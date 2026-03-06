　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸軍費增7% ！習近平信任建軍「操之在己」　人事大清洗後防弊端

▲▼ 2026年中共全國兩會座談會、國立政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢、國立政治大學政治系、東亞所特聘教授兼國際關係研究中心合聘研究員 寇健文、國立政治大學國際關係研究中心副主任 陳至潔、國立政治大學國際關係研究中心副研究 曾偉峯、中華經濟研究院第一所研究員兼所長 劉孟俊 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 國立政治大學國際關係研究中心於今6日舉辦「解析2026中共全國兩會座談會」 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸公布2026年軍費預算增長7%，引發外界對其國防現代化與內部整肅後的戰略佈局高度關注。國立政治大學國際關係研究中心於今（6）日舉辦「解析2026中共全國兩會座談會」，學者們分析軍費7%的高成長反映習近平信任解放軍能完成軍隊現代化，特別2027年建軍目標「操之在己」。另外，針對軍費增幅略降0.2%，礙於過去國防支出「不透明」很難深入看出端倪，但反映解放軍歷經人事大清洗後，必須透過體制改革防範弊端，資源從「貪腐浪費」轉向「優化實戰」，確保戰鬥力建設不再存有水分。

針對大陸公布2026年軍費預算7%，政大國關中心副研究員曾偉峯分析，雖然此數據較去年的7.2%略微調降，但仍維持高成長態勢。曾偉峯認為，這反映了兩大關鍵。首先，儘管解放軍先前經歷將領親信大規模清洗，大陸領導人習近平仍願意將龐大資源投入軍隊，顯示其信任解放軍能夠持續推動建軍與現代化，且認為2027建軍百年目標必須如期達成。

曾偉峯指出，「習近平還是認為說可以讓他去做事情，不是沒有辦法作為的，習近平還是信任解放軍是可以持續的建軍的一個組織，所以他才願意把7%的軍隊持續給這麼高的成長。」

曾偉峯從另一個角度看，國防預算增速7%與今年下修至「4.5%-5%」GDP增長目標對照，體現中共的戰略思維，建軍是「操之在己」且勢在必行，但經濟成長受限於諸多不可預測的風險，並且有目標區間，一定程度說明大陸方面現在對整個經濟下行的趨勢看起來沒有很好的解方。

「如果這個狀況持續，第一個建軍百年目標達成，大陸2035年『基本實現社會主義現代化』的遠景目標能否達成將存在變數」，曾偉峯進一步分析，紅利人口大量減少，又要GDP持續有效增長，這會是大陸高層領導擔憂，「預料持續在經濟上面有更多佈局，如果經濟持續下行，領導層對於2035與2049的長期目標將更感焦慮。」

▲▼中國解放軍。（圖／CFP）

▲陸軍費增7%展現建軍意志，陸2026國防預算轉向精準投入。（圖／CFP）

談及今年大陸軍費增幅7%較去年略低0.2%，除了過去軍武裝費發展支出攤平，國防支出是否與日前人事清理與制度改革弊端有關，軍費開始朝向優化？

國立政治大學政治系、東亞所特聘教授兼國際關係研究中心合聘研究員寇健文分析，過去國防預算有「黑箱作業」問題，過去兩年半對於軍事相關人員、相關產業、高階科研人員陸續揭露原有弊端，以後改進的目標「第一防弊、第二提高有效運用。」

國立政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢指出，過去大陸軍費不透明，光從國防支出增速很難真正判斷與研究。過去這幾年解放軍人事大清洗，軍武裝備採購也是重災區，事實證解放軍「貪腐問題」非常嚴重，所以軍費改革、相關紀律必須持續進行。

張又俠落馬之後，解放軍報社論除了痛批「「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，並且指出「堅決查處張又俠、劉振立等腐敗分子，清除的是影響事業發展的攔路虎、絆腳石，擠去的是戰鬥力建設的水分...。」王信賢也進一步分析，「解放軍過去建軍或軍隊國防現代化過程當中，事實上有非常多的錢是浪費、貪腐，所以接下來改革會是非常重點。」

王信賢總結，「軍費的投入這邊，相信從習近平的角度來看，也而且看到美國在部分戰爭上面具體展現，應該會投入認為應該投入的地方。」

為「習川會」鋪墊台海上半年暫和緩　陸涉台加強滲透 對外拚科技自主

2026兩會／福建省長：積極促進兩岸融合發展　拓展更大合作空間

陸軍費增7% ！習近平信任建軍「操之在己」　人事大清洗後防弊端

中小學「春秋假」成政策主旋律　陸人大代表：也要考慮家長放假時間

陸2026年經濟不只3威脅　劉孟俊：新舊動能切換「真空期」增速緩

2026兩會／旅客赴金馬有譜　上海台聯書記盼開放「台灣全境遊」

春節台商活動首次移師台中　海基會：回饋非常正面

官員貪污疊加重金屬污染　廣西書記直球對決：今天就亮亮家醜

中美各自鋪墊「川習會」進度　陳至潔：互握把柄制衡「暫時休兵」

解構大陸「十五五」對台KPI　曾偉峯：來了走不了！經貿「鑲嵌」台企

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

為「習川會」鋪墊台海上半年暫和緩　陸涉台加強滲透 對外拚科技自主

2026兩會／福建省長：積極促進兩岸融合發展　拓展更大合作空間

陸軍費增7% ！習近平信任建軍「操之在己」　人事大清洗後防弊端

中小學「春秋假」成政策主旋律　陸人大代表：也要考慮家長放假時間

陸2026年經濟不只3威脅　劉孟俊：新舊動能切換「真空期」增速緩

2026兩會／旅客赴金馬有譜　上海台聯書記盼開放「台灣全境遊」

春節台商活動首次移師台中　海基會：回饋非常正面

官員貪污疊加重金屬污染　廣西書記直球對決：今天就亮亮家醜

中美各自鋪墊「川習會」進度　陳至潔：互握把柄制衡「暫時休兵」

解構大陸「十五五」對台KPI　曾偉峯：來了走不了！經貿「鑲嵌」台企

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

中國自上月27日起，已連續7天，未出現共機越過中線擾台，為3年來首見。有學者解讀，是因為美國總統川普、中國國家主席習近平即將會面有關。對此，國防部長顧立雄今（6日）受訪時表示，共機沒有來，共艦還是一直圍繞在台灣附近，每天都至少五艘以上，這些都在營造台海內水化的法律戰，至今未歇。

華府擬要求北京「改買美國原油」

華府擬要求北京「改買美國原油」

習近平參加江蘇代表團審議 強調要增強經濟韌性上持續用力

習近平參加江蘇代表團審議 強調要增強經濟韌性上持續用力

共機近期不擾台了？　安全官員：川習會前試圖營造錯誤印象

共機近期不擾台了？　安全官員：川習會前試圖營造錯誤印象

心焦的川普、篤定的習近平　台灣將成餐桌上的菜？

心焦的川普、篤定的習近平　台灣將成餐桌上的菜？

