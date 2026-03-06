陸軍費增7% ！習近平信任建軍「操之在己」　人事大清洗後防弊端

▲ 國立政治大學國際關係研究中心於今6日舉辦「解析2026中共全國兩會座談會」 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸公布2026年軍費預算增長7%，引發外界對其國防現代化與內部整肅後的戰略佈局高度關注。國立政治大學國際關係研究中心於今（6）日舉辦「解析2026中共全國兩會座談會」，學者們分析軍費7%的高成長反映習近平信任解放軍能完成軍隊現代化，特別2027年建軍目標「操之在己」。另外，針對軍費增幅略降0.2%，礙於過去國防支出「不透明」很難深入看出端倪，但反映解放軍歷經人事大清洗後，必須透過體制改革防範弊端，資源從「貪腐浪費」轉向「優化實戰」，確保戰鬥力建設不再存有水分。

針對大陸公布2026年軍費預算7%，政大國關中心副研究員曾偉峯分析，雖然此數據較去年的7.2%略微調降，但仍維持高成長態勢。曾偉峯認為，這反映了兩大關鍵。首先，儘管解放軍先前經歷將領親信大規模清洗，大陸領導人習近平仍願意將龐大資源投入軍隊，顯示其信任解放軍能夠持續推動建軍與現代化，且認為2027建軍百年目標必須如期達成。

曾偉峯指出，「習近平還是認為說可以讓他去做事情，不是沒有辦法作為的，習近平還是信任解放軍是可以持續的建軍的一個組織，所以他才願意把7%的軍隊持續給這麼高的成長。」

曾偉峯從另一個角度看，國防預算增速7%與今年下修至「4.5%-5%」GDP增長目標對照，體現中共的戰略思維，建軍是「操之在己」且勢在必行，但經濟成長受限於諸多不可預測的風險，並且有目標區間，一定程度說明大陸方面現在對整個經濟下行的趨勢看起來沒有很好的解方。

「如果這個狀況持續，第一個建軍百年目標達成，大陸2035年『基本實現社會主義現代化』的遠景目標能否達成將存在變數」，曾偉峯進一步分析，紅利人口大量減少，又要GDP持續有效增長，這會是大陸高層領導擔憂，「預料持續在經濟上面有更多佈局，如果經濟持續下行，領導層對於2035與2049的長期目標將更感焦慮。」

▲陸軍費增7%展現建軍意志，陸2026國防預算轉向精準投入。（圖／CFP）

談及今年大陸軍費增幅7%較去年略低0.2%，除了過去軍武裝費發展支出攤平，國防支出是否與日前人事清理與制度改革弊端有關，軍費開始朝向優化？

國立政治大學政治系、東亞所特聘教授兼國際關係研究中心合聘研究員寇健文分析，過去國防預算有「黑箱作業」問題，過去兩年半對於軍事相關人員、相關產業、高階科研人員陸續揭露原有弊端，以後改進的目標「第一防弊、第二提高有效運用。」

國立政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢指出，過去大陸軍費不透明，光從國防支出增速很難真正判斷與研究。過去這幾年解放軍人事大清洗，軍武裝備採購也是重災區，事實證解放軍「貪腐問題」非常嚴重，所以軍費改革、相關紀律必須持續進行。

張又俠落馬之後，解放軍報社論除了痛批「「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，並且指出「堅決查處張又俠、劉振立等腐敗分子，清除的是影響事業發展的攔路虎、絆腳石，擠去的是戰鬥力建設的水分...。」王信賢也進一步分析，「解放軍過去建軍或軍隊國防現代化過程當中，事實上有非常多的錢是浪費、貪腐，所以接下來改革會是非常重點。」

王信賢總結，「軍費的投入這邊，相信從習近平的角度來看，也而且看到美國在部分戰爭上面具體展現，應該會投入認為應該投入的地方。」