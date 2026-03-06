小米17國際版價格公開　「全機型漲價」Leica Leitzphone限量販售

記者蘇晟彥／台北報導

小米 17系列國際版 6日在台灣舉辦發表會，正式公開新系列產品，但面臨記憶體短缺影響，今年在價格上也相較於上一代進行調整，小米17 調漲2,000元、17 Ultra 512/1TB分別調漲3,000／4,000元，此外眾所期待的Leica Leitzphone powered by Xiaomi則為49,999元，將從即日起開放預購，並祭出豐富好禮優惠。

【延伸閱讀】

直擊／小米17系列國際版西班牙亮相！Ultra徠卡版更名「台灣會上」

▼小米17系列國際版正式開放預購，但價格相較於上一代進行調整。（圖／記者蘇晟彥攝）

Xiaomi 17 Ultra：極致影像與專業攝影旗艦、主打「夜間影像王者」

・頂級徠卡相機系統：配備徠卡 1 吋主鏡頭（採用 Light Fusion 1050L 感光元件與 LOFIC HDR 技術），搭載徠卡 2 億畫素（200MP）75-100mm 望遠鏡頭，支援最高 400mm 光學級變焦與 30 公分微距攝影。

・專業級錄影與擴充套件：支援高達 4K 120fps 的 Dolby Vision 及專業的 Log (ACES 標準) 錄影。此外，它還能搭配專屬的攝影套裝（Photography Kit 與 Kit Pro），提供實體快門鍵、防滑手把與額外電量，帶來媲美專業相機的操控感。

大螢幕與防護力：搭載 6.9 吋 Xiaomi HyperRGB OLED 螢幕，具備 3500 尼特峰值亮度。機身採用 Xiaomi Guardian Structure，結合防摔能力提升 30% 的 Shield Glass 3.0 與高強度鋁合金邊框，並具備 IP68 防塵防水等級。

強悍效能與大電量：內建最新的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器與 3D 雙通道 IceLoop 散熱系統。配備 6000mAh 大電池，並支援 90W 有線及 50W 無線快充。

顏色＆售價：黑、白、星耀綠；16+512G／16+1TB 售價分別為 37,999、41,999元（相較於上一代漲幅4,000元）

Xiaomi 17：輕巧機身與強悍性能的完美平衡

輕巧機身與極窄邊框：定位為「小尺寸旗艦」，機身厚度僅 8.06mm、重量 191 克，配備 6.3 吋 CrystalRes OLED 螢幕。它擁有 1.18mm 的極窄邊框與極簡的設計語彙，提供極佳的單手握持手感。

全能徠卡三鏡頭：主鏡頭採用 Light Fusion 950 感光元件（具備 13.5EV 高動態範圍），搭配徠卡 60mm 浮動望遠鏡頭（支援 10 公分微距）以及 5000 萬畫素超廣角鏡頭，能滿足各種日常與人像拍攝需求。

超越 Ultra 的充電規格與更大電量：儘管機身輕巧，卻塞入了 6330mAh 超大容量電池（採用 16% 高矽碳電池技術），電池容量甚至比 Ultra 款更大。它支援更快的 100W 有線快充、50W 無線快充，甚至還具備 22.5W 有線反向充電功能。

強效節能表現：同樣搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，搭配能降低 23% 功耗的客製化 M10 螢幕面板，不僅效能強悍，還能大幅延長電池續航力。

顏色＆售價：黑色、探境綠、冰融藍、雪山粉；12+256G／12+512G 分別為 24,999、26,999元（相較於上一代漲幅分別為2,000、3,000元）。

此外，Leica Leitzphone powered by Xiaomi 僅有 16+1TB 版本，建議售價為 49,999 元，顏色為黑色單色；17 Ultra輕薄攝影套組、專業影像套組分別為 3,999、6,999元。