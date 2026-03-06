　
大陸 大陸焦點 特派現場

中小學「春秋假」成政策主旋律　陸人大代表：也要考慮家長放假時間

▲▼2026大陸十四屆全國人大會議開幕,李強,習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國務院總理李強。（圖／記者陳冠宇攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李強昨（5）日在全國人大會議開幕時進行2026年政府工作報告，其中，「支持有條件的地方推廣中小學春秋假」這一句，是「中小學春秋假」首次被寫入政府工作報告中，被視為政策推進的主旋律，各地方政府將預期陸續跟進，然而，這也引起部分民眾擔憂，孩子放假了，誰來帶？

對此，大陸全國人大代表、致公黨重慶市委副主委張健表示，中小學實行春秋假，也要考慮家長放假時間，從而解決孩子放假沒人陪、沒人帶的問題，「建議把帶薪休假和中小學春秋假制度結合起來，才能讓孩子開心放假，家長安心陪伴。」

據了解，「春秋假」是指在保證全年總教學時長不變的前提下，在春季和秋季分別增設一個短假期。大陸在90年代前後，農村中小學曾有「農忙假」，被視為春秋假的前身，隨著「雙休制度」在大陸全境推行，「農忙假」才逐步退出歷史舞台。

隨著春季學期開學，多地陸續公佈2026年春假安排，其中，成都、南京、蘇州等「有條件」的區域先後官宣春假時間，明確春假時間為4月1日至3日，與清明節相連，形成6天長假。

不過，這項政策並未考慮到工作中的「家長」們，引發不少擔憂。有家長認為，「孩子放家長不放假，白天誰照顧孩子？」也有家長提出建議，「孩子放假，大人又不給假，統一時間放假，只會讓旅遊地各方面漲價，體驗感也差。就不能把這個假期調整成靈活的嗎？比如3月到5月期間，都可以自己申請，讓大家都方便。」

03/04 全台詐欺最新數據

407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大谷翔平狂轟！　林維恩笑喊「脖子很痠」：一直在看飛球
快訊／0050換股！　增刪5檔
大谷翔平練打10轟震撼東京巨蛋　台灣球員衝出休息室觀看
快訊／日本超狂打線出爐！　大谷翔平1棒登場
快訊／傳揍女友害全身傷　「舉重精靈」最新聲明
面對日本最強國家隊　張育成：要打出更好的表現
為何派鄭浩均先發？曾豪駒：旅外後他是中職最好的投手！

