大眾交通運輸工具或由家人載送；同時鼓勵身體狀況不適合或無駕車需求的高齡者，主動辦理駕照註銷繳回，從源頭降低事故風險。

活動現場，交通隊特別蒐集高齡者違規穿越車道、不遵守號誌管制，以及服用藥物後影響駕車安全等實際事故案例影像，以生動的解說方式進行分析，讓在場高齡學員印象深刻，更能體會遵守交通規則的重要性。

此外，交通隊也特別提醒高齡者，於晨昏外出運動時應確實遵守號誌指示，行走行人穿越道線，並建議穿著亮色衣物或佩戴反光物件，提高自身能見度，讓駕駛人更容易察覺，進而降低事故發生機率。警方將持續推動「車輛慢看停、行人安全行」的交通理念，結合社會各界力量，共同將基隆市打造為高齡者最友善的安全城市。

▲強化高齡人本交通安全 基隆警向樂齡學員宣導「慢看停」。（圖／記者郭世賢翻攝）

獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安人員竟偷峮峮簽名球

