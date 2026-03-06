快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明

▲方莞靈。（圖／110全運會提供）

記者周亭瑋／綜合報導

曾在東京奧運、巴黎奧運大放異彩，並多次刷新全國紀錄的「舉重精靈」方莞靈，驚傳捲入家暴醜聞。台南地院判決指出，方莞靈於2024年10月酒後與劉姓女友發生爭執，竟徒手掌摑、掐頸並踢踹對方，依傷害罪判處拘役50日。對此，方莞靈稍早發出聲明回應，坦言對事發過程「毫無記憶」，但強調若真有此事，願意道歉並負起責任。

慶生宴後竟變調！女友控遭掌摑掐頸、驗傷提告

根據判決資料，方莞靈於2024年10月19日晚間與劉姓女友及友人前往酒吧慶生，返家後疑因不勝酒力與女友發生爭吵。劉女指控，方莞靈在情緒失控下對她施暴，導致其身體多處受傷，隨後自行就醫驗傷並報警提告。

台南地院審理後認為，方莞靈雖為國家級運動員，但酒後施暴行為確實造成被害人身心受創，考量其犯後態度，判處拘役50日，可易科罰金。

方莞靈發聲：斷片毫無記憶 「若真有此事願意負責」

針對判決與指控，方莞靈透過聲明稿還原當晚情況。她表示，當晚慶生後因不勝酒力，回房便倒頭大睡，隔日醒來聽聞女友指控施暴時，感到極度錯愕。

方莞靈在聲明中提到，案發後她不斷詢問劉女細節，希望能拼湊出真相，但劉女的說法卻時而堅定、時而否認，甚至在要求賠償後又指控她想用錢打發，讓她陷入混亂。

方莞靈強調，雖然自己對暴力過程完全沒印象，但立場始終如一，「如果真有此事，我願意道歉負責。」