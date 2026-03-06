全家Fa點月底到期可換日用品　好市多「好多金」4月起失效

▲全家Fa點倒數，推出「大兌點活動」，可半價換超過400款商品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

想省錢別浪費！全家便利商店、好市多（Costco）近期紛紛提醒會員，把握期限使用點數。全家即日起至3月31日推出Fa點「大兌點活動」，多達400款商品可半價入手，還能抽購物紅利金。好市多的「好多金」同樣可折抵至3月底，未使用將於4月1日起失效，有會員累積超過萬元，全數折抵後，享受整筆「0元購」。

★全家「Fa點」大兌點

全家目前會員數突破2千萬人，觀察每年3月點數到期前，兌點需求大增，因此即日起至3月31日，全家推出「Fa點大兌點活動」，會員可透過APP「點數兌換」專區，使用1,000點、2,000點、20,000點，搭配加價購方式兌換商品，涵蓋飲品、零食、禮盒等，超過400項商品。

▲▼全家推出Fa點「大兌點活動」，可半價換日用品、鮮乳、零食等。（圖／業者提供）



活動1「省錢神助攻」：會員只要使用1,000 Fa點，即可優惠加購商品，例如FamiCollection三層衛生紙可低於半價入手，牧場直送4.0鮮奶（1858ml）也能以1,000點加159元購買（原價209元）。

活動2「行動購點數放大」：會員透過APP進入「全家行動購」活動專館，可使用2,000點、20,000點加價兌換商品，包含雙月愛恨椒芝麵、大成黃金脆皮雞腿排、義美保久乳等超過200款商品；也可用6,666點兌換66元折價券、16,800點兌換168元折價券。

▲「兌點抽輪盤」還能抽紅利金。（圖／業者提供）

活動3「兌點抽輪盤」：會員使用Fa點完成交易，即可獲得輪盤遊戲券，有機會抽中5元紅利金、500Fa點、1,000Fa點，每人最多可玩20次。

活動4「Fa點刮刮樂」：即日起至3月17日，會員使用2萬Fa點，即可參加刮刮樂，每日最多5次，有機會刮中75元至200元紅利金。

活動5「Fa點逃走中」：加入全家LINE官方帳號，即可參加互動遊戲，每日最多挑戰20次，有機會抽中1,000至5,000元「全家禮物卡」，或可獲得Let’s Café咖啡。

★好市多「好多金」3月底截止

好市多會員年度回饋金「好多金」也進入使用倒數，好多金可在實體賣場結帳時直接折抵消費，每1點等同1元。有會員分享到賣場購物1440元，直接以好多金全額折抵，完成「0元購」，直呼是每年最期待的時刻。

不少會員分享，好多金一年累積多落在1千至5千元之間，有人累積3千多元準備一次折抵，也有消費力較高的會員可達6千元，甚至破萬元。有網友表示，曾因黑色星期五採購家電，全年好多金累積超過1萬2千元。

▲有會員在黑五期間，累積多達上萬「好多金」。（圖／記者林育綾攝）

回饋金額差距也引發會員討論是否升級黑鑽卡，有會員表示一年回饋約4千至8千元，升級黑鑽卡後回饋更有感；若回饋金額高於年費差額，就值得升級。

好市多表示，「好多金」原本折抵期限為每年1月1日至2月28日，今年延長至3月底，會員可於結帳時告知使用，也可折抵會員年費，未使用點數將於4月1日起失效。