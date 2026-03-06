性侵女兒「被判鞭刑16下」再關17年半！獸父噁稱：我是哥哥

▲新加坡一名少女被父親性侵多年。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

新加坡一名40歲父親，性侵親生女兒長達3年多，甚至在她結婚後依然不肯罷休，直到女婿報警才讓獸行曝光。這名狼父5日被判16下鞭刑、17.5年有期徒刑。隨著媒體報導案情，這個家族的「血緣秘辛」也被曝光。

無視求情 性侵女兒3年

CNA、《8視界》等新加坡媒體報導，受害少女現年22歲，2017年至2020年，也就是她13歲至16歲期間，遭到生父性侵。

檢方指出，狼父經常在深夜潛入女兒房間，以增加零用錢、准許和朋友外出等條件威脅配合。受害少女曾鼓起勇氣寫信懇求父親停手，但對方僅暫時收斂，很快又會再度犯案。

2020年9月，少女再次鼓起勇氣反抗，狼父惱羞之下，威脅揭發2人關係。於是，少女向母親及丈夫坦白一切，她的丈夫隨即報警。

狼父噁心狡辯 還有家族秘辛

面對妻子質問，狼父一度辯稱「一個巴掌拍不響」，暗指女兒也有責任。不過，在諸多證據面前，他終於承認2項性侵未成年少女及2項性剝削未成年少女罪，另外9項相關罪名也被納入量刑考量，最終被判入獄17.5年與16下鞭刑。

令人震驚的是，受害少女從小由外婆撫養長大，一直誤以為外婆才是親生母親，直到小學時意外看見出生證明，才知道平常自稱「哥哥姐姐」的夫妻，其實就是她的親生父母。

少女原本對於「哥哥姐姐」其實是爸媽的真相感到開心，未料事後成為性暴力受害者。儘管狼父已受法律制裁，她至今仍深受創傷所苦，經常崩潰痛哭並出現自殘衝動，更因父親入獄而深感愧疚。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

性侵害就是犯罪，發現兒少性剝削，請撥打110、113。