威士忌當水喝！狂飆128撞死騎士　「被騙29萬才酒駕」法官打臉

記者唐詠絮／彰化報導

彰化28歲陳女酒後開車狂飆，行經137縣道限速40K路段竟飆到128公里，失控逆向撞飛一名失聯宋姓男騎士，送醫傷重不治，陳女自己也骨折送醫。陳女到案後辯稱，因為先前遭詐騙29萬元、官司敗訴心情不佳才會喝酒開車，經國民法官審理後認為，這不能作為減輕刑責的理由，考量陳女已盡力賠償家屬、被害人家屬也不願追究，依不能安全駕駛致人於死罪判處有期徒刑2年6月。

這起震驚社會的酒駕致死案，發生於2024年2月2日凌晨1點34分左右。當時陳姓女子在朋友家喝完威士忌後，先由友人開車載她回到大村鄉山腳路的租屋處，沒想到她竟不顧體內酒精濃度超標，又自己開車外出狂飆。

▲彰化一名女子酒駕逆向飆速128K撞死移工。（圖／民眾提供，ETtoday資料照）

根據監視器畫面顯示，陳女的車速快到只剩殘影，經計算時速高達128公里，她開車行經大村鄉山腳路時，因為酒精作用導致注意力減低，車輛失控跨越中線逆向行駛，當場撞飛由30歲越南籍宋姓騎士所騎乘的機車。宋男被撞飛至少50公尺遠，送醫後仍因傷重不治死亡。陳女車輛直到撞斷路邊電線桿才停下，這起車禍還造成當地600戶兩度停電，總計長達11小時無電可用。

警方獲報到場處理，陳女酒測值高達1.07毫克，送醫抽血檢驗酒精濃度達163mg/dL，遠遠超過法定標準。陳女的姊姊當時向警方表示，妹妹平時不太喝酒，不清楚為什麼會發生這種事。

▲彰化一名女子酒駕逆向飆速128K撞死移工，害慘大村鄉停電11小時。（圖／民眾提供，ETtoday資料照）

全案依涉公共危險罪及過失致死等罪嫌移送。雖然陳女辯稱是因先前遭詐騙29萬元，加上官司審判結果不如預期才喝酒釀禍，但國民法庭認為，詐騙事件距離案發已有2年多，不應作為從輕量刑的理由。合議庭也強調，陳女肇事時速高達128公里又逆向行駛，還造成鄰近住戶停電，情節嚴重。

不過，合議庭考量陳女犯後主動向到場員警承認是肇事駕駛，符合自首要件依法減刑；且陳女前無犯罪紀錄、素行良好，就業穩定，雖然被害人為失聯移工，民事賠償難度高，但陳女仍盡力賠償被害人家屬，被害人的母親也表明不再追究，因此量處有期徒刑2年6月。全案可上訴。