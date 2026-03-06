　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

30刀刺死女友！惡男家暴打人「剪爛32樣名牌精品」　先判6月

▲▼劉柏葳涉狂刺30刀殺害任職夜店公關的谷姓女友，自稱因病有減刑事由，反被法官裁定繼續羈押並加碼禁見。（圖／記者黃哲民攝）

▲劉柏葳（左）涉狂刺30刀殺害任職夜店公關的谷姓女友，仍在押待審，他先前對谷女傷害、毀損等犯行，先判刑6月定讞。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市男子劉柏葳去年（2025年）7月晚間，在北市信義區涉當街狂刺30刀、殺害任職夜店的谷姓女友，目前在押，他聲請不行國民法官參審命案，已被台北地院駁回，而在命案發生前2個月，劉男打傷谷女並剪爛谷女名牌衣鞋等30多樣精品，北院二審今（6日）駁回上訴，維持一審依傷害、毀損等罪合併判刑6月的結果定讞。

現年22歲的劉柏葳是在北市信義區夜店擔任保全員時，認識同夜店擔任公關的谷女，2人於2025年1月交往同居，劉男懷疑谷女對他不忠、雙方常為此起口角，去年5月14日上午9點多，劉男在租屋處又因認為谷女和異性有曖昧，爭吵時連摑谷女幾個耳光，造成谷女右臉頰腫脹疼痛，還流鼻血。

當晚11點多，劉男不罷休，在家繼續跟谷女吵架，暴走持利剪刺破谷女的平板電腦螢幕，剪爛谷女的LV、CHANEL包包，以及名牌衣帽、鞋子跟墨鏡，外加Dyson空氣清淨機、吹風機的電線也不放過，共32樣精品遭殃，劉男另把谷女3雙名牌鞋各丟掉1支。

▲▼ 夜店安管劉柏葳殘忍殺害谷姓女友，今移審國民法官庭。（圖／記者黃彥傑翻攝、記者劉昌松攝）

▲劉柏葳涉殺害谷女落網時身形瘦削（左），在押期間（右圖紅圈處）發福約20公斤。（資料照／記者黃彥傑翻攝、記者劉昌松攝）

谷女驗傷報警求助，劉男到案全部認罪，北院認為劉男不理性處理紛爭、不尊重他人身體、健康與財產，情緒管理與自我克制能力不足，造成財物損失價值不低，一審依傷害罪判刑3月、毀損他人物品罪判刑4月，合併應執行6月徒刑、得易科罰金，上訴後，北院二審今駁回上訴定讞。

27歲谷女在傷害案後搬家與劉男分手，並聲請暫時保護令，PO網訴苦財損至少150萬元。劉男去年7月30日晚間6點多，被警方電話通知法院核發保護令，禁止他不法侵害谷女身體與精神，劉男當晚8點多開租賃車到夜店堵人，涉當街持彈簧刀狂刺谷女30刀。

谷女傷重哀叫，劉男抓著谷女長髮拖行到一旁樓梯間，失去意識的谷女被路人報警送醫，仍告不治。劉男騎機車逃到宜蘭外公家躲藏，隨即被拘提到案、羈押至今，出庭時赫見他發福約20公斤。檢方去年11月27日起訴劉男涉犯殺人罪嫌，移審北院列為國民法官參審案件。

劉男承認殺人、違反保護令等罪，推稱谷女不忠，並非單純「懷疑」、而是有監視畫面等「明確事證」，加上谷女欠錢不還，令他「理智線斷掉」而行兇，並自稱因病有減刑事由，整個行兇過程他都不記得，看監視畫面才曉得他刺很多刀，請求交保。

據悉，劉男企圖以「財殺」為由答辯，想爭取改以「義憤殺人罪」論處，法定最重僅7年徒刑。

法官認定劉男要做鑑定、須訪談家人親友，裁定他續押並加碼禁見，劉男嘟噥要抗告沒如願，並從上月（2月）27日起延長羈押禁見2個月。劉男另主張媒體以煽情標題、不實內容報導本件命案，足以影響國民法官產生先入為主偏見、無法期待公正審判，聲請回歸職業法官通常審理程序，也被駁回確定。

03/04 全台詐欺最新數據

407 1 9043 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大谷翔平狂轟！　林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球
快訊／0050換股！　增刪5檔
大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室觀看
快訊／日本超狂打線出爐！　大谷翔平1棒登場
快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明
面對日本最強國家隊　張育成：要打出更好的表現

30刀刺死女友！惡男家暴打人「剪爛32樣名牌精品」　先判6月

30刀刺死女友！惡男家暴打人「剪爛32樣名牌精品」　先判6月

有「舉重精靈」之稱的舉重國手方莞靈，曾代表台灣參加東京奧運與巴黎奧運，並多次打破全國紀錄，卻被控對同居女友施暴遭檢方起訴，台南地院指出，方莞靈於2024年10月酒後與劉姓女友發生爭執，徒手掌摑、掐頸並踹踢對方，造成多處傷勢，依傷害罪判處拘役50日，可易科罰金。

