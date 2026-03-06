獅子會攜手企業捐贈救災設備　基隆消防增添照明繫留無人機

▲強笙工程有限公司董事長楊敏政（左）捐贈照明繫留無人機，基隆消防局長游家懿（右）並向捐贈代表致贈紀念品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化城市防救災能量並提升第一線救援安全，基隆市消防局今（6日）下午3時於安樂消防分隊舉行「國際獅子會300 A-2區及強笙工程有限公司熱心公益聯合捐贈活動」，由國際獅子會300 A-2區與強笙工程有限公司共同捐贈多功能滅火無人機、空中照明繫留無人機及遙控救生圈等先進救災設備，協助消防單位提升科技救災能力。

消防局表示，近年受全球氣候變遷影響，極端氣候與突發災害頻傳，加上都市發展密集、環境複雜，災害型態逐漸朝高風險、突發性與複合型態發展。面對高樓火災、密集建築、夜間搶救及急流溺水等多元挑戰，過去仰賴大量人力投入的救災模式已難以完全因應，導入科技化、智慧化裝備已成為現代消防救援的重要趨勢。

此次捐贈的多功能滅火無人機具備高空滅火能力，可執行即時火勢壓制，並結合高流明照明模組與熱成像追瞄系統，即時掌握火場溫度分布與火源位置，同時具備雙懸吊掛投放與長時間繫留作業能力，可大幅提升高樓與複雜火場的應變效率。空中照明繫留無人機則可長時間定點滯空，提供強力探照照明，改善夜間或惡劣天候下的救災能見度。

此外，遙控救生圈具備遠端操控、高速航行及穩定浮力等特性，能在第一時間快速接近溺水者並提供浮力支撐，有效降低救援人員下水風險，提升水域救援效率與成功率。

消防局長游家懿致詞時感謝各捐贈單位長期關注公共安全、熱心公益，並向捐贈代表致贈紀念品，代表市府與市民表達誠摯謝意。他表示，透過科技裝備的導入，不僅能強化基隆整體救援能量、守護市民生命財產安全，更能讓第一線消防人員在更完善的安全防護下執行任務，落實「救人之前，先保護自己」的理念。

游家懿表示，未來將持續結合政府資源與民間力量，推動科技救災與智慧防災，打造更安全、更具韌性的城市防救災體系，為市民提供更即時且有效的安全守護。