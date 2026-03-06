助鄉親祭祖！花蓮清明節返鄉專車服務啟動　2班列實名制

▲返鄉專車為實名制，限本人搭乘，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身份證明文件。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助旅外鄉親於清明節期間順利返鄉祭祖，並紓解連續假期交通壅塞情形，花蓮縣政府115年持續辦理「清明節返鄉專車」服務，提供便捷、安全的交通選擇，協助鄉親安心返鄉、順利往返。

本次專車將於清明連假期間安排二班次，全程對號座，分別是4月2日晚上7時35分台北站發車直達花蓮站；4月6日下午1時41分花蓮站發車直達台北站，並貼心規劃區間車接駁，照顧南花蓮地區鄉親的交通需求。

凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於3/18中午12時至下午4時，由「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-115年清明節返鄉專車訂票」登載資料訂票，相關專車資訊公告於花蓮縣政府全球資訊服務網。

本專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身份證明文件(親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件)供縣府人員核驗，花蓮縣返鄉專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，每張收費200元，經購票辦理後恕不退費。

花蓮縣政府表示，清明節為國人慎終追遠的重要節日，每逢連續假期均有大量民眾返鄉祭祖或探親，交通需求明顯增加。為減輕民眾返鄉交通負擔，縣府特別規劃清明節返鄉專車服務，透過專車接駁方式，提供旅外鄉親另一項便利的返鄉交通選擇。