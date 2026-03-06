　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顧立雄批藍軍購條例難執行　王鴻薇轟自打嘴：第八條就是「+N」

▲▼國民黨立院黨團召開「支持對美軍購，捍衛國家安全。」記者會，書記長林沛祥、立委王鴻薇、馬文君出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨版「3800億元+N」軍購條例草案今（6日）付委，但國防部長顧立雄批評，國民黨版草案無「+N」概念，未來恐難以執行。國民黨立委王鴻薇批，顧立雄是假裝看不懂法律條文？藍營版本也特別提到，一定要經過美國國防貿易的程序以及要有發價書，就是要避免空白授權、未來預算、浮編濫編，顧立雄的批評根本就是在自打嘴巴。

對於顧立雄的批評，王鴻薇表示，顧立雄說的有很多謬誤以及不合理，他錯誤連連，根本搞不清楚狀況。

第一， 王鴻薇說，顧立雄提到，在這個條例裡面看不到「+N」的概念。顧立雄看不懂法條嗎？事實上在國民黨版的特別條例第八條，就已經清清楚楚地寫到，只要有國防的需求、只要美國願意進一步的軍售，那麼可以立刻啟動第二階段的國防特別預算。這裡面不就是「+N」的概念嗎？顧立雄是大律師出身，看起來假裝看不懂法律的條文第八條嗎？

王鴻薇接著說，第二，顧立雄又說這個年限實在是太短了，不了解這個年限的意義，這個年限意義不就是要符合國防部以及賴政府一直說要趕快加強軍購，然後說中共隨時有可能來打台灣嗎？所以為什麼一定要把這些的軍售、軍購項目，鎖定只有要到八年之久呢？你們到底在拖延什麼？如果在2028年底不能夠去完成嗎？難道國防採購不緊急嗎？顧立雄的說法根本是自打嘴巴。

王鴻薇也強調，國民黨團版本也特別提到，一定要經過美國國防貿易的程序以及要有發價書，就是要避免這種所謂的空白授權、未來預算、浮編濫編，因此藍營的特別條例特別嚴謹，顧立雄的批評根本就是在自打嘴巴。

根據國民黨版軍購條例第八條顯示，除本條例第五條所列項目之外，如仍有其他對美軍事採購之必要，主管機關得再行提出「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」，但以符合國軍臺海作戰需求、美國對臺軍售程序及美國提出軍售發價書者為限。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平狂轟！　林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球
快訊／0050換股！　增刪5檔
大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室觀看
快訊／日本超狂打線出爐！　大谷翔平1棒登場
快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明
面對日本最強國家隊　張育成：要打出更好的表現

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

4年前低點買預售屋！屋主想「賣房轉戰股市」　專家曝關鍵

性侵女兒「被判鞭刑16下」再關17年半！獸父噁稱：我是哥哥

雲豹「浪愛抱豹」主題週登場！粉紫漸層球衣亮相、週日抽女孩實戰簽名戰袍

柯震東弄丟愛馬仕！急公開「跑咖路線」求救　10小時神人現身喊：看一下私訊

看大谷翔平狂轟！林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球

金門高中停車場旁路口3車碰撞　2機車騎士與1乘客受傷送醫

外送平台應援WBC「滿額現折66元」　抗韓必吃韓料買1送1

WBC今晚台日對戰「一面倒讓5分」　球迷愛國心大噴發瘋狂搖擺

吳宇舒朝聖WBC「全是台灣人」　見滿場驚呆：太不可思議

居家整理三大誤區！買一堆「收納盒」卻沒精簡反而更糟

【細節交代滿滿】老公要去支持中華隊！寫一周行事曆提醒老婆

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

1.25兆國防預算付委！藍提版本稱「+N」　綠批：根本不存在

在野黨拒審國防預算多日後，立法院會今（6日）將行政院版1.25兆元軍購特別條例、昨天才趕出來的國民黨3800億版本付委，與民眾黨團1月中旬已付委的4千億版本併案審查。對此，民進黨表示，藍白大砍七成國防預算，等於破壞了行政院版環環相扣的戰略布局，大幅限縮國軍防衛能力，形同讓台灣斷手斷腳。

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

列藍營軍購條例6大問題　沈伯洋轟：整個法案千瘡百孔

列藍營軍購條例6大問題　沈伯洋轟：整個法案千瘡百孔

藍軍購條例從3500億變3800億　牛煦庭說理由：含台美合作項目

藍軍購條例從3500億變3800億　牛煦庭說理由：含台美合作項目

軍購特別條例今付委　賴清德重申：國家安全的維護是不打折的

軍購特別條例今付委　賴清德重申：國家安全的維護是不打折的

