社會 社會焦點 保障人權

過完元宵還在賭！桃園警攻堅破獲天九牌賭場　39賭客全被逮

▲楊梅警分局今天凌晨會同保安警察大隊霹靂小組持搜索票在新屋區民宅攻堅破獲天九牌職業賭場，賭客等候偵訊。（圖／楊梅警分局提供）

▲楊梅警分局今天凌晨會同保安警察大隊霹靂小組持搜索票在新屋區民宅攻堅破獲天九牌職業賭場，賭客等候偵訊。（圖／楊梅警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局日前接獲情資，桃園市新屋區民宅疑似經營天九牌職業賭場，市警察局督察室配合楊梅警分局組成專案小組偵辦，經蒐證掌握明確事證後，今天凌晨會同保安警察大隊霹靂小組攻堅破獲天九牌職業賭場，當場查獲賭場張姓負責人與39名賭客共計40人、賭資1萬餘元、天九牌等證物，全案將張姓負責人依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

▲楊梅警分局凌晨會同保大霹靂小組在新屋區民宅攻堅破獲天九牌職業賭場，現場還查扣天九牌1副、骰子與賭資等證物。（圖／楊梅警分局提供）

▲楊梅警分局凌晨會同保大霹靂小組在新屋區民宅攻堅破獲天九牌職業賭場，現場還查扣天九牌1副、骰子與賭資等證物。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警分局指出，專案小組連日監控蒐證後，於今天凌晨2時30分許，由督察室會同保大霹靂小組、楊梅分局警力數十人執行攻堅行動，在新屋區某處民宅當場查獲33歲張姓負責人、劉姓女子等39名賭客，共計40人。

▲楊梅警分局今天凌晨會同保大霹靂小組攻堅破獲天九牌職業賭場。（圖／楊梅警分局提供）

▲楊梅警分局今天凌晨會同保大霹靂小組攻堅破獲天九牌職業賭場。（圖／楊梅警分局提供）

專案小組現場還查扣天九牌1副、骰子1盒、名牌夾1袋、押注牌9張、監視器主機、監視器鏡頭抽頭金、籌碼50及賭資1萬200元等證物；偵訊後將張姓負責人依賭博罪嫌桃園地檢署偵辦，賭客39人則依違反社維法裁處。

桃園市警局表示，賭博行為易衍生各類治安問題、造成家庭與社會負擔，警方將持續針對轄內疑似賭博場所加強查緝，以淨化社會治安，展現打擊犯罪決心。

通緝犯搞詐騙「躲4樓逃竄」！南投警強勢攻堅逮人

南投縣政府警察局刑事警察大隊偵辦假冒公署及解除分期付款詐騙案，於2025年8月15日在南投縣水里鄉查獲詐騙機房，當場查獲黃姓犯嫌並查扣語音閘道器及WiFi分享器等證物。

周矢綾接任　桃園市警局志工大隊長

桃園市警局副局長、分局長交接　張善政有期許

持有槍械被盯上　花蓮男車內搜出獵槍、改造工具

網友留言「尋芳客按錯鈴」　警查獲性交易

