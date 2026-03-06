過完元宵還在賭！桃園警攻堅破獲天九牌賭場　39賭客全被逮

▲楊梅警分局今天凌晨會同保安警察大隊霹靂小組持搜索票在新屋區民宅攻堅破獲天九牌職業賭場，賭客等候偵訊。（圖／楊梅警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局日前接獲情資，桃園市新屋區民宅疑似經營天九牌職業賭場，市警察局督察室配合楊梅警分局組成專案小組偵辦，經蒐證掌握明確事證後，今天凌晨會同保安警察大隊霹靂小組攻堅破獲天九牌職業賭場，當場查獲賭場張姓負責人與39名賭客共計40人、賭資1萬餘元、天九牌等證物，全案將張姓負責人依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

▲楊梅警分局凌晨會同保大霹靂小組在新屋區民宅攻堅破獲天九牌職業賭場，現場還查扣天九牌1副、骰子與賭資等證物。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警分局指出，專案小組連日監控蒐證後，於今天凌晨2時30分許，由督察室會同保大霹靂小組、楊梅分局警力數十人執行攻堅行動，在新屋區某處民宅當場查獲33歲張姓負責人、劉姓女子等39名賭客，共計40人。

▲楊梅警分局今天凌晨會同保大霹靂小組攻堅破獲天九牌職業賭場。（圖／楊梅警分局提供）

專案小組現場還查扣天九牌1副、骰子1盒、名牌夾1袋、押注牌9張、監視器主機、監視器鏡頭抽頭金、籌碼50及賭資1萬200元等證物；偵訊後將張姓負責人依賭博罪嫌桃園地檢署偵辦，賭客39人則依違反社維法裁處。

桃園市警局表示，賭博行為易衍生各類治安問題、造成家庭與社會負擔，警方將持續針對轄內疑似賭博場所加強查緝，以淨化社會治安，展現打擊犯罪決心。