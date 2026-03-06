顧立雄批藍軍購條例難執行　王鴻薇轟自打嘴：第八條就是「+N」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨版「3800億元+N」軍購條例草案今（6日）付委，但國防部長顧立雄批評，國民黨版草案無「+N」概念，未來恐難以執行。國民黨立委王鴻薇批，顧立雄是假裝看不懂法律條文？藍營版本也特別提到，一定要經過美國國防貿易的程序以及要有發價書，就是要避免空白授權、未來預算、浮編濫編，顧立雄的批評根本就是在自打嘴巴。

對於顧立雄的批評，王鴻薇表示，顧立雄說的有很多謬誤以及不合理，他錯誤連連，根本搞不清楚狀況。

第一， 王鴻薇說，顧立雄提到，在這個條例裡面看不到「+N」的概念。顧立雄看不懂法條嗎？事實上在國民黨版的特別條例第八條，就已經清清楚楚地寫到，只要有國防的需求、只要美國願意進一步的軍售，那麼可以立刻啟動第二階段的國防特別預算。這裡面不就是「+N」的概念嗎？顧立雄是大律師出身，看起來假裝看不懂法律的條文第八條嗎？

王鴻薇接著說，第二，顧立雄又說這個年限實在是太短了，不了解這個年限的意義，這個年限意義不就是要符合國防部以及賴政府一直說要趕快加強軍購，然後說中共隨時有可能來打台灣嗎？所以為什麼一定要把這些的軍售、軍購項目，鎖定只有要到八年之久呢？你們到底在拖延什麼？如果在2028年底不能夠去完成嗎？難道國防採購不緊急嗎？顧立雄的說法根本是自打嘴巴。

王鴻薇也強調，國民黨團版本也特別提到，一定要經過美國國防貿易的程序以及要有發價書，就是要避免這種所謂的空白授權、未來預算、浮編濫編，因此藍營的特別條例特別嚴謹，顧立雄的批評根本就是在自打嘴巴。

根據國民黨版軍購條例第八條顯示，除本條例第五條所列項目之外，如仍有其他對美軍事採購之必要，主管機關得再行提出「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」，但以符合國軍臺海作戰需求、美國對臺軍售程序及美國提出軍售發價書者為限。

